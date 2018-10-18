شتاينماير من كيمنتس: الدولة وحدها مسؤولة عن الملاحقة الجنائية

خلال زيارته لمدينة كيمنتس اليوم الخميس (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، جدد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إدانته، وبأقوى العبارات، للاعتداءات التي استهدفت أجانب في المدينة الواقعة في شرق ألمانيا، عقب مقتل ألماني طعنا في شجار مع طالبي لجوء، في شهر آب/أغسطس الماضي.
وقال شتاينيماير إنه جاء إلى كيمنتس للتواصل مع المواطنين، مضيفا: "بالطبع أثار قلقي ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة في كمنيتس"، مشددا أنه لابد من معاقبة المسؤولين عن الجريمة، بغض النظر عمن ارتكبوها.
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو تسعة أسابيع من مقتل مواطن ألماني (35 عاما) طعنا من قبل مجموعة أغلبهم من أصول مهاجرة وطالبو لجوء. وشهدت كيمنتس أعمال شغب وعنف ضد الأجانب بعد مقتل الرجل الألماني. وكانت مظاهرة لليمين المتطرف والشعبوي، في أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، قد تحولت إلى ملاحقات استهدفت الأجانب في شوارع المدينة، كما أدى بعض المتظاهرين التحية النازية المعروفة.
وشدد الرئيس الألماني شتاينماير على أن "هناك أمر واحد واضح، وهو أن الدولة، والدولة فقط، هي المسؤولة عن الأمن والملاحقة الجنائية"، لافتا إلى أنه تم تجاوز الحدود، "عندما تم إساءة استخدام المناخ العام الملتهب لتأجيج الكراهية تجاه الأجانب وعرض رموز معادية للدستور واستخدام العنف في الشوارع".
وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتقلت الشرطة الألمانية ستة رجال للاشتباه بانتمائهم لجماعة يمينية "إرهابية" هاجمت أجانب في مدينة كيمنتس. واحتجز الرجال الألمان، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما، للاشتباه بتشكيلهم جماعة أطلقوا عليها اسم "ثورة كيمنتس" بهدف التخريب.
ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.
الكاتب: وفاق بنكيران