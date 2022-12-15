 شبهة تضارب مصالح ـ الدوحة دفعت تكاليف رحلات مسؤول أوروبي كبير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

شبهة تضارب مصالح ـ الدوحة دفعت تكاليف رحلات مسؤول أوروبي كبير

قضية فساد جديدة؟ بعد الكشف عن سفر مسؤول أوروبي إلى قطر عدة مرات على نفقة الدوحة، بينما كانت إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والإمارة الخليجية، مسؤولة في الاتحاد تطلب توضيحات، والمفوضية الأوروبية ترد.

صورة رمزية لطائرة من طائرات الخطوط الجوية القطرية

طلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية من المفوضية أن توضح بالتفصيل الإجراءات التي تمت بموجبها تلك الرحلات ومعرفة الحالات التي دفعت فيها أطراف ثالثة النفقات المتعلقة بمهام المفوضين والمسؤولين في المفوضية الأوروبية.

بعد شهور من شبهة دفع أموال مقابل النفوذ في البرلمان الأوروبي،  طلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية إميلي أورايلي اليوم الاثنين (6 مارس/ آذار 2023) توضيحا من المفوضية الأوروبية حول سبب قيام مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بعدة رحلات عمل دفعت تكاليفها قطر، التي يشتبه في تورطها بفضيحة فساد داخل البرلمان الأوروبي.

مختارات

وقالت أورايلي إن الزيارات "تثير تساؤلات مشروعة حول احتمال التأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال". وطلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية من المفوضية أن توضح بالتفصيل الإجراءات التي تمت بموجبها تلك الرحلات، وشرح كيف تنوي تحديث قواعدها. كما طلبت معرفة الحالات التي دفعت فيها أطراف ثالثة النفقات المتعلقة بمهام المفوضين والمسؤولين في المفوضية الأوروبية منذ عام 2021.

وكشفت صحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي عن أن هنريك هولولي المدير العام لإدارة التنقل والنقل (دي.جي موف)، وهي وحدة النقل التابعة للمفوضية، سافر على درجة رجال الأعمال مجانا على متن الخطوط الجوية القطرية عدة مرات بين عامي 2015 و2021. وأكدت المفوضية الأوروبية لاحقا مسألة الرحلات الجوية.

وطلبت أورايلي في رسالة إلى رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين نُشرت اليوم الاثنين توضيحا بشأن رحلات العمل تلك قائلة إن هناك إعادة تدقيق في ضوء فضيحة البرلمان. وقالت "لقد أشرت بالفعل في مراسلات مع البرلمان الأوروبي إلى أن فضيحة كهذه هي هدية لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي بأكمله والانتقاص من شأنه". وأوضحت أورايلي إن رحلات هولولي جاءت في وقت انخرطت فيه إدارة التنقل في مفاوضات على اتفاقية للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي وقطر.

وقالت المفوضية إن الرحلات مصرح بها لأن هولولي لم يكن ضمن فريق التفاوض وبالتالي لم يتم تحديد أي سبب لتضارب المصالح في هذا الصدد.

وكتبت أورايلي "قد لا يميز الناس الفرق بالنظر إلى أن المدير العام يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه المفاوضات".

وقالت المفوضية إنها تراجع قواعدها الاسترشادية.

المفوضية الأوروبية "سنجيب بالتأكيد"

وأشارت أورايلي إلى أنها تريد إجابات على أسئلة محددة بحلول الثالث من يونيو/ حزيران تتعلق بأمور مثل الشفافية والعملية التي تم بموجبها التصريح بمثل هذه الرحلات وبشأن طبيعة الرحلات التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي وتتحمل تكاليفها أطراف ثالثة. واعتمادا على الإجابات التي ستحصل عليها، ستقرر إميلي أورايلي ما إذا كانت ستفتح تحقيقا تقدم عند انتهائه توصيات.

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن المؤسسة ستجيب "بالتأكيد" على الأسئلة. وأضاف: "نحن بصدد تحديث القواعد للحد بشكل كبير من الحالات التي يُصرح فيها (بتولي أطراف ثالثة دفع النفقات)".

واعتقلت السلطات البلجيكية نائبين في البرلمان الأوروبي، وهناك ثالث محتجز في إيطاليا، بتهمة تلقيهما وآخرين مرتبطين بالبرلمان أموالا وهدايا من قطر مقابل التأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات. 

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الفائت لصالح تعليق النظر في جميع الملفات التشريعية المتعلقة بقطر، بانتظار التحقيق في قضية الفساد المحتمل. وأبرز الملفات التي ينظر بها البرلمان اتفاق لإلغاء تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى الاتحاد الأوروبي واتفاق طيران أبرم عام 2021 ويتيح فتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

فضيحة فساد تهز البرلمان الأوروبي.. كيف تتعامل معها بروكسل؟

مواضيع ذات صلة

Roberta Metsola (Partit Nazzjonalista), Präsidentin des Europäischen Parlaments, hält während der Verleihung des Sacharow-Preises eine Laudatio. Das Europaparlament verleiht heute den Sacharow-Preis an das ukrainische Volk und stimmt über Finanzhilfen von knapp 720 Millionen Euro für sieben EU-Länder - darunter Deutschland - ab, die 2021 von Naturkatastrophen erschüttert wurden. Außerdem sollen in einer Debatte mit der EU-Kommission und der tschechischen Ratspräsidentschaft die Ziele für den EU-Gipfel am darauffolgenden Tag festgelegt werden.

تقارير تتحدث عن تورط المغرب أيضا في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي 15.12.2022

بحسب تقارير إعلامية، اعترف أحد المشتبه بهم بفضيحة الفساد المتعلقة بالبرلمان الأوروبي بأنه "كان جزءًا من منظمة استخدمها المغرب وقطر للتدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي". وصوت البرلمان اليوم على وقف التعامل مع قطر.

26.03.2019 This file handout photo taken and released on March 26, 2019 by European Parliament shows Italian Pier Antonio Panzeri speaking during a plenary session in Strasbourg. Among the six arrested in Brussels over a corruption probe implicating World Cup hosts Qatar on December 9, 2022, were the former MEP Pier-Antonio Panzeri and his fellow Italian Luca Visentini, the general secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC). (Photo by Marc Dossmann / EUROPEAN UNION / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP/ EUROPEAN PARLIAMENT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

مشتبه به رئيسي في فضيحة البرلمان الأوروبي يوافق على كشف الأوراق 17.01.2023

يعتبر الإيطالي بانزيري شخصية رئيسية ومشتبها به رئيسيا في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للسلطة القضائية البلجيكية، فإن الشخص المحوري في القضية يريد كشف ما لديه من أوراق، وسيحصل على شيء في المقابل.

(210909) -- RABAT, Sept. 9, 2021 (Xinhua) -- The leader of the National Rally of Independents of Morocco Aziz Akhannouch (Front) speaks during a press conference in Rabat, Morocco, on Sept. 9, 2021. The liberal National Rally of Independents has won a big victory in Morocco's lower house elections held on Wednesday, taking 97 of all 395 seats, with 96 percent of votes counted, Interior Minister Abdelouafi Laftit said early Thursday. (Photo by Chadi/Xinhua)

رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب فرنسي سابق اتهمه بالفساد 21.12.2022

هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة وتعكس حقدا دفينا"، يقول رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في الدعوى التي رفعها ضد الفرنسي جوزيه بوفيه، النائب السابق بالرلمان الأوروبي والذي ادعى أن المغرب حاول رشوته على هامش مفاوضات تجارية.