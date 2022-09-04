شتاينماير وهرتسوغ يثمنان اتفاق تعويض ضحايا هجوم ميونيخ

استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022) ضيفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وكان هرتسوغ، عند مغادرته إسرائيل، قد صرح أن الجزء الرئيسي من زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام سيخصص لإحياء الذكرى الخمسين للهجوم على البعثة الإسرائيلية في أولمبياد ميونيخ.

ويصادف غدا الإثنين ذكرى مرور 50 عاما على اقتحام مجموعة من الإرهابيين الفلسطينيين القرية الأولمبية في ميونيخ في 5 سبتمبر/ أيلول 1972 واحتجزوا أعضاء من الفريق الإسرائيلي كرهائن. وقتل 11 رياضيا إسرائيليا وشرطي ألماني في عملية احتجاز رهائن وعملية إنقاذ فاشلة وقد تعرض تعامل الشرطة وسلطات الأمن الألمانية مع الموقف لانتقادات حادة وأثار غضبًا في إسرائيل.

هيرتسوغ يشيد بجهود شتاينماير

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع هرتسوغ في قصر بلفيو، شدد رئيسا الدولتين على "تفرد" العلاقات الألمانية الإسرائيلية، لكنهما تناولا أيضًا طريقة تعامل ألمانيا مع هجوم ميونيخ الأولمبي، التي لقيت انتقادات كثيرة، وأثقلت كاهل العلاقات الألمانية الإسرائيلية مؤخرًا.

وقال هرتسوغ إن الانفراج الذي حدث في الاتفاق الخاص بدفع تعويضات لعائلات الضحايا "جاء في اللحظة الأخيرة حرفيا". وفي هذا السياق، أشاد الرئيس الإسرائيلي بشكل خاص بالتزام شتاينماير. واعتبر هرتسوغ أن الاتفاق "ينقل هذا الحدث الأليم إلى مكان تعاف". وأضاف "آمل أنه من الآن فصاعدًا، سنبقى نتذكّر ونذكر ونعيد تأكيد العِبَر من هذه المأساة، بما فيها أهمية محاربة الإرهاب للأجيال المقبلة".

شتاينماير: التعامل مع الهجوم "مخجل"

بينما رأى رئيس الدولة الألمانية فرانك فالتر شتاينماير الأحد أن من "المخجل" أن تحتاج ألمانيا خمسين عاما للتوصل إلى اتفاق لتعويض أقارب القتلى الإسرائيليين في عملية ميونيخ. وقال شتاينماير للرئيس الإسرائيلي إن "الأمر استغرق 50 عامًا لتحقيق هذه المصالحة في الأيام الأخيرة وهذا مخجل حقا".

وأوضح شتاينماير الأحد أنه سيتحدّث عن فشل الشرطة الألمانية في بعض الجوانب في خطاب سيلقيه الاثنين. وأوضح "سأتحدث عن (...) بعض سوء التقدير وبعض التصرفات السيئة وبعض الأخطاء التي ارتكبت خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ".

وكان أقارب الضحايا قد ألغوا في البداية مشاركتهم في حفل التأبين الذي يقام الإثنين في "فورستنفلدبروك"، الواقعة على بعد 25 كيلومتر غربي ميونيخ. وأعلنت الحكومة الاتحادية الأربعاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع عائلات الضحايا من أجل دفع تعويضات، بحيث يتم إحياء ذكرى الهجوم يوم الإثنين في وجود أهالي الضحايا ورئيسي البلدين.

ويلقي هرتسوغ خطابًا الثلاثاء أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) ويزور، رفقة شتاينماير، معسكر الاعتقال النازي بيرغن بيلسن حيث كان والده الراحل والرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ من بين المحررين لمعسكر الاعتقال، كضابط في الجيش البريطاني في العام 1945. كما كان حاييم هرتسوغ أيضًا أول رئيس إسرائيلي يقوم بزيارة دولة إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت الزيارة في عام 1987.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز، ك ن ا)