 شتاينماير من القدس: ارتكب أبناء بلدي اسوأ جريمة في تاريخ البشرية | أخبار | DW | 23.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شتاينماير من القدس: ارتكب أبناء بلدي اسوأ جريمة في تاريخ البشرية

"أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية"، هذا ما قاله الرئيس شتاينماير بمناسبة إحياء ضحايا المحرقة النازية، وليكون أول رئيس ألماني يتحدث عند نصب "ياد فاشيم".

مشاهدة الفيديو 36:06

مسائيةDW : قادة العالم في القدس..فرصة لبحث ملفات شائكة؟

أقر الرئيس الألماني فرانك-فالتر  شتاينماير اليوم الخميس (23 يناير/ كانون الثاني 2020) مجددا بالذنب الذي اقترفته بلاده في المحرقة النازية (الهولوكوست). جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في النصب التذكاري "ياد فاشيم" في القدس، بمناسة فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست ومرور 75 عاما على تحرير معسكر الإبادة النازي "أوشفيتس".

وأكد شتاينماير أمام رؤساء دول وحكومات من نحو 50 دولة أن المسؤولية الألمانية لا تنتهي. كما حذر من أن ما وصفها بـ"روحية الشر المعادية للسامية تعود للظهور" بشكل جديد. وقال في خطابه ينحني بشدة لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

وعن تجدد الكراهية والتطرف والتعصب قال شتاينماير "نعيش في عصر مختلف، الكلمات ليست نفسها، مرتكبوها لا يشبهون بعضهم، لكنه الشر ذاته". وأكد الرئيس الألماني أنه يتعين على بلاده أن تفي بمسؤوليتها التاريخية.

وأضاف الرئيس: "إننا نكافح معاداة السامية! إننا نتحدى سم القومية! إننا نحمي الحياة اليهودية! إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم".

وحضر الفعالية رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا، وملوك إسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما حضرها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

نتنياهو مع الرئيس الالماني شتاينماير في القدس.

نتنياهو دعا في خطابه بهذه المناسبة لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

نتنياهو يدعو لاتخاذ إجراءات سريعة ضد إيران

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس في خطابيهما بهذه المناسبة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد إيران. وحض نتانياهو المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بـ"طغاة طهران" لتجنب "محرقة أخرى"، حسب قوله.

في الاتجاه نفسه، خاطب نائب الرئيس الأميركي زعماء العالم المجتمعين وحضهم على "الوقوف بحزم" ضد إيران، واصفا إياها بأنها الدولة الوحيدة التي تتنكر "سياستها" للمحرقة. من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من غير الممكن استخدام المحرقة لتبرير "الانقسام" أو "الكراهية المعاصرة".

بيد أن إيران تنفي اتهامها بمعاداة السامية، مؤكدة أن ليس لديها مشكلة مع الشعب اليهودي، ولا الأقلية اليهودية على أرضها، بينما تؤكد معارضتها لإسرائيل ودعمها للقضية الفلسطينية.

العديد من قادة العالم شاركوا في إحياء ذكرى ضحايا الهولوكست. في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

العديد من قادة العالم شاركوا في إحياء ذكرى ضحايا الهولوكست.

"تجمع تاريخي للبشرية جمعاء"

وانتهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحدث في القدس للدعوة إلى إلى قمة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين، أي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين، بهدف "الدفاع عن السلام" و"الحضارة" في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون من جانبه  حذر من أن أن معادة السامية تتزايد وتجلب معها "قطار الكراهية والتعصب". وقال ماكرون: "إن معادة السامية، أقولها هنا بوضوح، ليست مشكلة اليهود فحسب، كلا، إنها مشكلة الآخرين جميعا في المقام الأول". وأوضح الرئيس الفرنسي: "إنها دائما أول شكل من أشكال رفض الآخر، وعندما تظهر معادة السامية مجددا تنتشر جميع أشكال العنصرية وتتفشى جميع أشكال الانقسام. لا تدعوا أي أحد يظن أنه قد يخرج منتصرا". وأضاف ماكرون أنه "يتعين على  المجتمع الدولي  ألا ينسى (...) أن 
الهمجية ولدت جراء  إنكار الآخر ومن انتهاك القانون الدولي وأمن الأمم". 

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قال مساء الأربعاء خلال حفل عشاء للضيوف في مقر إقامته بالقدس "هذا تجمع تاريخي، ليس بالنسبة لإسرائيل فقط وإنما للبشرية جمعاء".

وتأتي هذه الفعالية بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتس" يوم 27 يناير/ كانون الثاني عام 1945 على يد قوات الاتحاد السوفيتي السابق. وحضر الحفل حوالي 100 من الناجين من المحرقة النازية، للصلاة من أجل الضحايا وإضاءة الشعلة التذكارية.

 أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)    

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

زعماء العالم يحيون في إسرائيل الذكرى الـ75 لتحرير أوشفيتز

تتوجه وفود من نحو 50 دولة إلى القدس اليوم لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز واتخاذ موقف واضح ضد معاداة السامية. وسيحتضن مركز ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست هذا التجمع. (23.01.2020)  

شتاينماير: من مسؤولية الألمان التصدي لمعاداة السامية

بعد وصوله إلى القدس للمشاركة في الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفتيس النازي، التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مجموعة من الناجين من المحرقة مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة معاداة السامية. (22.01.2020)  

إحياء ذكرى الهولوكوست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

بحلول الذكرى السنوية الـ 75 لتحرير معسكر اوشفتيز النازي (27 يناير)، تشارك أكثر من 50 دولة في فعالية كبرى ينظمها مركز ياد فاشيم في أورشليم/القدس. إسرائيل وصفت الفعالية بأنها "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل. (23.01.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : قادة العالم في القدس..فرصة لبحث ملفات شائكة؟  

ياد فاشيم – متحف يعرض الذكريات الأليمة لضحايا المحرقة  

مواضيع ذات صلة

Gedenkstätte Yad Vashem Hauptsaal

زعماء العالم يحيون في إسرائيل الذكرى الـ75 لتحرير أوشفيتز 23.01.2020

تتوجه وفود من نحو 50 دولة إلى القدس اليوم لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز واتخاذ موقف واضح ضد معاداة السامية. وسيحتضن مركز ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست هذا التجمع.

Bundespräsident Steinmeier in Israel

شتاينماير: من مسؤولية الألمان التصدي لمعاداة السامية 22.01.2020

بعد وصوله إلى القدس للمشاركة في الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفتيس النازي، التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مجموعة من الناجين من المحرقة مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة معاداة السامية.

فعاليات منتدى الهولوكوست العاملي في بروت: منبر للتصدي لمعاداة السامية 22.01.2020

في إطار فعاليات إحياء الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر أوشفيتس النازي، توافد العديد من الرؤساء والزعماء على إسرائيل للمشاركة في منتدى ينظمه مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست، كما ستناقش الأنماط الحديثة لمعاداة السامية. وفي هذا الصدد أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن مسؤولية الألمان حيال قتل النازيين لملايين اليهود، تـُلزمهم بالعمل على التصدي معاداة السامية اليوم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  