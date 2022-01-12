 شبكة إجرامية لتجارة النفايات البلاستيكية | صنع في ألمانيا | DW | 19.01.2022

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صنع في ألمانيا

شبكة إجرامية لتجارة النفايات البلاستيكية

لا تزال مشكلة النفايات البلاستيكية معضلة متفاقمة. فبينما يزداد الإنتاج العالمي من البلاستيك في الغرب خاصة، يستمر تصدير معظم نفاياته إلى دول جنوب شرق آسيا. والسبب هو الشبكة الإجرامية العالمية لتجارة النفايات.

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