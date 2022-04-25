شتاينماير يلتقي أوكرانيين ناجين من الهولوكوست ويدين تبرير بوتين للحرب

خلال اجتماعه مع أوكرانيين ناجين من محرقة النازية (الهولوكوست)، أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والتبرير الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها.

وقال شتاينماير الاثنين (25 أبريل/نيسان 2022) في برلين: "ربما لا شيء يظهر أكثر من مصير هؤلاء الناجين من الهولوكوست مدى سوء السخرية الذي برر به بوتين هذه الحرب"، مشيرا إلى أن بوتين تحدث عن مكافحة مزعومة ضد الفاشية و"نزع النازية من أوكرانيا".

وكان شتاينماير يتحدث إلى سبعة يهود مسنين من بين العشرات الذين تم نقلهم من أوكرانيا إلى ألمانيا بعد بدء الحرب الروسية. وقال شتاينماير إن معظم هؤلاء المسنين طُردوا عدة مرات واضطروا للتخلي عن منازلهم عدة مرات، مضيفا أنه سيتعين عليهم الآن طلب الحماية في ألمانيا، "على وجه الخصوص من المدينة التي تم التخطيط فيها للمحرقة وتنظيمها، هنا في برلين".

وقالت سفيتلانا زابودكينا، إحدى المتضررات القادمة من كييف، في محادثة مع الرئيس الألماني: "للأسف هذه هي حربي الثانية. كنت جالسة في المنزل وكانت طائرة تحلق عاليا فوقي"، مضيفة أنه تم إحضارها إلى برلين على متن سيارة إسعاف مدرعة. ووفقا لبيانات مؤتمر المطالبات اليهودية، تم إيواء 78 أوكرانيا من الناجين من الهولوكوست في إحدى عشرة ولاية ألمانية حتى الآن.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)