شتاينماير يشكر عمان على وساطتها في الشرق الأوسط

خلال زيارته إلى سلطنة عُمان، وجه الرئيس الألماني الشكر إلى السلطان هيثم بن طارق على جهود بلاده ودور الوساطة الذي لعبته في خفض التوتر والتقارب بين السعودية وإيران وأشاد بما أسماه "فن الدبلوماسية" لدى القيادة العمانية.

وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الشكر لسلطنة عُمان على دور الوساطة الذي تقوم به في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، قال شتاينماير في مسقط اليوم الثلاثاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023):" الحقيقة أن عُمان اضطلعت بدور وساطة ممتاز في إعادة التقريب بين إيران والسعودية".

وأضاف شتاينماير أن " خفض التوتر بين هاتين الدولتين يساعد بالتأكيد على خفض التوترات في المنطقة برمتها".

كان شتاينماير وصل مساء أول أمس الأحد إلى إسرائيل، وتوجه من هناك مساء أمس الاثنين إلى عُمان في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، وأقيم لشتاينماير مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة لتحيته.

وفي أعقاب المحادثات الثنائية، أشاد الرئيس الألماني بما أسماه "فن الدبلوماسية" لدى القيادة العُمانية، مشيراً إلى أن سلطنة عُمان نجحت في الاحتفاظ بعلاقاتها مع كل دول الجوار والاضطلاع بدور وساطة في "جوار ليس سهلاً تماماً" حيث توجد السعودية وإيران واليمن والصراع المفتوح بين السعودية والحوثيين.

وتابع شتاينماير:" يجب إبداء الاحترام من جانب ألمانيا لحقيقة أن عُمان حافظت رغم هذا الوضع على القدرة على الحركة والاستقلالية وأنها لم تخضع لنفوذ أي من الدول الكبيرة الموجودة في الجوار".

ويعتزم الرئيس الألماني غداً الأربعاء اختتام جولته الأوسطية التي تستمر أربعة أيام في قطر حيث ستتركز مباحثاته هناك على الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس إذ إن قطر تلعب دور الوساطة المحوري في هذا الصراع.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)