شتاينماير في إستونيا وطائرات "يوروفايتر" تعترض طائرته

تفقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المهمة الألمانية -البريطانية لمراقبة المجال الجوي فوق دول البلطيق حتى قبل أن يهبط في قاعدة أوماري الجوية الإستونية. واعترضت فرقة إنذار في المجال الجوي فوق إستونيا طائرة إيرباص "إيه 319" التي نقلت شتاينماير من برلين إلى إستونيا صباح اليوم الأربعاء. (15 مارس / آذارس 2023) وتماست مقاتلات اليوروفايتر الألمانية والبريطانية مع الجناح الأيمن من طائرة إيرباص ورافقتها حتى الهبوط.

لكن لم يكن هناك ما يدعو للقلق - فالأمر برمته كان مجرد تمرين، حيث إن القوات الجوية المشتركة يتوجب عليها إتمام عمليتي تنبيه تدريبيتن يوميا، وقد مارست القوات التدريب مع طائرة شتاينماير اليوم وتظاهرت بأن طائرته تسللت إلى المجال الجوي دون تصريح.

وعقب وصوله تفقد شتاينماير مهمة القوات الجوية الألمانية لمراقبة وحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق. وتم اطلاعه على الموقف وشرح كيفية عمل فريق الإنذار البريطاني-الألماني. ويعتزم شتاينماير أيضا التحدث إلى جنود ألمان وبريطانيين وتناول الغداء معهم.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)