 شبّه نائبه بقاضٍ نازي.. سحب الثقة من رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.05.2021

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رياضة

شبّه نائبه بقاضٍ نازي.. سحب الثقة من رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

رغم اعتذاره واعترافه بالخطأ "الغبي" الذي قال إنه وقع فيه، طالب رؤساء الاتحادات المحلية والإقليمية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) باستقالة فريتز كيلر رئيس الاتحاد.

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر

طالب رؤساء الاتحادات المحلية والإقليمية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) باستقالة فريتس كيلر رئيس الاتحاد.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (الثاني من مايو/ أيار 2021) أن رؤساء الاتحادات المحلية والإقليمية التابعة للاتحاد طالبوا باستقالة فريتس كيلر رئيس الاتحاد. وأوضح الاتحاد أن هؤلاء الرؤساء سحبوا الثقة من كيلر والأمين العام فريدريش كورتيوس.

ويأتي ذلك بعد أن شبه كيلر نائبه، راينر كوخ، بالقاضي النازي رولاند فرايزلر. وكان فرايزلر، والذي توفي عام 1945، واحدا من الحاضرين لمؤتمر وانسي والذي أطلق شرارة الهولوكوست، وفي وقت لاحق كان قد تم تعيينه كرئيس لمحكمة الشعب، حيث أصدر 2600 حكم إعدام في الفترة ما بين عامي 1942 و1945.

 وكان فريتس كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد خاطب أعضاء الاتحاد برسالة عاطفية، وذلك حسبما أكد الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الجمعة، دون الكشف عن محتوى الرسالة. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كيلر كتب رسالة تحدث فيها عن المقارنة بين نائبه راينر كوخ والقاضي النازي السابق رولاند فرايسلر، حيث وصف ذلك بأنه كان خطأ "غبي" ومهين وطائش.

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وواصل كيلر في رسالته التي نشرتها "بيلد": "لمدة أيام لم أنعم بالهدوء لكي أصل إلى إجابة حول كيف سمحت لنفسي أن أسقط في تلك الزلة". وقال كيلر أن التشبيه هو جانب واحد فقط من القصة، فيما يدور الجانب الآخر حول حقيقة أن الاجتماع كان في دائرة صغيرة ومن ثم تم تسريبه لوسائل الإعلام في أسرع وقت ممكن.

وأوضح كيلر: "أستطيع أن أعد بأنني لا أسرب الأمور لوسائل الإعلام، هذا ليس أسلوبي". ونقل عن كيلر قوله أيضا، إنه لا يمكن لأي رئيس أن يعمل في الوضع الحالي بشكل جيد وفعال، داعيا إلى عقد اجتماع غير عادي لبرلمان الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

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