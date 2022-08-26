شبيغل: اشتباه في تجسس روسي على تدريبات لجنود أوكرانيين بألمانيا

تشتبه السلطات الألمانية في أن أجهزة استخباراتية روسية حاولت التجسس على تدريبات الجنود الأوكرانيين على أنظمة الأسلحة الغربية في ألمانيا، وفق ما ذكرت مجلة " دير شبيغل"

وقالت المجلة الألمانية اليوم الجمعة (26 أغسطس/آب 2022) أن الاستخبارات العسكرية الألمانية (MAD) رصدت مركبات مشبوهة بالقرب من قواعد عسكرية في إيدار-أوبرشتاين بولاية راينلاند-بفالتس ومنطقة غرافنفور في ولاية بافاريا، وتشتبه الاستخبارات العسكرية الألمانية في أن تلك المركبات كانت ترصد على الأرجح طرق الوصول إلى الثكنات.

ووفقاً للتقرير، حلقت طائرات مسيرة صغيرة فوق مواقع التدريب أكثر من مرة. وترجح الدوائر الأمنية في ألمانيا أن أجهزة روسية ربما حاولت التجسس على بيانات الهواتف المحمولة للجنود الأوكرانيين باستخدام ماسحات لاسلكية.

وذكرت الاستخبارات العسكرية الألمانية رداً على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها لا تعلق على نتائج محتملة لعمليات درء التجسس.

وفي قاعدة إدار-أوبرشتاين، قام الجيش الألماني بتدريب جنود أوكرانيين على استخدام دبابات من طراز "هاوتزر 2000"، وفي قاعدة غرافنفور قام الجيش الأمريكي بتدريب الأوكرانيين على أنظمة مدفعية غربية.

وبحسب "دير شبيغل"، تعتبر السلطات الألمانية أيضاً عناصر المعارضة الذين فروا من روسيا إلى ألمانيا معرضين للخطر، حيث يمكن استهداف هؤلاء من قبل المخابرات الروسية. وينطبق الأمر نفسه على الجنود الروس المنشقين عن الجيش والأجهزة الأمنية الذين يمكن أن يفروا إلى ألمانيا مع تقدم الحرب.

وأشار تقرير المجلة إلى أن السلطات الألمانية لا تستبعد حتى محاولات اغتيال من قبل الكرملين لردع المنشقين.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)