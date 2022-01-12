شبكة إجرامية لتجارة النفايات البلاستيكية

ألمانيا ـ هكذا يتم التخلص من جبال النفايات التي خلفتها الفيضانات

بعد الفيضانات التي ضربت عدة مدن ألمانية، بدأ السباق مع الزمن لإزالة آلاف الأطنان من النفايات التي تركتها الفيضانات، وهو ما يمثل أحد التحديات، لكن الخبرة الألمانية لكن كيف ستتعامل الخبرة الألمانية مع هذا التحدي؟