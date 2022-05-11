شبكة الجزيرة تقرر إحالة ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

قالت شبكة الجزيرة القطرية في بيان اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022) إنها قررت إحالة ملف قتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقُتلت أبو عاقلة، المراسلة المخضرمة بتلفزيون الجزيرة وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، بالرصاص خلال تغطيتها توغل إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية يوم 11 مايو/ أيار.

وسيقدم الفريق القانوني لشبكة الجزيرة ملف القضية بالتعاون مع خبراء قانون دوليين.

المدعي العام الفلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي

في غضون ذلك ألقى المدعي العام الفلسطيني أكرم الخطيب باللائمة على إسرائيل في قتل شيرين أبو عاقلة عمدا.

وقال الخطيب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله مساء الخميس إن تحقيقا بشأن الرصاصة القاتلة كشف أن قناصا أطلقها باستخدام بندقية من طراز روجر، وأن الرصاصة جاءت من اتجاه الجنود الإسرائيليين.

وأضاف الخطيب أن ثقوبا في شجرة سببتها رصاصات أخرى أظهرت أنه تم استهداف الجزء العلوي من جسم الصحفية (51 عاما) المعروفة في العالم العربي، وأن ذلك أظهر نية واضحة للقتل.

مشاهدة الفيديو 02:32 الاتحاد الأوروبي يدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وعلى الجانب الآخر، أفاد الجيش الإسرائيلي أن المكان الذي جاءت منه الرصاصة لم يتضح. وأشار إلى أن معارك إطلاق نار عنيفة نشبت مع مسلحين فلسطينيين في جنين.

ورفضت القيادة الفلسطينية طلب إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك.

رام الله ستسلم نسخة من تقرير النيابة للإدارة الأمريكية

من جانبه أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عن تسليم نسخة من تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية أيضا إلى الإدارة الأمريكية.

ولم يوضح الشيخ آلية تسليم التقرير إلى واشنطن، لكنه أفاد بأنه سيتم تسليم نسخة لكل من عائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة الفضائية التي كانت تعمل بها.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)