شبكة إجرامية لتجارة النفايات البلاستيكية

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لا تزال مشكلة النفايات البلاستيكية معضلة متفاقمة. فبينما يزداد الإنتاج العالمي من البلاستيك في الغرب خاصة، يستمر تصدير معظم نفاياته إلى دول جنوب شرق آسيا. والسبب هو الشبكة الإجرامية العالمية لتجارة النفايات.
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
بعد الفيضانات التي ضربت عدة مدن ألمانية، بدأ السباق مع الزمن لإزالة آلاف الأطنان من النفايات التي تركتها الفيضانات، وهو ما يمثل أحد التحديات، لكن الخبرة الألمانية لكن كيف ستتعامل الخبرة الألمانية مع هذا التحدي؟
أدى توقف الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية منذ 2018 من جهة إلى ازدهار الواردات في دول آسيوية أخرى وفتح من جهة أخرى الباب بمصراعيه لـ "مافيا النفايات" وسوق بالمليارات، حسب تقرير للإنتربول.
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