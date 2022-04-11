شبكات لا مركزية لتوليد الطاقة

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10٪ من سكان العالم لا يحصلون على الكهرباء بشكل موثوق. من أجل إمداد المناطق الريفية، يتم إجراء تجارب بواسطة شبكات طاقة لا مركزية. وفي سيراليون يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية.
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
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