شبهة الاغتصاب تلاحق لاعب وسط منتخب النمسا ونادي لايبزيغ

يجري الادعاء العام في مدينة سالزبورغ النمساوية تحقيقات بشأن لاعب خط وسط منتخب النمسا ونادي لايبزيغ الألماني شتيفان إيلزانكر، بعد أن قدمت فيه امرأة شابة (26 عاما) بلاغا تتهمه فيه باغتصابها خلال حفلة.

وقال كريستوف روتر، المتحدث باسم النيابة في سالزبورغ لصحيفة بيلد الألمانية إن هناك ادعاء بوقوع اغتصاب أثناء حفلة في شقة في سالزبورغ في الرابع من يناير/ كانون الأول. وتابع روتر: "أستطيع أن أؤكد أن مكتب المدعي العام في سالزبورغ يحقق حاليا مع ستيفان إيلزانكر بتهمة الاغتصاب"، مضيفا "كلف مكتب المدعي العام في سالزبورغ شرطة سالزبورغ الجنائية بتنفيذ المزيد من خطوات التحقيق، وعلى المرء أن ينتظر" نتائجه.

وكان كورت يلينيك محامي إيلزانكر قد صرح لصحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" النمساوية مدافعا عن موكله وقال: "موكلي يرفض بحزم الادعاء الخطير. هناك تناقضات كبيرة حول ما حدث في الشقة. أنا مقتنع بأن موكلي بريء".

ولم يعلق نادي لايبزيغ "بطل الخريف" في الدوري الألماني على الواقعة حتى إعداد هذا التقرير.

ويقول موقع "تي زد" الألماني أنه كان يجري الحديث حول رحيل اللاعب النمساوي عن لايبزيغ فعقده ينتهي هذا الصيف. ونقل الموقع عن اللاعب قوله للصحيفة النمساوية "بالنظر إلى كأس الأمم الأوروبية (يورو2020) احتاج (لخوض) مباريات كثيرة، ولذلك سيكون الانتقال فكرة جيدة، هناك بعض الاستفسارات المحددة، لكني لا أريد أن أقول المزيد عن ذلك ".

وينقل الموقع الألماني أنه سبق وأن ظهر اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب من قبل نادي "شيجياتشوانغ إيفر برايت"، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في الصين.

ص.ش/ع.ج.م