شتاينماير مواسيا أقارب ضحايا الزلزال: نرى معاناتكم وألمكم ألمنا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن مواساته للكثير من الأشخاص في بلاده الذين لهم أقارب أو أصدقاء في تركيا وسوريا، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي وأدى إلى وقوع آلاف القتلى والمصابين وانهيار آلاف المباني.

وفي رسالة عبر الفيديو نُشِرَتْ اليوم الخميس (التاسع من فبراير/ شباط 2023)، قال شتاينماير إنه يتوجه بحديثه "إلى الكثيرين الذين يحزنون الآن في كل مكان في جمهوريتنا ويبكون ويأملون ويقلقون ويشعرون كثيرا بالعجز لأنهم غير قادرين على المساعدة في منطقة الكارثة".

وأضاف شتاينماير: "أقول لكم جميعا اليوم: نحن نرى ألمكم، نسمع شكاواكم، ألمكم ألمنا".

ووجه شتاينماير الشكر باللغات الألمانية والتركية والعربية لكل الأشخاص الذين يقدمون المساعدة في الوقت الحالي في المناطق المدمرة أو في ألمانيا أيضا.

وقال الرئيس الألماني إن "هناك الكثيرين جدا الذين يبذلون الجهد بدأب الآن من أجل التحضير لنقل المساعدات وجمع التبرعات أو يتبرعون بأنفسهم، من أجل الجيران الذين تضرر أقاربهم في تركيا أو في سوريا من الكارثة".

في الوقت نفسه، أوضح الرئيس الألماني أن هذه الأخوة في الإنسانية ستظل مطلوبة على مدار فترة طويلة " حتى إذا طغت أخبار أخرى على صور الكارثة".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)