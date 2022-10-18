 شتاء قاس بلا كهرباء وماء..معاناة الأوكران تتفاقم | DW الأخبار | DW | 26.11.2022

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DW الأخبار

شتاء قاس بلا كهرباء وماء..معاناة الأوكران تتفاقم

يواجه الأوكران في مناطق كثيرة ظروفا صعبة للغاية بين القصف والخوف وانقطاع الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء. ويسعى المواطنون لابتكار طرق بديلة لتأمين الدفء والمياه فضلا عن اعتمادهم على المساعدات التي تصلهم عبر متطوعين أو منظمات إغاثة محلية ودولية.

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