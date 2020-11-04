شتاء وكورونا؟ أفكار تضفي البهجة على أيام الإغلاق!

فصل الخريف بأجوائه الغائمة ونهاره القصير، يشكل تحديا صعبا للكثيرين خاصة من محبي الصيف بنهاره الطويل وأنشطته المتنوعة. تحديات خريف 2020 مضاعفة لأنها تتزامن مع إغلاق جزئي في دول وحظر تجول في دول أخرى ومخاوف متزايدة من موجة أشد من كورونا خلال فصل الشتاء، فكيف يمكن تجاوز هذه الفترة الصعبة بأقل الخسائر على صحتنا النفسية؟

يحاول خبراء علم النفس البحث عن إجابات لهذا السؤال الصعب، ويقدموا عدة نصائح على رأسها التركيز على حقيقة أن كل ما يحدث الآن هو "مؤقت" وأن العلماء في سعي دائم لهزيمة الفيروس، وبالرغم من أننا لا نعرف بالتحديد كم سيستغرق الأمر للعودة لشكل الحياة التي نعرفها، إلا أنه من المهم التفكير في أن هذا الوضع سينتهي إن آجلاً أم عاجلاً، كما يوضح خبير علم النفس الألماني باستيان فيلنبورغ، في تصريحات لمجلة "فوكوس".

وإلى جانب الشق النظري للتعامل مع الوضع الراهن وتغيير طريقة التفكير، هناك مجموعة من الحلول التي تساعد في استثمار الوقت بشكل مفيد وممتع ومن بينها:

الرياضة: سواء كنت تعيش في دولة قررت إغلاق الأندية الرياضية أم لا، فإن المشي أو الجري في الهواء الطلق، يبقى الحل الأسهل للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة النفسية. كذلك تقدم العروض الرياضية المتنوعة عبر الإنترنت، حلاً جيداً لمن اضطروا لوقف تدريباتهم الرياضية بسبب إجراءات الإغلاق.

الحفاظ على العلاقات الاجتماعية: تتركز استراتيجية التصدي لكورونا بشكل أساسي على الحد من نقاط الاتصال بين البشر لمنع الانتشار السريع للفيروس، لكن لحسن الحظ تتيح التكنولوجيا وسائل عديدة للتواصل مع الأهل والأصدقاء، وهو ما يشدد خبراء علم النفس على أهميته خاصة في هذه المرحلة، التي يجب أن يبذل فيها الإنسان أقصى جهده لعدم الوقوع في دائرة العزلة.

تنظيم العمل من المنزل: العمل من المنزل لا يعني العمل طوال الوقت، إذ يجب تحديد أوقات صارمة لبداية العمل ونهايته وكذلك أوقات الراحة.

تحدث مع مديرك بصراحة: لا يخلو العمل من المنزل من عوامل تشتيت عديدة، لذا من المهم هنا أن تتحدث مع مديرك بصراحة وتوضح أنه لا يمكنك العمل دوماً دون إزعاج، خاصة في حال وجود أطفال.

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أفكار خارج الصندوق

القفز في مياه الأمطار: هل فكرت في الخروج بعد الأمطار للشارع مرتدياً الحذاء المطاطي والقفز فوق المياه المتجمعة في الشارع؟ ربما يبدو الأمر طفولياً للوهلة الأولى، لكن خبراء علم النفس يؤكدوا أن هذا النشاط من أكثر الأنشطة المبهجة في الأيام الممطرة.

استدعاء أجواء البحر: إذا كان لديك حائطين متقابلين في غرفة بمنزلك، فيمكنك استدعاء أجواء الصيف والبحر، بعمل أرجوحة بسيطة بواسطة قطعة قماش، سميكة. لن تحتاج لأكثر من اختيار المسامير المناسبة والوضعية التي تساعدك على الاسترخاء، كما يؤكد الخبراء لصحيفة "تاغز شبيغل" الألمانية.

الأفلام الاستعراضية: الجلوس على الأريكة ومشاهدة فيلم مع مشروب ساخن، يكفي للاسترخاء لبعض الناس لكن البعض يحتاج لأكثر من ذلك، وهنا تساعد الأفلام الاستعراضية والغنائية، التي تتيح لك الفرصة لتدريب مواهبك وعدم الاكتفاء بالمشاهدة فحسب.

وأخيراً: يمكنك استغلال هذه الفترة لإنجاز كل ما لم تنجزه خلال الموجة الأولى لكورونا، خاصة فيما يتعلق بتطوير مهاراتك الإبداعية والتي يمكن أن تتنوع بين، التدريب على خبز تورتة لعيد ميلاد أحد المقربين أو كتابة الأشعار والخواطر أو ترتيب هاتفك الذكي ووضع الصور في الألبومات الخاصة بها، أوإعادة تنظيم خزانة ملابسك، والتخلص من كل ما لم تعد بحاجة إليه

ومهما كانت الطريقة المناسبة لك للحفاظ على البهجة في حياتك خلال تلك الفترة، تذكر دوما النصيحة الأولى التي يؤكد عليها الخبراء وهي أن كل ما يحدث الآن رغم صعوبته "فترة ستمر" لتعود بعدها الحياة مرة أخرى للشكل الذي نعرفه.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب النهار يصبح أقصر، يتغير لون أوراق الشجر من الأخضر إلى البرتقالي والأحمر. وتنخفض درجات الحرارة أيضاً، إنه الخريف مجدداً. للخريف جماله الآخاذ في ألمانيا، التي تستحق الزيارة في هذا الفصل للتمتع بالطبيعة الرائعة، والتعرف على الاحتفالات والمأكولات التقليدية التي تنتعش في هذه الفترة من العام.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب الخريف الفصل الأفضل للطائرات الورقية. "دراخن" تعني طائرة ورقية في اللغة الألمانية. ومن المعتقد أن الصين هي المنشأ الاصلي للطائرات الورقية في العالم، والتي تصنع من الخيزران والحرير. هنا يلهو الناس بالطائرات الورقية على ضفاف نهر الراين في كولونيا غرب ألمانيا.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب مهرجان الأضواء..ساحر، مفاجئ، وإبداعي- يأتي فنانو الإضاءة من جميع أنحاء العالم لإنارة أهم معالم برلين، مثل بوابة براندنبورغ (في الصورة)، التي أضيت بمناسبة عيد الوحدة الألمانية من 2 إلى 4 تشرين الأول/ أكتوبر. وبسبب تفشي وباء كورونا تم تقليص برنامج المهرجان، لعشرة أيام ابتداء من الحادي عشر من سبتمبرأيلول نظمت بعض الفعاليات بالأضواء في الشوراع. وتصادف هذه السنة 2020 الذكرى الـ16 لهذا المهرجان.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب تفتح شركة "هاريبو" أبوابها في كل خريف لاستقبال البالغين والأطفال في تشرين الأول/ أوكتوبر لمدة يومين بجنوب بون، حيث يستبدل صانعي الحلوى أكياس الكستناء بأكياس مليئة بحلوى الهاريبو الهلامية- 10 كغ كستناء، مقابل كليو غرام من الهاريبو- يرجع تاريخ هذا التقليد لعام 1936. غير أن ظروف الجائحة فرضت على الشركة تغيير تعاملها مع المناسبة، عبر استخدام الانترنت في اقتناء المواد وبيع منتوجاتها.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب يقضي حوالي 20 إلى 30 ألف من الأوز البري الشتاء في محمية برية بالقرب زانتن في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث تصلها الطيور بحلول تشرين الأول / أكتوبر، وتغادرها قبل نهاية شباط/ فبراير، حتى العام المقبل.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب حان موعد مهرجان النبيذ الذي يتزامن مع موعد حصاد العنب في الكروم الألمانية.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب سيلت، الجزيرة المشهورة في أقصى شمال ألمانيا، وجهة سياحية جديرة بالاهتمام حتى في فصل الخريف، عندما تضرب الرياح القوية شواطئها.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب يفتقده زواره هذا العام بسبب وباء كورونا...مهرجان " أكتوبر فيست" السنوي وهو الأكثر شهرة في ألمانيا يزوره الملايين من أنحاء العالم سنوياً، يشربون البيرة في أكواب (1 ليتر). وطبعاً يتم التبليغ عن الكثير من المقتنيات المفقودة وسط هذا الزحام. وهذا العام ألغي المهرجان كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب تستضيف مدينة لودفيغسبورغ معرض اليقطين الضخم مع أعمال فنية مذهلة مصنوعة من مئات الآلاف من القرع بأنواع مختلفة.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب هذا الوقت من السنة عندما تتغير أوراق الشجر إلى الأصفر وتتساقط، وصفه الشعراء ومن بينهم شكسبير بأجمل التعابير.

الخريف في ألمانيا ـ طبيعة ساحرة وطائرات من ورق ومهرجانات تحتجب (فيكمان) أو (شتوتينكيرل) عبارة عن معجنات على شكل إنسان. تُعرف بشكل خاص في عيد القديس مارتن في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. عندما ترى هؤلاء الفتيان بعيون الزبيب في كافة المخابز، تعلم بأن الخريف قد وصل. داغمر برايتنباخ/ ريم ضوا.



ا.ف/ خ.س