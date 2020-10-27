شتاينماير يدعو الجيش للكشف عن أي شبكات يمينية في صفوفه

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الجنديات والجنود بالجيش الألماني المشاركة في الكشف عن أية نشاطات يمينية داخل القوات. وأكد شتاينماير في مقابلة مع مكتب التحرير الصحفي بالجيش تم نشرها اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) قائلاً: "إنها ليست خيانة ولا تشهير، بل العكس من ذلك... لأن شرف الجيش الألماني قائم على تقاليد الديمقراطية الحرة... وكل الجنود ملتزمون بهذه التقاليد".



وأشار الرئيس الألماني إلى حوادث يمينية متطرفة مثل ما حدث في قيادة القوات الخاصة، وأكد أنه يجب ألا يكون للجيش الألماني أية مصلحة في السكوت على مجموعات يمينية متطرفة بين صفوفه.

وتابع شتاينماير قائلاً: "يجب ألا نعهد بأمننا ودفاع بلدنا لأعداء الديمقراطية"، لذا شدد الرئيس الاتحادي على ضرورة أن يهتم الجيش الألماني بالكشف عن أية نشاطات وشبكات يمينية متطرفة انطلاقاً من مصلحته الخاصة أيضاً، وقال: "يجب ألا يقبل الجيش في صفوفه أي مناخ تظهر فيه شبكات يمينية متطرفة".

وأكد الرئيس الألماني أيضاً أنه كان سعيدا للغاية بأن جنودا تصدوا بأنفسهم لمثل هذه النشاطات والشبكات وأشاروا إلى وجودها، وقال: "من الجيد للغاية أن تقدم جنديات وجنود من تلقاء أنفسهم مقترحات للطريقة التي يمكن من خلالها التصدي للتطرف اليميني داخل صفوفهم الخاصة".

وأضاف شتاينماير إن جميع الجنود بالجيش الألماني على درجة عالية وخاصة من التدريب، ويتحملون مسؤولية خاصة، وأضاف: "لديهم مهمة القدوة -داخل الجيش الألماني نفسه وخارجه أيضاً. لذا يتعين علينا إبقاء الجيش خالياً من أي اشتباه أنه من الممكن السكوت فيه على سلوك يميني متطرف".

وفي سياق ذي صلة بالجيش الألماني، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اعتزامها مواصلة زيادة عدد الجنديات في الجيش الألماني. وذكرت متحدثة باسم الوزارة في برلين اليوم الثلاثاء، أن عدد الجنديات في الجيش الألماني يبلغ حاليا نحو 23 ألف امرأة وذلك بعد مضي عشرين عاماً على تعديل الدستور الخاص بخدمة النساء في حمل السلاح.

وأوضحت المتحدثة أن نسبة النساء في جميع القطاعات في الجيش تزيد عن 12%، وترتفع هذه النسبة في الخدمة الطبية لتصل إلى أكثر من 45%.

وأضافت المتحدثة أن "الجنرالات هي أعلى رتب في الجيش الألماني، وهناك ثلاث جنديات في الجيش يحملن هذه الرتبة حالياً، طبيبة في هيئة الأركان وطبيبتان عامتان، والاتجاه آخذ في الزيادة".

ويشار إلى أن حكماً من المحكمة الأوروبية صدر في عام 2000 أتاح للنساء الالتحاق بكل قطاعات الجيش بدون قيد، وعلى إثر ذلك عدل البرلمان الألماني في تشرين أول/أكتوبر من ذلك العام بنداً في الدستور لتنفيذ هذا الحكم، وقد جرى العمل بالقاعدة الجديدة اعتبارا من مطلع عام 2001.

و.ب/خ.س (د ب أ)