 شتاينماير في خطاب عيد الميلاد: الضوء في نهاية النفق يزداد سطوعا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.12.2020

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سياسة واقتصاد

شتاينماير في خطاب عيد الميلاد: الضوء في نهاية النفق يزداد سطوعا

يرى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن الأسوأ في وباء كورونا قد انتهى. وقال الرئيس في خطابه بمناسبة عيد الميلاد إن الأزمة عززت روح الترابط بين المواطنين: وتفاءل الرئيس بعودة الحياة الطبيعية في عام 2021.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

شتاينماير: عام 2021 سيشهد مرة أخرى "العناق والغناء"

"متى يمكنني أن أعيش أحلامي مرة أخرى؟" هذه الحسرة العميقة ، أيها المواطنون الأعزاء ، هي واحدة من آلاف الرسائل الشخصية التي وصلتني من جميع أنحاء بلادنا ". هكذا بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خطابه. 

نادراً ما كان هناك خطاب في عيد الميلاد من قبل رئيس ألماني يتضمن موضوعاً واضحاً وطاغياً منذ بداية الخطاب، إذ أن الخطابات السابقة للرؤساء الألمان بمناسبة عيد الميلاد كانت تتناول في الغالب قضايا اجتماعية، إلا أنخطاب هذه المرة يدور حول جائحة كورونا بشكل حصري تقريباً.

قيود كورونا في ألمانيا

فرضت ألمانيا قيودا صارمة لمواجهة الوباء

ويقول شتاينماير في خطابه إن "فيروساً صغيراً استولى على حياتنا وتفكيرنا، وأحبط الخطط ودمر الأحلام". ويضيف: "توجب على المرء تجنب الكثير من الأشياء، مثل ممارسة كرة القدم في الملاعب والذهاب إلى السينما والاستمتاع بالحفلات الموسيقية، والسفر في الإجازة، والاحتفال بحفلات الزفاف".

ويتحدث الرئيس عن تلاميذ مدارس منزعجين وعائلات منهكة اضطرت لتحمل قيود كورونا في التدريس والحياة المهنية، ناهيك عن الفنانين وأصحاب الفنادق والحانات والمطاعم والتجار وأصحاب محال التجزئة الذين يخشون على مصدر عملهم.

عيد ميلاد مختلف تماماً

الاحتفال بعيد الميلاد لهذا العام مختلف عن الاحتفال بالأعياد السابقة. "احتفال للحب: نعم! ولكن خاصة في تلك الأيام التي نريد فيها أن نكون قريبين من بعضنا البعض بشكل خاص، علينا أن نحافظ على بعدنا. نحن - بمن فيهم أنا - نفتقد الأصدقاء والأقارب الذين لم نتمكن من رؤيتهم طوال العام. وبقي الكثير من المرضى بمفردهم لحماية أنفسهم من الفيروس".

مستشفيات ألمانيا تعالج مرضى كورونا

يذكر شتاينماير بشكل خاص "النساء والرجال الذين يصارعون الفيروس في وحدات العناية المركزة"

ويذكر شتاينماير بشكل خاص "النساء والرجال الذين يصارعون الفيروس في وحدات العناية المركزة خلال هذه الساعات، وأقربائهم الذين يخشون عليهم"، وبالأشخاص "الذين خسروا المعركة ضد المرض، وماتوا وحيدين، وغابوا عنا".

"بلدنا بلد قوي"

لكن الرئيس أشار في الوقت نفسه إلى أن الوباء أظهر مدى قوة المجتمع "فقد اعتنينا ببعضنا البعض وتواجدنا لبعضنا البعض". ثم تأتي بعد ذلك جملة تذكرنا مباشرة بكلمة المستشارة أنغيلا ميركل قبل خمس سنوات، إذ يقول: "بلدنا بلد قوي". وكانت ميركل قد قالت في نهاية آب/ أغسطس 2015 جملتها الشهيرة: "يمكننا إنجاز ذلك"، عندما سمحت لمئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بالدخول إلى البلاد.

مختارات

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مجدداً أن لا مكان للعنصرية في ألمانيا، مؤكداً في لقاء مع أقارب ضحايا هجوم هاناو، على أهمية التعددية والتنوع في البلاد، في رسالة إلى اليمين المتطرف.

من غير المعروف ما إذا كان شتاينماير يقصد خطاب ميركل آنذاك أم لا، ولكن على أي حال كانت رسالته مشابهة لرسالتها في ذلك الوقت، وهي أن "ألمانيا ستتجاوز التحدي".

إذا عمل الجميع معاً وساعدت الدولة في ذلك، فإن الرئيس يريد أن يقول إنه عندئذ ستنجو ألمانيا من هذه الأزمة. لقد تعززت المواطنة في ظل هذا الوباء، ويمكن أن يشجع هذا أيضاً على مواجهة أزمات أخرى، مثل التغير المناخي ومحاربة الجوع والفقر، وهي إحدى المرات القليلة منه في خطابه التي أشار فيها إلى مواضيع أخرى غير الجائحة.

"العقلاء هم الغالبية العظمى"

كما خاطب الرئيس الاتحادي أولئك الذين يشككون في الدولة والمجتمع في هذه الأزمة: "في وقت يسوده عدم اليقين، تعلمنا أنه يمكننا الوثوق بديمقراطيتنا. تجادلنا حول الطريق الصحيح - ثم اتخذنا قرارات معاً رغم ذلك. أولئك الذين ينكرون خطر الفيروس هم غالباً ما تكون أصواتهم عالية بشكل خاص، لكن العقلاء هم الغالبية العظمى".

الديمقراطية وتعرضها للخطر، كانت هذه هي القضية الكبرى لشتاينمير كرئيس لغاية الآن، وهنا يربطها بالقضية الكبيرة المتمثلة في السياسة والمجتمع. ولأن أساس الدولة قد أثبت نفسه، كما يرى شتاينماير، يخلص الرئيس إلى أن "عيد الميلاد هذا سيكون عيد أمل!"

متشككون بفيروس كورونا في ألمانيا

يخاطب الرئيس أولئك الذين يشككون في الدولة والمجتمع في هذه الأزمة

عام 2021 سيشهد مرة أخرى "العناق والغناء"

وكما ساهمت اللقاحات في صناعة هذا الأمل قبل أيام قليلة فقط، دعا شتاينماير الناس إلى التطعيم، قائلاً إنه "عمل تضامني في المجتمع ككل". إنه يعلم أن هناك العديد من المعارضين والمشككين للقاح في ألمانيا.

لا يريد فرانك-فالتر شتاينماير التعتيم على الأشياء، ولكنه يريد أيضاً أن يشجع الناس: "لا يزال أمامنا طريق طويل وشاق. لكننا نرى الضوء الذي طال انتظاره في نهاية النفق يزداد سطوعاً". ويعتمد طول الطريق على المرء. وإذا ظل الجميع "متعقلين وصبورين"، فستكون أشياء كثيرة قريباً ممكنة مرة أخرى، والتي توجب على المرء الاستغناء عنها لفترة طويلة.

وفي نهاية خطابه، لا يخشى شتاينماير من إبداء توقعاته للعام القادم، إذ قال: "يمكننا أن نتطلع إلى الاحتفال بعيد الميلاد في العام القادم بالطريقة التي نحبها: مع عدد كبير من أفراد العائلة ومع أصدقائنا، ومع العناق والغناء. أتمنى أن يساعدنا التشوق في جعل هذه العطلات الاستثنائية أكثر جمالاً. عيد ميلاد مجيد لكم جميعاً"!

كريستوف هاسيلباخ/ زمن البدري

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  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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