 شتايمناير حول غزو أوكرانيا: الديمقراطية تحتاج لجيش قوي يحميها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شتايمناير حول غزو أوكرانيا: الديمقراطية تحتاج لجيش قوي يحميها

قال الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير إن حرب أوكرانيا أكدت ضرورة الدفاع عن الديمقراطية، لكن ذلك مرتبط بتحديث الجيش الألماني وتسليحه، كما أشار إلى أن التفاوض الناجح يجب ألا يكون من موقف ضعف.

فرانك-فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال المؤتمر الاتحادي لاتحاد النقابات الألمانية بالعاصمة الألمانية برلين

وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحرب في أوكرانيا بأنها "فاصل تاريخي" يُجبر الأوروبيين على رؤى مؤلمة، وأكد أنه تبين من هذه الحرب مدى ضرورة حماية الديمقراطية.

وقال شتاينماير اليوم الأحد (الثامن من مايو/ أيار 2022) خلال المؤتمر الاتحادي لاتحاد النقابات الألمانية بالعاصمة الألمانية برلين: "هذه الحرب كشفت لنا بطريقة وحشية أنه يتعين علينا حماية ديمقراطيتنا والدفاع عنها، داخليا وخارجيا"، لكنه استطرد: "إننا بحاجة لقوات حديثة وجيش ألماني مسلح بشكل أفضل".

وأضاف الرئيس الألماني أن هناك حاجة أيضا لسياسة خارجية ودبلوماسية في المستقبل أيضا، واستدرك قائلا: "ولكن مَن يعول على الدبلوماسية والمفاوضات من أجل تجنب نزاعات مستقبلية، يجب أن يعلم: أنه لا يمكن إجراء مفاوضات انطلاقا من موقف ضعف".

وتابع: "التفاوض بنجاح لا يتم إلا من موقف قوة"، وشدد على ضرورة أن يكون هناك رغبة في امتلاك القوة وإظهارها.

مشاهدة الفيديو 02:04

وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35

وكشف شتاينماير عن وجود مخاوف بين الكثير من مواطني بلاده بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين يريدون مساعدة الأوكرانيين وتقديم المزيد من الدعم لهم لكنهم يتخوفون أيضا من إمكانية أن تصبح بلادهم طرفا في الحرب.

مختارات

فيما دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة حكومته تجاه أوكرانيا التي تواجه عزوا روسيا، جدد سفير أوكرانيا لدى برلين انتقاداته لشولتس، معتبراً أن مساعدات برلين "لا ترقى إلى المستوى المطلوب".

اٌعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، فيما وصلت رئيسة البرلمان الألماني لكييف للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

بعد زيارة زعيم المعارضة الألمانية إلى كييف، جدد المستشار الألماني شولتس موقفه الرافض لزيارة أوكرانيا، ودافع عن سياسة حكومته في توريد الأسلحة إلى كييف. وأكد وزير الاقتصاد الألماني دعمه لحظر أوروبي على واردات النفط الروسي.

وأضاف شتاينماير الذي كان عمل سابقا وزيرا للخارجية، أن الكثيرين لديهم مخاوف أيضا من التضخم أو الركود بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وتابع شتاينماير أن الحرب الروسية تهدد أوكرانيا في وجودها، وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في محو أوكرانيا بوصفها دولة حرة ديمقراطية.

وقال: "الهجوم على أوكرانيا يعد هجوما على فكرة الديمقراطية الليبرالية وعلى القيم التي تستند عليها، وهي: الحرية والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وأكد الرئيس الألماني: "ردنا واضح وصريح: إننا نقف بجانب أوكرانيا، انطلاقا من قناعة تامة ومن صميم قلوبنا وبالتعاون مع جيراننا الأوروبيين".

وأوضح أنه تم تعلم درس من يوم الثامن من أيار/مايو عام 1945، وهو أنه يجب على الأوروبيين ألا يسمحوا لأنفسهم بالتفرقة مرة أخرى لأسباب قومية. وتابع شتاينماير: "يجب ألا تهيمن القومية وكراهية الشعوب والجنون الإمبراطوري على مستقبل أوروبا. علينا منع ذلك!".

وأكد الرئيس الاتحادي أن يوم الثامن من أيار/مايو وهو يوم نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، يعد يوما للتحرير ويوم للتذكير، وأضاف أنه كان يوما للأمل أيضا لفترة طويلة، الأمل في أن لا أحد سيعول على شن حرب كوسيلة سياسية.

وقال شتاينماير: "أجيال من الساسة عملت لأجل ألا يكون هناك حرب في أوروبا'". وأشار الرئيس الألماني إلى رؤية الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف بشأن وجود بيت أوروبي موحد، واستدرك قائلا: "ولكن اليوم، في هذا اليوم الموافق الثامن من أيار/مايو، أخفق حلم البيت الأوروبي الموحد، وحل محله كابوس".

ع.ا/أ.ح ( د ب أ)

  • Deutsche Soldaten reißen einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1939

    لم تقو بولندا على مواجهة جيش هتلر المدجج بأعتد الأسلحة، وأعلنت استسلامها بعد خمسة أسابيع فقط من القتال.

  • Deutsche Wehrmachtsoldaten in den Niederlanden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد احتلال هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج، توجه الديكتاتور النازي نحو الغرب وبسط سيطرته على الدول المحايدة وهي هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكيا ليمهد الطريق نحو فرنسا.

  • Deutsche Truppen bei der Siegesparade in Paris.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    تمكن هتلر من اجتياح باريس منتصف حزيران/ يونيو 1940. وفي 22 من الشهر ذاته استسلمت فرنسا وقسمت لقسمين، جزء تابع لألمانيا النازية وجزء آخر يحمل اسم "فرنسا فيشي" خاضع لحكومة الجنرال بيتان.

  • Großbritannien Deutschland Zweiter Weltkrieg Coventry Blitz Zerstörung

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد ذلك توجه هتلر نحو بريطانيا ودمر الكثير من المدن على غرار مدينة كوفتري. غير أن القوات الجوية الملكية تصدت بقوة للجيوش الألمانية ودفعتها للتراجع في منتصف عام 1941.

  • Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1941

    في 22 يونيو/حزيران 1941 بدأ الجيش الألماني غزوه للاتحاد السوفياتي، وأطلق على تلك العملية اسم "عملية برباروسا". وقد ارتكب جنود هتلر جرائم حرب لا تحصى في هجومهم على دول الاتحاد السوفياتي.

  • Auschwitz-Birkenau 1944 Ankunft Juden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1942

    بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

  • 2. Weltkrieg Schlacht um Stalingrad

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1943

    شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

  • Saint-Aubin-sur-mer Juno Beach Normandie 1944

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1944

    في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

  • Flash-Galerie Keitel unterschreibt Kapitulationsurkunde

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1945

    في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش