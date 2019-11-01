شبيغل أونلاين: ألمانيا تعتزم حظر أنشطة حزب الله اللبناني

كشف موقع "شبيغل أونلاين" أن الحكومة الألمانية تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني. وذكر الموقع الألماني اليوم الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، نقلا عن مصادر داخل الحكومة الاتحادية، أن الخارجية الألمانية اتفقت على ذلك الأسبوع الماضي، مع كل من وزارتي الداخلية و العدل.

وأكد موقع "شبيغل أونلاين" أنه من المحتمل أن يصدر قرار ساري المفعول بهذا الشأن، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات ووزارة الداخلية الاتحادية، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وحسب مصادر "شبيغل أونلاين"، فإن القرار سيساوي فورا أنشطة الحزب وأعضائه في ألمانيا بأنشطة حزب العمال الكردستاني و تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)