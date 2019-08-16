 شبه كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر | عالم الرياضة | DW | 26.08.2019

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عالم الرياضة

شبه كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر

تعاقد بايرن ميونيخ مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لتعويض الجناح آرين روبن. لكن ما بدأ يظهر على البساط الأخضر يشير إلى أن ظهور منافسة صريحة بين كوتينيو ومولر، وهو ما أثار حفيظة روبن نفسه.

Bayern München - FC Sevilla (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

يعتبر الكثيرون أن قدوم كوتينيو الى المعسكر البافاري هو بداية نهاية لمسيرة توماس مولر مع بايرن ميونيخ. واستبدال مولر في الدقيقة 57 يوم السبت الماضي (24 أغسطس/ آب 2019) بكوتينيو ما هو إلا تأكيد على هذه النظرية.

هذا الأمر الذي لم يرق للهولندي آرين روبن، صاحب الأفضال على بايرن ميونيخ في السنوات العشرة الأخيرة قبل اعتزاله  نهاية الموسم الماضي. فقد سارع الأخير في حواره مع قناة "سكاي 90" الخاصة للتأكيد على مكانة الدولي السابق توماس مولر داخل الفريق. وشدد روبن قائلا: "بالنسبة لي هو لاعب مهم جدا. إنني من أشد المعجبين بتوماس مولر. إنه لا يجر الانتباه إليه دائما، مع ذلك هو لاعب بارع في سد الفراغات".

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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وفي حقيقة الأمر فإن كوتينيو جاء إلى بايرن ميونيخ واستلم القميص رقم 10، وهو الرقم الذي كان يحمله أيضا النجم المخضرم روبن. لكن على الأرض تغيّر موقعه داخل التشكيلة بينتقل إلى مركز مولر المفضل "المركز 10". وظهر في الحوار الصحفي  امتعاض روبن من الأمر معتبرا أن اسم مولر لا بد أن يكون من الأسماء الرئيسية على جدول المدرب نيكو كوفاتش. والسبب لأنه "يتحرك نحو الأمام وفي ذات الوقت يتراجع إلى العمق من أجل الدفاع. وهذا ما يجعل مهمة المنافس في الدفاع عصية، خاصة وأن الفريق (بايرن ميونيخ) عادة ما يلعب أمام فرق تدافع في الخلف"، يقول روبن في إشارة إلى فرق الدوري الألماني.

وردّا على السؤال حول كوتينيو، الوافد الجديد إلى المعسكر البافاري، يقول روبن إنه لاعب "بإمكانيات هائلة، لكنه بحاجة إلى الوقت وسيحقق نجاحات كبيرة لبايرن ميونيخ".

يذكر أن لاعب خط الوسط فيليب كوتينيو انتقل إلى ميونيخ على سبيل الإعارة لموسم واحد من برشلونة الإسباني، مع إمكانية الشراء بعقد نهائي، لكن نظير 120 مليون يورو.

و.ب

 

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