شتاء جاف يضرب أوروبا

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ثلوج وأمطار أقل من المعتاد وتراجع في منسوب مياه الأنهار والبحيرات ينذر بآثار كارثية على القارة العجوز
من خلال استثماراتهم، يصدر المليارديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملايين المرات أكثر من المتوسط العالمي. وفي ألمانيا يرتفع عدد رحلات الطائرات الخاصة لمستوى قياسي ما يتسبب في المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
في خضم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 المنعقد في مصر، صدر مؤشر أداء تغير المناخ الجديد لترتيب البلدان في مجال حماية المناخ لعام 2022، حيث احتفظت الدنمارك والسويد بالصدارة عالميا والمغرب الأول عربياً.
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