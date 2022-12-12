شبهات فساد "مرتبطة بقطر" ـ "هجوم على الديموقراطية الأوروبية"؟

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاثنين (12/12/2022) إن "البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم. الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"، معربةً عن "غضبها الشديد وحزنها" لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتُهمت على إثرها نائبتها اليونانية إيفا كايلي .

وأضافت ميتسولا، في خطاب أمام النواب في ستراسبورغ في فرنسا، قائلة "أعداء الديمقراطية، الذين بالنسبة لهم يمثل وجود البرلمان الأوروبي ذاته خطرا، لن يتورعوا عن فعل أي شيء".

وتابعت "هذه العناصر الفاعلة، التي على صلة ببلد ثالث مستبد ، يزعم أنها استخدمت كسلاح منظمات المجتمع المدني والنقابات والأفراد والمعاونين وأعضاء البرلمان الأوروبي في محاولة لإخضاع عملياتنا". وتابعت "خططهم الخبيثة باءت بالفشل". لكنها أعربت عن ثقتها بأن البرلمان الأوروبي سيخرج أقوى من الأزمة.

ووعدت ميتسولا بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب (...) لن يتمّ إخفاء أي شيء" معلنةً فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة.

كما أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي عن رغبتها بحماية المبلغين عن المخالفات على نحو أفضل. وقالت "سنحمي أولئك الذين يساعدوننا في الكشف عن الجرائم وسأعمل على مراجعة أنظمة الإبلاغ لدينا لمعرفة كيف يمكن تعزيزها".

ونفّذت الشرطة البلجيكية اليوم عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق حول بشبهات الفساد المرتبطة بقطر ، وفق ما أفادت النيابة الفدرالية البلجيكية. وقال مصدر قضائي إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في إطار هذا التحقيق.

ويتعلق الأمر بتحقيقات في رشاوي وفساد مشتبه به وغسيل أموال ومحاولات للتأثير على القرارات السياسية مرتبطة بقطر. و سُجنت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل صدر أمس الأحد.

برلين: أمر خطير للغاية

وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تقارير حول شبهات بالفساد بين نواب في البرلمان الأوروبي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم: "بالطبع أحيط المستشار علما بالتقارير ورافق ذلك صدمة متوقعة من احتمال حدوث شيء كهذا".

في الوقت نفسه، شدد المتحدث على ضرورة عدم إصدار "أي أحكام مسبقة"، وقال: "الآن علينا انتظار مزيد من التحقيقات والتطورات"، مضيفا أنه إذا تم تأكيد التقارير، فسيكون ذلك "أمرا خطيرا للغاية، ومع ذلك يجب مناقشته أيضا على مستوى البرلمان الأوروبي وليس من قبل الدول بصورة منفردة".

كتب فيكتور أوربان على حسابه على موقع تويتر ساخرًا "صباح الخير للبرلمان الأوروبي!"

رئيس الوزراء المجري يسخر!

وسخر رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان من فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي الذي يسارع دائمًا للتنديد بانتهاكات دولة القانون في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى. وكتب أوربان على حسابه على موقع تويتر ساخرًا "صباح الخير للبرلمان الأوروبي!".

وأرفق التغريدة بصورة من العام 1981 يظهر فيها الرئيسان الأميركيان رونالد ريغان وجورج بوش ينفجران ضحكًا وقد كُتب عليها "ويقولون إنهم قلقون للغاية إزاء الفساد في المجر".





وتأتي تغريدة السياسي القومي في وقت تواجه المجر تهديدًا بتجميد الاتحاد الأوروبي أموالًا تصل قيمتها إلى مليارات اليورو، بسبب إصلاحات نفّذتها بودابست لكن تُعتبر غير كافية لمكافحة الفساد.

والبرلمان الأوروبي على خطّ المواجهة في هذا الملفّ ويدعو بشكل منتظم المفوضية الأوروبية إلى أن تكون مواقفها صارمة.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)