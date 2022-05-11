شبكة الجزيرة تقرر إحالة ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

قالت شبكة الجزيرة القطرية في بيان اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022) إنها قررت إحالة ملف قتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقُتلت أبو عاقلة، المراسلة المخضرمة بتلفزيون الجزيرة وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، بالرصاص خلال تغطيتها توغل إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية يوم 11 مايو/ أيار.
وسيقدم الفريق القانوني لشبكة الجزيرة ملف القضية بالتعاون مع خبراء قانون دوليين.
المدعي العام الفلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي
في غضون ذلك ألقى المدعي العام الفلسطيني أكرم الخطيب باللائمة على إسرائيل في قتل شيرين أبو عاقلة عمدا.
وقال الخطيب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله مساء الخميس إن تحقيقا بشأن الرصاصة القاتلة كشف أن قناصا أطلقها باستخدام بندقية من طراز روجر، وأن الرصاصة جاءت من اتجاه الجنود الإسرائيليين.
وأضاف الخطيب أن ثقوبا في شجرة سببتها رصاصات أخرى أظهرت أنه تم استهداف الجزء العلوي من جسم الصحفية (51 عاما) المعروفة في العالم العربي، وأن ذلك أظهر نية واضحة للقتل.
وعلى الجانب الآخر، أفاد الجيش الإسرائيلي أن المكان الذي جاءت منه الرصاصة لم يتضح. وأشار إلى أن معارك إطلاق نار عنيفة نشبت مع مسلحين فلسطينيين في جنين.
ورفضت القيادة الفلسطينية طلب إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك.
رام الله ستسلم نسخة من تقرير النيابة للإدارة الأمريكية
من جانبه أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عن تسليم نسخة من تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية أيضا إلى الإدارة الأمريكية.
ولم يوضح الشيخ آلية تسليم التقرير إلى واشنطن، لكنه أفاد بأنه سيتم تسليم نسخة لكل من عائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة الفضائية التي كانت تعمل بها.
ص.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
صحافية مخضرمة
عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
قتلت أثناء عملها
في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
الوضع غير واضح
في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
اتهامات أثناء التأبين
بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
حزن في الكثير من البلدان
شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
رحيل رائدة
ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
أعمال شغب أثناء التشييع
تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.
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حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة
حرية الصحافة في مرمى النيران
هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج