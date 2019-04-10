 شبه معجزة..سيدة تعيش قرنا من الزمن بأعضاء داخلية مقلوبة | عالم المنوعات | DW | 10.04.2019

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منوعات

شبه معجزة..سيدة تعيش قرنا من الزمن بأعضاء داخلية مقلوبة

بلوغ التسعين من العمر أمر لا يحدث كثيرا، لكن تجاوزه بالرغم من تواجد الأعضاء الداخلية للجسم في مكان مختلف عن مكانها الطبيعي، أمر يشبه المعجزة. قصة سيدة أمريكية عاشت قرنا من الزمن بأحشاء مقلوبة.

USA Rose Marie Bentley (picture-alliance/dpa/Courtesy Bentley Family)

بلغت الأمريكية روسي ماري بينتلي 99 عاما من العمر بالرغم من أعضائها الداخلية لم تكن تتواجد في مكانها الصحيح. ولم يتم اكتشاف هذا الأمر النادر إلا بعد وفاة هذه السيدة الأمريكية، والتي تبرعت بجثتها لإجراء أبحاث علمية، حسب ما نشرت جامعة أوريغون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول أستاذ علم التشريح، كام والكر، والذي أشرف رفقة طلبته على تشريح جثة هذه السيدة الأمريكية "كنت أعلم بأن شيئا ما موجود، لكننا استغرقنا بعض الوقت لمعرفة تكوين هذه الأعضاء".

مختارات

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن توقيت الإصابة بالجروح أو الحروق يلعبا دورا حاسما في مدى سرعة التئامها. ومن المحتمل أن تساعد نتائج الدراسة الأطباء في تحديد مواعيد إجراء العمليات الجراحية. (09.11.2017)

نجح أطباء في الهند في استئصال أكبر ورم دماغي في العالم بلغ وزنه 1,8 كيلوغراماً في عملية جراحية استغرقت حوالي 7 ساعات. وكان المريض يعاني من ورم في رأسه تضخم في السنوات الأخيرة حتى أصبح بحجم رأس إضافي. (22.02.2018)

التكوين الغريب لجسم روسي ماري يُعرف في القاموس الطبي بانقلاب وضع الأحشاء. وهي حالة خِلقية يتم فيها عكس الأعضاء الحشوية الرئيسية من مواقعها الطبيعية. وهو ما ينطبق أيضا على هذه السيدة الأمريكية، حيث يتواجد كبدها ومعدتها وغيرها من الأعضاء الداخلية في الجهة اليسرى بدل اليمنى، كما هو معتاد. أما قلبها فيتواجد في مكانه المعتاد بالجهة اليسرى.

وحسب جامعة أوريغون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية فإن حالة واحدة فقط من 22 ألف ولادة جديدة تصاب بانقلاب وضع الأحشاء. ويعاني الكثير من هؤلاء من أمراض قلب خطيرة تهدد حياتهم بالإضافة إلى أمراض أخرى نادرة. وفق ما جاء في موقع "web.de" الألماني.

ويبدو أن روسي ماري لم تكن تعلم بخصوصية حالتها، حسب ما صرح به أقربائها الذين أوضحوا أنه جرى استئصال ثلاثة أعضاء من أعضائها خلال حياتها، مشيرين إلى أن جراحا واحدا فقط هو الذي انتبه لشكل أحشائها المقلوب. وتعتقد ابنة روسي ماري أن والدتها قد تكون سعيدة بسبب الاهتمام الذي حظيت به بعد موتها. وتقول لويسه أليه "علمها بأنها كانت مختلفة وعاشت رغم ذلك، أمر كان سيرسم بسمة كبيرة على وجهها".

هـ.د

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    فحص القلب بعيدا عن الجراحة

    عندما يشك الطبيب بأن القلب يعاني من بعض الاضطرابات ينصح المريض بتخطيط القلب باستخدام جهاز التخطيطي الكهربائي للقلب الـ EKG الذي يسجل النشاط الكهربائي لعضلة القلب.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف تنشأ ضربات قلبنا؟

    تنشأ النبضات الكهربائية في عضلة القلب بواسطة خلايا خاصة في العقدة الجيبية الأذينية التي تولد النبضات الكهربائية مسببة دقات للقلب.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    طريقة عمل جهاز التخطيط الكهربائي

    بواسطة الأقطاب الكهربائية يتم التخلص من النبضات الكهربائية الضعيفة عبر الجلد. وتظهر هذه النبضات على شكل منحني على الشاشة أو عند طباعتها.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    تمثيل ضربات القلب على المنحني

    يبين شكل المنحني في جهاز التخطيط الكهربائي للقلب مسار ضربات القلب. في البداية تمر النبضات الكهربائية عبر الأذينين ثم يحدث انقباض في البطينين ومن ثم تقوم عضلة القلب بضخ الدم.

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    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    في جعبته معلومات كثيرة عن القلب وسلامته

    من مسار المنحنيات يمكن للأطباء معرفة الكثير من المعلومات عن الوضع الصحي للقلب، كمثلا إذا كان هناك إصابة بنوبة قلبية أو إعاقة في تدفق الدم وما هو حجم عضلة القلب ومعدل الضربات.

  • EKG

    في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

    كيف يظهرالرجفان الأذيني على المنحنى

    إذا كانت المسافات غير منتظمة بين المنحنيات، فهذا يعني أن المريض يعاني من الرجفان الأذيني. ما يعني أن تخطيط القلب الكهربائي جزء دائم من الفحوصات الطبية عندما يتعلق الأمر بأوضاع القلب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

مختارات

في صور...تشخيص حالة القلب بدون جراحة

ينتج القلب نبضات كهربائية صغيرة تنتشر من خلال عضلة القلب نفسها. ومن خلال سير منحنى مخطط رسم القلب يمكن للأطباء قراءة الكثير. جولة مصورة للتعرف على طريقة عمل جهاز التخطيط الكهربائي للقلب. (10.11.2013)  

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