شبح كوفيد يخيم على أولمبياد طوكيو

أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الإثنين (19 تموز/يوليو 2021) أن غالبية الشعب الياباني لا يصدق تأكيدات منظمي الأولمبياد بأن الألعاب ستكون آمنة خلال جائحة كورونا. وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية أن حوالي 68 % من بين 1500 شخص تقريبا شملهم الاستطلاع الذى جرى عبر الهاتف قالوا إنه من غير الممكن أن تكون الألعاب الأولمبية آمنة خلال جائحة فيروس كورونا. فيما قال 21 % فقط إن ذلك ممكن. وأعرب حوالي 55 % عن رفضهم إقامة الألعاب مطلقا، بينما أيدها 33 %.
وكان قد ثبت إصابة اثنين من لاعبي كرة القدم من جنوب إفريقيا وأحد أفراد جهاز الفريق بالفيروس داخل القرية الأولمبية في طوكيو أمس الأحد، وهو ما يعتبر أولى حالات الإصابة بكورونا هناك. قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي أمس الأحد "تم عزل جميع الأشخاص المتعلق بهم الأمر على الفور، وبذلك لا يشكلون أي خطر على المشاركين الآخرين أو السكان اليابانيين".
وتخضع منطقة طوكيو لحالة الطوارئ من الدرجة الرابعة بسبب فيروس كورونا طوال مدة الألعاب الأولمبية.
وستغيب المراهقة الأميركية كوكو غوف، المصنفة 25 عالمياً، عن منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت صاحبة الشأن الأحد. وعبرت ابنة الـ 17 عاماً التي خرجت من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات غراند سلام الّتي أقيمت مؤخراً، عن حزنها من عدم تمكنها من تحقيق حلمها بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.
وتألقت غوف هذا العام بإحرازها لقبها الثاني في مسيرتها في فئة الفردي في دورة بارما الإيطالية في أيار/مايو الماضي، بعد لقبها الأوّل في دورة لينز النمسوية عام 2019.
وبلغت أعداد الإصابات بكورونا في طوكيو مؤخراً أعلى مستوياتها في ستة أشهر.
خ.س/إ.ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
حليب "ناكازاوا"
معمل صناعة الحليب الياباني "ناكازاوا" معمل غير تقليدي. فالأبقار هناك تُحلب مرة واحدة فقط في الأسبوع في الصباح الباكر لضمان احتواء الحليب على هرمون "الميلاتونين" الذي يساعد على تهدئة الضغط العصبي. يتم تعبئة الحليب بعد ست ساعات من حلب الأبقار ويكلف اللتر الواحد منها حوالي 43 دولار (38 يورو)، وهو يعادل ثلاثين ضعف ثمن الحليب التقليدي.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
محار "كوفين باي"
يوصف هذا النوع من المحار ب"شرائح اللحم البحرية" وذلك بسبب ثمنها الباهظ، فالقطعة الواحدة يصل سعرها ل75 دولار (67 يورو). ينشأ هذا النوع في مزارع سمكية خاصة في مدينة "أوستين باي" الساحلية بجنوب أستراليا ويتم بيعه فقط في مطعم "سارين" الواقع بشبه جزيرة "أيره". ويرجع إرتفاع سعر هذا النوع من المحار إلى أنه يحتاج ست سنوات للنمو كما يحتوي على لحم أكثر من الأنواع الأخرى.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
سمكة "فوجو" السامة
تعد وجبة "فوجو" من أرقى الوجبات اليابانية بالرغم من إنها نوع من السمك السام. لا يُسمح بطبخه وتقديمه إلا من قبل طهاة مدربين تدريب خاص ولديهم رخصة لذلك. يذكر أن فوجو غير مسموح به في الإتحاد الأوروبي، لكن يمكن الحصول عليه في الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان. يصل سعر الوجبة الواحدة ل186 دولار (165 يورو).
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
شاي الماتشا الأخضر
يحتوي مسحوق شاي الماتشا الأخضرعلى مضادات للتأكسد مفيدة للجسم بالإضافة إلى مادة الكافيين، ويمكن استعماله في الخبز أو العصائرأو لتزيين الحلوى. يتراوح سعر المسحوق عالي الجودة بين 180 و200 دولار (160-180) يورو للكيلوغرام الواحد.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
قهوة كوبي لواك
قهوة "كوبي لواك" هي الأغلى في العالم، ويتم تصنيعها في إندونيسيا وفييتنام من روث حيوان "قط الزباد". فحيوان الزباد لا يستطيع هضم الحبوب ويخرجها في إفرازاته، ثم يتم تجميع هذه الإفرازات وغسلها ثم تجفيفها وتحميصها. يصل سعر الكيلو الواحد من هذه القهوة النادرة لحوالي 273 دولار (243 يورو).
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
زيت زيتون "لامبدا" البكر
هذا الزيت عالي الجودة من اليونان معروف بمذاق فاكهة قوي ونسبة حموضة منخفضة. ينتج هذا النوع من زيتون "كرونيكي" والذي يتم عصره في نفس يوم قطفه حتى يظل محتفظاً بطعمه الغني. يصل سعر نصف لتر إلى 227 دولار (202 يورو). أما من يريد زجاجات مضاف إليها نكهات مختلفة فقد يدفع ما يصل إلى 12.497 دولار (11.100 يورو).
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
عسل المانوكا
يقال أن عسل المانوكا يشفي كل شئ بدءاً بألام الحلق وإنتهاءاً بالعدوى المقاومة للأدوية. قد يفسر ذلك ثمنه الباهظ، فعسل المانوكا ذو الجودة العالية يكلف حتى 504 دولار (450 يورو) للكيلو الواحد. لكن يجب على المشتري توخي الحذر: يجب أن يحتوي المنتج الأصلي على "عامل المانوكا الفريد" بدرجة 10 أو أكثر، فالمنتجات الأرخص تكون غير فعالة.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
الفانيليا
الفانيليا الصافية من أغلى البهارات في العالم. أكبر منتجيها هم مدغشقر وإندونيسيا، وتعد زراعتها وحصادها عمليات متعبة للغاية. يفسر ذلك سعرها المرتفع، فكيلو واحد من الفانيليا يبلغ سعره حوالي 515 دولار (460 يورو).
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
بطاطا البونوت
قد لا يتخيل أحد أن البطاطا تعد من الأطعمة الفاخرة مرتفعة الثمن، لكن بطاطا بونوت هي الأغلى في العالم بالفعل، حيث يصل سعرها إلى 660 دولار (580 يورو). السبب في ذلك يرجع إلى أنها تزرع في مكان واحد فقط على جزيرة "نويرموتير" الفرنسية، وموسمها هو أسبوع واحد في السنة في بداية شهر مايو/آيار. لا تحصد هذه البطاطا بالألات، بل يجب حصدها يدوياً. تتميز هذه البطاطا بمذاق مملح يجعلها مناسبة للأكل مع الكافيار.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
كافيار "بلوغا"
يعد كافيار "بلوغا" من أندر أنواع الكافيار وأصعبها في الاستخراج، مما يجعله باهظ الثمن. كافيار "بلوغا" عبارة عن بيض سمك يستخرج من بطارخ أنواع معينة من الأسماك تعيش في بحر قزوين والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود. يباع كافيار "بلوغا" في كميات صغيرو و يتراوح سعر مئة غرام بين 277 و906 دولار (247 و808 يورو).
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
بطيخ "دينسوكي"
يعرف معظمنا البطيخ الأخضر أو الأصفر، لكن ماذا عن البطيخ الأسود؟ هذا البطيخ هو أغلى أنواع البطيخ في العالم، ويزرع في اليابان. يتميز بهشاشته ومذاقه الحلو، لكن للأسف يُزرع منه فقط مئة قطعة في العام الواحد. يتم عرض هذه القطع في المزاد ويصل سعرها أحياناً إلى 5.800 دولار (5.170 يورو).
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
شوكولاتة تواك
تباع أغلى قطعة شوكولاتة في العالم بنحو 693 دولار (618 يورو)، بالرغم من أن وزنها لا يتعدى 50 غرام. تحتوي هذه الشوكولاتة على نسبة 77 بالمئة من الكاكاو الصافي الذي ينشأ في الإكوادور ويحتاج لثلاث سنوات لينضج. السبب في السعر المرتفع هو أن كل قطعة يوجد بداخلها واحدة من حبوب كاكاو "ناسيونال"، وهو نوع من الحبوب مهدد بالإندثار.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
الكافيار الماسي
دخل هذا الكافيار في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأغلى أنواع الكافيار سعراً في العالم، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد منه 25.473 دولار (22.700 يورو). وينتمي هذا النوع من الكافيار لنوع من الأسماك الموجودة في إيران في بحر قزوين، وهي أسماك تعيش من ستين لمئة عام وتنتج بيض مائل للون الذهبي معروف برائحته المميزة.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
شاي دا هانغ باو
يتميز هذا الشاي من نوعية شاي الأولونغ بحلاوة قوية ومذاق خشبي مميز، وينمو فقط في منطقة "وويي" الجبلية بالصين. في 2002 دفع أحد مقتنيي الأشياء الثمينة مبلغ 28.000 دولار لعشرين غرام فقط من هذا الشاي.أما من يريد إحتساءه اليوم فيجب أن ينتظرحتى يعرضه أحدهم للبيع في المزاد، حيث تم توقيف إنتاج شاي دا هانغ باو في 2005.
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بالصور: أغلى الأطعمة في العالم
أوراق الذهب
تعد أوراق الذهب من أغلى مكملات الطعام في العالم، وهي قابلة للأكل مثل معادن الكالسيوم والحديد. ويتم استخدام أوراق الذهب في تزيين كؤوس الشامبانيا أو في ديكور الكعك. ويبلغ سعر مئة ميليغرام من ورق الذهب عيار 24 قيراط حوالي 19 دولار (17 يورو)، مما يعادل 19 مليون دولار للكيلوغرام الواحد (17 مليون يورو). لهذا السبب يحتل ورق الذهب المركز الأول في قائمة أغلى المواد الغذائية في العالم.