 شتاينماير: الجائحة تركت جروحا لدينا لكننا لن ندَعها تفرقنا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2021

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شتاينماير: الجائحة تركت جروحا لدينا لكننا لن ندَعها تفرقنا

ناشد الرئيس الألماني شتاينماير المجتمع بالتكاتف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن الوباء ترك جروحا عميقة لكن من الواجب عدم السماح له بأن يفرقنا عن بعضنا، يأتي ذلك ضمن مراسم تكريم وطنية لضحايا كورونا في ألمانيا.

Coronavirus | Berlin Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche | Gedenken für Covid-Opfer

الرئيس شتاينماير والمستشارة ميركل خلال قداس الأحد تكريما لأرواح ضحايا كورونا

كرمت ألمانيا اليوم الأحد (الثامن عشر من أبريل/ نيسان) ذكرى حوالي ثمانين ألفا من مواطنيها أودى فيروس كورونا بحياتهم، وذلك في مراسم هدفت أيضا إلى محاولة نسيان الانقسامات الداخلية حول التدابير في مواجهة وباء كوفيد-19. حيث شارك كل من المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الإتخادي فرانك فالتر شتاينماير قداسا في كنيسة ذكرى الامبراطور فيلهيلموهي موقع رمزي في برلين مخصص للسلام والمصالحة.

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بعد مناقشات طويلة، أقرت الحكومة الألمانية تعديلات على قانون الحماية من العدوى، ووفقا لهذه التعديلات، سيتعين على المواطنين في أجزاء كبيرة من ألمانيا التأهب لقيود تجوال وإغلاق متاجر وفقا للوائح ملزمة على مستوى ألمانيا.

في الذكرى الخامسة والسبعين على سقوط الحكم النازي، دعا الرئيس الألماني مواطنيه إلى الدفاع عن الديمقراطية. شتاينماير تحدث خلال خطبة ألقاها بهذه المناسبة عن المسؤولية الألمانية تجاه أوروبا باعتبارها أحد "نتائج التاريخ".

وفي كلمته بهذا الصدد أعرب الرئيس الألماني عن تعاطفه الشديد مع ذوي الضحايا. وقال "إن الوباء ترك جروحا عميقة... إننا أُنهكنا من عبء كورونا... ولذلك فإننا بحاجة للحظة للتوقف، لحظة للنظر إلى شيء بخلاف السياسة اليومية، للحظة تسمح لنا سويا بإلقاء نظرة على المأساة الإنسانية للوباء". وفي الوقت ذاته أكد شتاينماير قائلا: "لن نسمح للوباء الذي أجبرنا على التباعد كبشر أن يفرقنا كمجتمع".

وشارك في الفعالية التي دعا لها الرئيس الألماني خمسة أفراد من أسر ضحايا الوباء وقيادات من أربعة هيئات دستورية: وهم رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ"، فولفغانغ شويبله، ورئيس مجلس الولايات الاتحادي راينر هاسلوف، والمستشارة أنغيلا ميركل، ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية، شيتفان هابارت.

وكان شتاينماير التقى في آذار/ مارس أقارب عدد من الضحايا، عبروا له عن ألمهم لفقدان أفراد من أسرهم لكنهم كشفوا كذلك حزنهم لعدم تمكنهم من الوقوف إلى جانبهم في لحظاتهم الأخيرة أو التمكن من تنظيم جنازات لهم.

وأضاف الرئيس الألماني في كلمته أن هناك "مرارة وغضب" لدى البعض إلى جانب الحزن، وأكد أنه يمكنه فهم ذلك، وقال: "يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ قرارات صعبة أحيانا من أجل الحيلولة دون كارثة أكبر"، مضيفا أنه يتعين على الأوساط السياسية التعلم أيضا.

وتابع شتاينماير أنه لابد من معالجة أية أخطاء وإخفاقات، حيثما وجدت، ولكن ليس اليوم، وقال: "مناشدتي اليوم هي: فلنتحدث عن الألم والمعاناة والغضب، ولكن دون أن نضيع أنفسنا في توجيه اللوم بالنظر إلى الوراء، ولكن أن نستجمع مرة ثانية القوة للمضي في الطريق نحو الأمام، في طريق الخروج من الوباء والذي نعتزم السير فيه، وسوف نسير فيه، إذا قطعناه سويا".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

تنظم هذه المراسم بينما تجتاح ألمانيا موجة ثالثة من الوباء تتسم بانتشار سريع للطفرات المتحورة

وكانت دول عدة قامت بتكريم ضحايا الوباء على المستوى الوطني، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. في بلدان أخرى، مثل فرنسا، لا يزال تحديد موعد لمثل هذه المراسم التي تطالب بها هيئات ونواب موضع نقاش. في حين دعا رؤساء الولايات الألمانية المواطنين إلى إضاءة شمعة أمام نافذة في بيوتهم مساء كل عطلة نهاية أسبوع في خطوة رمزية. وقالوا في نداء مشترك "نريد أن نعي ما فقدناه" وكذلك أن "نستعيد معا القوة والأمل".

وتنظم هذه المراسم بينما تجتاح ألمانيا موجة ثالثة من الوباء تتسم بانتشار سريع للطفرات المتحورة للفيروس يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مجددا. وكانت قد تجنبت ذلك إلى حد ما خلال الموجة الأولى في ربيع 2020 مقارنة بجيرانها الأوروبيين. وسجلت البلاد الأحد نحو 3,14 ملايين إصابة بكوفيد-19 وحوالي ثمانين الف وفاة. وتتعرض السلطات لانتقادات حادة بسبب إدارتها للوباء.

ع.أ.ج/ م س (د ب ا، أ ف ب)

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ألمانيا تحيي ذكرى ضحايا كورونا بمبادرة رمزية

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 ضمن إجراءات تهدف إلى تأبين ذكرى عشرات آلاف الضحايا الذين فقدتهم ألمانيا جراء تفشي فيروس كورونا، ويشارك الرئيس شتاينماير والمستشارة ميركل في قداس ببرلين، وتنظم هذه المراسم بينما تجتاح ألمانيا موجة ثالثة من الوباء.

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في نداء مشترك، ناشد رؤساء حكومات الولايات المواطنين إلى إحياء ذكرى الضحايا اليوم ويوم غدٍ السبت وبعد غد الأحد مساء بإشعال شموع على نوافذ منازلهم على مدار الأيام الثلاثة، والمشاركة بذلك في مبادرة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتانيماير تحت شعار "نوافذ مضيئة". ومن شأن هذه المبادرة أيضاً أن تعزّي قلوب ذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان أحبائهم في ظروف الإغلاق القاسية.

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