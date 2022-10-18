شتاء قاس بلا كهرباء وماء..معاناة الأوكران تتفاقم

"هجوم مكثف" على محطات طاقة بأوكرانيا ومساع لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب

بالتزامن مع دوي انفجارات في كييف، أكدت أوكرانيا شن روسيا "هجومًا مكثفًا" على منشآت للطاقة في البلاد. يأتي هذا بينما تواصل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا جهودها لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الذي أعلنت روسيا تعليقه من طرفها.