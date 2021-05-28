شتاينماير مستعد للترشح لمنصب رئيس ألمانيا لولاية ثانية

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في برلين اليوم الجمعة (28 مايو/ أيار 2021) استعداده لشغل منصبه لولاية ثانية. وقال شتاينماير: "أود الترشح لولاية ثانية كرئيس اتحادي في الانتخابات"، مضيفا أنه يريد مرافقة البلاد في طريقها إلى المستقبل، "مستقبل ما بعد الجائحة".
وذكر الرئيس أنه لا يريد أن يدع الجائحة تقسم المجتمع، معلنا عزمه بناء جسور، وقال: "هذه أوقات مضطربة"، مضيفا أن ألمانيا على أعتاب انتخابات مهمة وتحولات سياسية.
وتنتهي فترة ولاية شتاينماير العام القادم. وكانت الجمعية الاتحادية، التي تنعقد لانتخاب الرئيس الاتحادي، قد انتخبت شتاينماير رئيسا للبلاد في الثاني عشر من شباط/ فبراير 2017، بموافقة حوالي 75 بالمائة من أعضاء الجمعية. وكان الموضوع الأساسي لفترة ولايته هو الدفاع عن الديمقراطية البرلمانية، التي كانت تتعرض لضغوط متزايدة، وتعزيزها في ألمانيا والعديد من البلدان الأخرى.
وقال شتاينماير في خطابه بعد أداء اليمين الدستورية في 22 آذار/مارس 2017 إنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" في ألمانيا، "لكن بالنظر إلى ما يلوح في الأفق، أقول بجدية كبيرة: ليس علينا فقط التحدث عن الديمقراطية - علينا أن نتعلم مرة أخرى الكفاح من أجلها". كما حاول شتاينماير، على نحو دوري، تعزيز القوى الديمقراطية خلال رحلاته العديدة إلى الخارج. وفي طريق عودته من رحلته الطويلة الأخيرة إلى كينيا في شباط/ فبراير عام 2020، زار السودان، على سبيل المثال، لإظهار الدعم لرئيس الوزراء الجديد، عبد الله حمدوك.
جائحة كورونا تهيمن على اهتمامات الرئيس
وهيمنت أزمة جائحة كورونا على النصف الثاني من ولاية شتاينماير، حيث خاطب السكان عدة مرات في رسائل فيديو - وهي صيغة جديدة لخطاب رئيس الدولة الألمانية للمواطنين- طالبا دعمهم في مكافحة الجائحة. وفي نيسان/أبريل الماضي، استضاف شتاينماير فعالية لإحياء ذكرى ضحايا كورونا، وقال حينها. "نرى الجروح التي خلفتها الجائحة. نتذكر المتوفين، ونشعر بالأحياء الذين يحزنون عليهم".
وكانت العلاقات مع إسرائيل مصدر اهتمام خاص لشتاينماير، فهو صديق مقرب لرئيسها، رؤوفين ريفلين. وفي كانون الثاني/يناير عام 2020، كان شتاينماير أول رئيس ألماني يلقي خطابا في النصب التذكاري للهولوكوست "ياد فاشيم" بناء على دعوة من نظيره الإسرائيلي. وأقر شتاينماير آنذاك بمسؤولية ألمانيا عن الهولوكوست، وقال إنه يتمنى لو تعلم الألمان من التاريخ إلى الأبد، مشيرا في المقابل إلى أن هذا لم يحدث في ضوء وقائع مثل الهجوم على كنيس في مدينة هاله، مضيفا أن الوقت والكلمات والجناة ليسوا اليوم كما كانوا في ذلك الحين، "لكنه نفس الشر". كما أدان شتاينماير بشدة أعمال الشغب الأخيرة المعادية لليهود في ألمانيا، وقال: "نحن لا نتسامح مع معاداة السامية في بلادنا - بغض النظر عمن تصدر".
ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
تيودور هويس (1949-1959): الرئيس الأكثر شعبية
كان أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية عقب تأسيسها عام 1949 واستمر على رأسها لمدة عشر سنوات ووضع لمساته على كثير من أسس الدستور الألماني. وساهم هويس، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، في تلميع صورة الألمان في الخارج عقب الحرب العالمية الثانية، فحظي بشعبية كبيرة في ألمانيا، حيث أعيد انتخابه رئيسا للبلاد عام 1954 بنسبة 88.2 بالمائة من أصوات المجلس الاتحادي وتوفي عام 1963 عن عمر يناهز ثمانين عاما.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
هاينريش لوبكه (1959-1969): الرجل العنيد
تولّى هاينريش لوبكه رئاسة ألمانيا لفترتين متتاليتين من عام 1959 حتى عام 1969، وكان عضوا في الحزب المسيحي الديمقراطي كما تولى منصب وزير الزراعة. وصف لوبكه بأنه رجل عنيد وشديد الحرص على التزاماته، وساهم في إخراج ألمانيا شيئا فشيء من عزلتها وأقام علاقات طيبة مع عدد من دول العالم الثالث، خاصة في إفريقيا، من خلال زياراته المتعددة والكثيرة لها. وفي عام 1972 توفي لوبكه في بون عن عمر يناهز 78 عاما.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
غوستاف هاينيمان (1969-1974):مهندس الأسس الديمقراطية
كان غوستاف هاينيمان أول رئيس للبلاد ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي، كان يشغل منصب وزير العدل، وساعده الحزب الليبرالي الديمقراطي في الحصول على الأغلبية الكافية لتولي الرئاسة، تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية من الاشتراكيين والليبراليين.عرف هاينيمان بحبه للسلام وبجهوده المكثفة لتوطيد دعائم الديمقراطية.تخلى عام 1974 عن إعادة ترشيح نفسه لمنصب الرئيس ثم توفي بعدها بعامين في السادسة والسبعين من عمره.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
فالتر شيل (1974-1979): رجل المرح والمواقف السياسية
كان فالتر شيل ثاني رئيس ينتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي. عرف عنه أنه كان رجلا يميل للفكاهة والمرح، لم ير غضاضة في الظهور وهو يغني في أحد البرامج التلفزيونية قبل توليه الرئاسة. لكنه اتصف في الوقت نفسه بالحزم وبحدة لهجة انتقاداته تجاه المتعاطفين مع الإرهابيين ومساعديهم خلال فترة "الخريف الألماني". وفشل شيل في الحصول على فترة رئاسية ثانية لتغير موازين الأغلبية السياسية في البلاد.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
كارل كارستنس (1979-1984): الرئيس المتجول
عرف كارل كارستنس بولعه الشديد بالتجول كما عرف بتمسكه بالتقاليد ودفاعه عن الفضيلة. وعلى الصعيد السياسي، واجه كارستنس، الذي كان ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، معارضة كبيرة من قبل الحزبين الديمقراطي الاشتراكي والليبرالي الديمقراطي وذلك نظرا لأنّه كان عضوا سابقا في حزب العمل القومي الاشتراكي الألماني، أو ما يعرف بالحزب النازي. وتوفي كارستنس عام 1992 في مدينة بون عن سن يناهز 78 عاما.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
ريتشارد فون فايتسكر(1984-1994): ضمير الأمة
عرف ريتشارد فون فايتسكر، الذي كان ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي ويشغل منصب عمدة برلين، بقدرته على التأثير على المناخ السياسي في ألمانيا من خلال خطبه السياسية بشكل لم يسبقه إليه رئيس. وكان يوصف بأنه بمثابة "ضمير الأمة"، وظل يذكر الألمان بذنبهم التاريخي، كما كان دائم الانتقاد لظهور الحركات اليمينية المتطرفة. وحث مواطنيه عقب إعادة التوحيد على أن يتعلموا أن يتقاسموا ما يمتلكونه مع بعضهم البعض.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
رومان هيرتسوغ (1994-1999):الخطيب الصريح
عرف رومان هيرتسوغ، الذي كان يترأس المحكمة الدستورية العليا، بخطاباته ذات اللّهجة الصريحة والمؤثرة، فمازال خطابه "التاريخي" الذي ألقاه في برلين عام 1997 ماثلا في أذهان الكثير من الألمان، وهي الكلمة التي أراد بها هيرتسوغ إيقاظ شعبه من رقدته وهمومه. كما كان هيرتسوغ من ضمن من أدرك مبكرا على صعيد السياسية الخارجية ضرورة "الحوار بين الثقافات".
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
يوهانس راو (1999-2004): صاحب شعار "التآخي بدلاًمن الانقسام"
كان يوهانس راو يتولى على مدى عشرين عاما منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا قبل توليه رئاسة ألمانيا وراهن على شعار "التآخي بدلا من الانقسام" في إقناع الألمان بالتعاون مع الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا. وتوجه للإسرائيليين بكلمة بالألمانية في الكنيست يرجوهم فيها مسامحة الألمان على ما فعلوه. وبعيدا عن السياسة، عرف بحبه لسرد القصص الغريبة والمواقف الفكاهية. توفي عام 2006 في برلين عن 74 عاما.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
هورست كولر(2004-2010):رجل الاقتصاد
كان هورست كولر قبل توليه الرئاسة رئيسا لصندوق النقد الدولي وعضوا بالحزب المسيحي الديمقراطي. ويعد كولر أول رئيس ألماني يصل إلى الرئاسة بعيدا عن المؤسسة السياسية لكنه تدخل بقوة في الشئون السياسية. قدم استقالته من منصبه بعد انتقادات حادة له بسبب تصريحات له في أفغانستان، ربط فيها بين مهمة القوات الألمانية في الخارج ومصالح ألمانيا الاقتصادية والعسكرية ويعد أول رئيس ألماني يستقيل من هذا المنصب.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
كريستيان فولف (2010-2012): أصغر رئيس
تم انتخاب فولف في 30 يونيو 2010 رئيسا لألمانيا بعد الاستقالة المفاجئة لهورست كولر، ليصبح بذلك أصغر رئيس لألمانيا، إذ تولى المنصب وهو في الحادية والخمسين من عمره. لكن صورة فولف بدأت تهتز بعد نشر تقرير صحفي حول توليه قروضا ميسرة من رجال أعمال مقربين له خلال فترة توليه رئاسة حكومة سكسونيا السفلى. فاستقال من منصبه في فبراير 2012، ليصبح صاحب أقصر مدة رئاسة في ألمانيا، لكن المحكمة برأته بعد ذلك.
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رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى يواخيم غاوك
يواخيم غاوك: الرئيس الحالي
يواخيم غاوك هو الرئيس الحادي عشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كان قبل ذلك قساً إنجيلياً، وعمل كممثل للحكومة الألمانية في الكشف عن وثائق جهاز أمن الدولة "شتازي" في ألمانيا الشرقية السابقة. اختار المجمع الاتحادي الألماني في 18 مارس/ آذار 2012 الناشط السياسي المستقل يواخيم غاوك رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأغلبية كبيرة، ليخلف الرئيس كريستيان فولف في المنصب بعد أن استقال بسبب فضيحة مالية.
الكاتب: سمر كرم