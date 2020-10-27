 شتاينماير يدعو الجيش للكشف عن أي شبكات يمينية في صفوفه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2020

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أخبار

شتاينماير يدعو الجيش للكشف عن أي شبكات يمينية في صفوفه

الرئيس الألماني يحث جيش بلاده على الكشف بنفسه عن أي نشاطات وشبكات يمينية متطرفة بداخله، لأن ذلك في "مصلحته قبل كل شيء"، و"لا يمثل خيانة أو تشهيراً" بالجهاز. هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع عزمها مواصلة زيادة عدد الجنديات.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يتحدث مع جندي من الجيش الألماني (صورة من الأرشيف)

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يتحدث مع جندي من الجيش الألماني (صورة من الأرشيف)

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الجنديات والجنود بالجيش الألماني المشاركة في الكشف عن أية نشاطات يمينية داخل القوات. وأكد شتاينماير في مقابلة مع مكتب التحرير الصحفي بالجيش تم نشرها اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) قائلاً: "إنها ليست خيانة ولا تشهير، بل العكس من ذلك... لأن شرف الجيش الألماني قائم على تقاليد الديمقراطية الحرة... وكل الجنود ملتزمون بهذه التقاليد".

مختارات

وفق تصريحات لرئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، هناك تأثير متزايد للأنصار الحاليين للجناح اليميني داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" رغم حلّه رسميا. وآخر استطلاع للرأي يؤكد تراجع شعبية الحزب المعادي للأجانب.

بات الحديث عن وجود ميول يمينية لدى بعض العناصر مشكلة تثقل كاهل جهاز الشرطة في ألمانيا. فبعد اكتشاف مجموعات دردشة تتبادل رسائل يمينية متطرفة بولاية شمال الراين ـ فيستفاليا، تم فصل ستة طلاب شرطة في برلين للسبب نفسه.

ذكرت مصادر إعلامية أن وزيرة الدفاع الألمانية قررت الاستغناء عن كريستوف غرام رئيس الاستخبارات العسكرية بسبب تنامي التطرف داخل الجيش الألماني. وزارة الدفاع قالت إأن رحيل غرام تم بالتوافق معه وأنها ستختار خليفته قريبا.

برغم تزايد عدد المسلمين في الجيش الألماني، إلا أنهم لا يحظون بالرعاية الروحية كمسلمين أسوة بزملائهم من المسيحيين واليهود. الضابطة المسلمة ناريمان حموتي-راينكه، التي تضطر لحمل كفنها معها، تشعر بـ"بالتمييز وعدم المساواة".


وأشار الرئيس الألماني إلى حوادث يمينية متطرفة مثل ما حدث في قيادة القوات الخاصة، وأكد أنه يجب ألا يكون للجيش الألماني أية مصلحة في السكوت على مجموعات يمينية متطرفة بين صفوفه.
وتابع شتاينماير قائلاً: "يجب ألا نعهد بأمننا ودفاع بلدنا لأعداء الديمقراطية"، لذا شدد الرئيس الاتحادي على ضرورة أن يهتم الجيش الألماني بالكشف عن أية نشاطات وشبكات يمينية متطرفة انطلاقاً من مصلحته الخاصة أيضاً، وقال: "يجب ألا يقبل الجيش في صفوفه أي مناخ تظهر فيه شبكات يمينية متطرفة".
وأكد الرئيس الألماني أيضاً أنه كان سعيدا للغاية بأن جنودا تصدوا بأنفسهم لمثل هذه النشاطات والشبكات وأشاروا إلى وجودها، وقال: "من الجيد للغاية أن تقدم جنديات وجنود من تلقاء أنفسهم مقترحات للطريقة التي يمكن من خلالها التصدي للتطرف اليميني داخل صفوفهم الخاصة".
وأضاف شتاينماير إن جميع الجنود بالجيش الألماني على درجة عالية وخاصة من التدريب، ويتحملون مسؤولية خاصة، وأضاف: "لديهم مهمة القدوة -داخل الجيش الألماني نفسه وخارجه أيضاً. لذا يتعين علينا إبقاء الجيش خالياً من أي اشتباه أنه من الممكن السكوت فيه على سلوك يميني متطرف".

وفي سياق ذي صلة بالجيش الألماني، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اعتزامها مواصلة زيادة عدد الجنديات في الجيش الألماني. وذكرت متحدثة باسم الوزارة في برلين اليوم الثلاثاء، أن عدد الجنديات في الجيش الألماني يبلغ حاليا نحو 23 ألف امرأة وذلك بعد مضي عشرين عاماً على تعديل الدستور الخاص بخدمة النساء في حمل السلاح.
وأوضحت المتحدثة أن نسبة النساء في جميع القطاعات في الجيش تزيد عن 12%، وترتفع هذه النسبة في الخدمة الطبية لتصل إلى أكثر من 45%.
وأضافت المتحدثة أن "الجنرالات هي أعلى رتب في الجيش الألماني، وهناك ثلاث جنديات في الجيش يحملن هذه الرتبة حالياً، طبيبة في هيئة الأركان وطبيبتان عامتان، والاتجاه آخذ في الزيادة".
ويشار إلى أن حكماً من المحكمة الأوروبية صدر في عام 2000 أتاح للنساء الالتحاق بكل قطاعات الجيش بدون قيد، وعلى إثر ذلك عدل البرلمان الألماني في تشرين أول/أكتوبر من ذلك العام بنداً في الدستور لتنفيذ هذا الحكم، وقد جرى العمل بالقاعدة الجديدة اعتبارا من مطلع عام 2001.
و.ب/خ.س (د ب أ)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).


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