شتاينماير يحذر من التراخي في حماية المناخ واليونيسكو: أنهار جليدية ستختفي

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة تغير المناخ، وذلك في تصريحات أدلى بها من مدينة كيوتو اليابانية التي شهدت من قبل اتفاقا بيئيا رئيسيا. وقال الرئيس الألماني في خطابه في جامعة دوشيشا: "يجب أن تعيش روح كيوتو. يجب ألا نتخلف عن التنفيذ، على الرغم من الأزمات العديدة .. بل يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك".

وأعرب الرئيس الألماني عن أمله في أن تحافظ القمة العالمية المقبلة للمناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية "على طموح الوفاء بالتزامات باريس وجلاسكو". وقال شتاينماير إن الأمر متروك للبشرية الآن لاتخاذ خطوات لإعادة الهيكلة اللازمة لمجتمعات العالم.

وبالتوقيع على بروتوكول كيوتو في عام 1997، التزمت الدول الأطراف لأول مرة بموجب القانون الدولي بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي خطوة أولى، وافقت الدول الصناعية على خفض انبعاثاتها بما مجموعه 5% على الأقل من عام 1990 إلى عام .2012 وصدقت 191 دولة والاتحاد الأوروبي حتى الآن على الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في عام .2005 ورغم توقيع الولايات المتحدة على البروتوكول في عام 1998، فإنها تظل الدولة الصناعية الوحيدة التي لم تصدق عليه بعد.

توقعات صادمة

في الوقت نفسه ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك الموجودة في جبال دولوميت في إيطاليا ومتنزهي يوسمايت ويلوستون في الولايات المتحدة وجبل كليمنغارو في تنزانيا ستختفي بحلول 2050 بسبب الاحتباس الحراري بغض النظر عن تصورات ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتراقب اليونسكو نحو 18600 نهر جليدي في 50 موقعا من مواقع التراث العالمي التابعة لها، وقالت إن من المتوقع أن يختفي ثلثها بحلول عام 2050.

وبينما يمكن إنقاذ الباقي عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما قبل عصر الصناعة، في تصور انبعاثات الأنشطة المعتادة، فإنه من الممكن أن يختفي حوالي 50 بالمئة من الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي بالكامل بحلول عام 2100.

وتمثل الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي كما حددتها اليونسكو حوالي 10 في المائة من مناطق الأنهار الجليدية في العالم، وتشمل بعضا من أشهر الأنهار الجليدية في العالم، والتي سيكون فقدانها ملحوظا بشكل واضح لأنها تمثل مقاصد محورية للسياحة العالمية.

ا.ف/ ع.أج (رويترز، د.ب.أ)