شتاء قاس بلا كهرباء وماء..معاناة الأوكران تتفاقم

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يواجه الأوكران في مناطق كثيرة ظروفا صعبة للغاية بين القصف والخوف وانقطاع الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء. ويسعى المواطنون لابتكار طرق بديلة لتأمين الدفء والمياه فضلا عن اعتمادهم على المساعدات التي تصلهم عبر متطوعين أو منظمات إغاثة محلية ودولية.
اتهمت كييف موسكو بـ"خطف" مسؤولَين في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، بالتزامن مع الإعلان عن ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في عدة مدن أوكرانية. وارتفع عدد ضحايا سقوط مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 شخصًا.
بالتزامن مع دوي انفجارات في كييف، أكدت أوكرانيا شن روسيا "هجومًا مكثفًا" على منشآت للطاقة في البلاد. يأتي هذا بينما تواصل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا جهودها لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الذي أعلنت روسيا تعليقه من طرفها.
قالت روسيا إنها منعت "هجوما أوكرانيا" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فيما قالت كييف إن قصفا روسيا تسبب في انفصال المحطة عن شبكة الكهرباء. الاتهامات المتبادلة تجدد المخاوف من احتمالية وقوع كارثة جديدة.
في خطوة نادرة، أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا في وقت تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون. روسيا واصلت استهدافها للبنيية التحتية في أوكرانيا.
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