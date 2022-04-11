كليك

شبكات لا مركزية لتوليد الطاقة

10٪ من سكان العالم لا يحصلون على الكهرباء بشكل موثوق. من أجل إمداد المناطق الريفية، يتم إجراء تجارب بواسطة شبكات طاقة لا مركزية. وفي سيراليون يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية.