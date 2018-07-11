شتاينماير يلتقي بمحامية مهددة بالقتل من جماعة متطرفة

التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالمحامية الألمانية سيدا باساي - يلديز، التي تلقت عدة خطابات تهديد بالقتل مؤخراً من جماعة يمينية متطرفة. ولم تتسرب تفاصيل عما دار خلال اللقاء حتى الآن، إلا أن شتاينماير قال الخميس (السابع من شباط/ فبراير 2019) إن اللقاء معها كان خاصاً دون الإفصاح عن مضمونه.

وكانت المحامية قد تلقت تهديدات بالقتل لها ولابنتها الصغيرة ولأشخاص آخرين في محيطها وأسرتها. كما حملت رسائل التهديد لباساي ـ يلديز شتائم عنصرية.

وبحسب أول خطاب تهديد تلقته المحامية في شهر آب/ أغسطس عام 2018، تبين أنه كان قد تم أخذ المعلومات عنها من النظام المعلوماتي الشرطي عبر كمبيوتر خاص بموظفة في مدينة فرانكفورت. بيد أنه لم يتضح حتى الآن هوية مرسل خطابات التهديد للمحامية، والموقعة باسم " NSU 2.0"، وهو اختصار لاسم خلية النازيين الجدد التي نفذت سلسلة اغتيالات لعدد من الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا في نهاية التسعينيات.

ويعتقد على نطاق واسع أن من أسباب تلقي المحامية باساي ـ يلديز تهديدات من مجموعات يمينية متطرفة أنها مثلت ضحايا تلك الخلية النازية خلال المحاكمة التي جرت لأعضائها، وخصوصاً المتهمة الرئيسية في القضية، اليمينية المتطرفة بيأته تشيبه.

يشار إلى أن شتاينماير زار أيضاً مركز قيادة الشرطة في مدينة فرانكفورت، حيث التقى عدداً من أفراد الشرطة في المدينة، بالإضافة إلى عدد من المواطنين. وقال الرئيس الألماني، الذي استعلم خلال زيارته لفرانكفورت عن موضوعات الأمن الداخلي والهجرة: "لا يعد ذلك موضوعاً خاصاً بفرانكفورت، ولكنه موضوع تتم مناقشته حالياً بشكل يتجاوز حدود المدينة، لذا فإنه يهمني بالطبع".

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)