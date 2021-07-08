شبح كوفيد يخيم على أولمبياد طوكيو

أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الإثنين (19 تموز/يوليو 2021) أن غالبية الشعب الياباني لا يصدق تأكيدات منظمي الأولمبياد بأن الألعاب ستكون آمنة خلال جائحة كورونا. وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية أن حوالي 68 % من بين 1500 شخص تقريبا شملهم الاستطلاع الذى جرى عبر الهاتف قالوا إنه من غير الممكن أن تكون الألعاب الأولمبية آمنة خلال جائحة فيروس كورونا. فيما قال 21 % فقط إن ذلك ممكن. وأعرب حوالي 55 % عن رفضهم إقامة الألعاب مطلقا، بينما أيدها 33 %.

وكان قد ثبت إصابة اثنين من لاعبي كرة القدم من جنوب إفريقيا وأحد أفراد جهاز الفريق بالفيروس داخل القرية الأولمبية في طوكيو أمس الأحد، وهو ما يعتبر أولى حالات الإصابة بكورونا هناك. قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي أمس الأحد "تم عزل جميع الأشخاص المتعلق بهم الأمر على الفور، وبذلك لا يشكلون أي خطر على المشاركين الآخرين أو السكان اليابانيين".

وتخضع منطقة طوكيو لحالة الطوارئ من الدرجة الرابعة بسبب فيروس كورونا طوال مدة الألعاب الأولمبية.

وستغيب المراهقة الأميركية كوكو غوف، المصنفة 25 عالمياً، عن منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت صاحبة الشأن الأحد. وعبرت ابنة الـ 17 عاماً التي خرجت من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات غراند سلام الّتي أقيمت مؤخراً، عن حزنها من عدم تمكنها من تحقيق حلمها بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وتألقت غوف هذا العام بإحرازها لقبها الثاني في مسيرتها في فئة الفردي في دورة بارما الإيطالية في أيار/مايو الماضي، بعد لقبها الأوّل في دورة لينز النمسوية عام 2019.

وبلغت أعداد الإصابات بكورونا في طوكيو مؤخراً أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

خ.س/إ.ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)