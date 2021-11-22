شبح خاشقجي يلقي بظلاله على حفل جاستن بيبر في السعودية

من المنتظر أن يُحيي نجم البوب الكندي جاستن بيبر حفلا موسيقيا في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2021 بمدينة جدة السعودية، غير أن خطيبة الصحافي السعودي المغتال جمال خاشقجي حثته على عدم الغناء أمام "قتلة" خطيبها الراحل. وفي رسالة مفتوحة إلى بيبر نُشرت (السبت 20 نوفمبر الجاري) في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حثت خديجة جنكيز (وهي تركية الجنسية) على إلغاء الحفل كي "يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يُستغلا لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه".

وأضافت خديجة "لا تغن لقتلة حبيبي جمال (..) رجاء ارفع صوتك وندد بقاتله محمد بن سلمان. فصوتك سيسمعه الملايين (..) إذا رفضت أن تكون بيدقا لمحمد بن سلمان، فرسالتك ستكون عالية وواضحة: أنا لا أغني لمستبدين. أفضلُ العدالة والحرية على المال".

يذكر أن بيبر وهو ضمن مجموعة من نجوم الفن المبرمجين للغناء على هامش استضافة السعودية لأول مرة سباقات الجائزة الكبرى لبطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات في جدة. فعلى غرار قطر والإمارات تسعى السعودية لتوظيف الرياضة كأداة إشعاع لقوتها الناعمة، غير أن لمنظمات حقوق الإنسان وجهة نظر أخرى وتترصد أي مناسبة لتذكير تلك البلدان بسجلها الحقوقي.

وبهذا الصدد كتب موقع DW في نسخته الألمانية (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) "جاستن بيبر ليس أول نجم عالمي موسيقي تتم دعوته من قبل المملكة العربية السعودية للغناء: فقد سبقته إلى ذلك أسماء مثل إنريكي إغليسياس، وماريا كاري، وأندريا بوتشيلي، وجانيت جاكسون، 50 سنت وجنيفر لوبيز، وكلهم أحيوا بالفعل حفلات هناك، حيث يتم إنفاق الكثير من الأموال على الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية في بلد يسعى للانفتاح على العالم الخارجي وفي الوقت نفسه يتعرض للنقد بسبب سجله في مجال حقوق مع حقوق الإنسان".

ويذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن أماطت اللثام في شهر فبراير/ شباط الماضي عن تقرير للمخابرات الأمريكية أكد ضلوع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيمقتل خاشقجي عام 2018 في إسطنبول، إلا أن الأمير محمد ينفي أي تورط له في الحادث.

غير أن تقارير أكدت أن خاشقجي قتل من قبل فريق من العملاء المرتبطين بولي العهد السعودي في قنصلية المملكة في إسطنبول. وكان خاشقجي حينها مقيما في الولايات المتحدة وكان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست تنتقد النظام السعودي وبالتحديد ولي العهد الأمير محمد.

خطيبة خاشقجي مصرة على محاسبة القتلة

في الذكرى الثالثة لمقتل خطيبها (الثالث من أكتوبر/ تشريتن الأول 2018) شاركت خديجة جنكيز في وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في واشنطن وأضاءت الشموع بالقرب من مبنى الكابيتول، حيث كشفت عن صورة كبيرة لخاشقجي مصنوعة من أوراق الصحف. وشككت في التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة السعودية بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة القتل.

وأعربت جنكيز عن استيائها من سياسة إدارة جو بايدن تجاه الرياض رغم كل الوعود، وتساءلت خلال وقفة إضاءة الشموع التي نظمتها منظمات حقوقية: "هل هذه هي المحاسبة التي تعهد بها بايدن؟". وخديجة لن تنسى اليوم الذي دخل فيه خطيبها القنصلية السعوديةفي اسطنبول لإتمام معاملات زواجه منها.

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ووفقا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية كانت بانتظاره الى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدا. وقلل الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترامب من أهمية الجريمة، قائلا إن الأهم هو شراء الرياض لأسلحة أميركية ومشاركتها العداء لإيران.

ولذلك تسعى خديجة لإثارة الاهتمام لهذه القضية التي هزت في حينها الرأي العام العالمي. وبهذا الصدد كتبت الشبكة الإعلاية الألمانية "إير.إن.دي" (22 نوفمبر) أنه "يتم انتقاد المملكة العربية السعودية بشكل عام بسبب حالة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من بعض التسهيلات التي حصلت في الحياة العامة فلا تزال حقوق المرأة، على سبيل المثال، مقيدة أكثر من أي بلد آخر تقريبًا. كما يتعرض في الغالب منتقدو الحكومة والنشطاء السياسيون وأعضاء المجتمع المدني للاضطهاد".

هاشتاغ "جمهور بيبر مع حقوق الإنسان"

وعلى منصة تويتر انتشر هاشتاغ "Bieberfans4humanrights" لثني بيبر عن الغناء في السعودية، بدعوى أن المملكة تسعى بالدرجة الأولى لتوظيف أسماء النجوم من مختلف الميادين لتلميع صورتها في مجال حقوق الإنسان وفق منظمة هيومان رايتس ووتش. وقالت المنظمة الحقوقية إن "السعودية لديها تاريخ من استغلال المشاهير والأحداث الدولية الكبرى لصرف التدقيق عن انتهاكاتها المتفشية". وحثت فنانين من بينهم مغني الراب آيساب روكي ومنسقا الاسطوانات ديفيد جيتا وتيستو والمغني جيسون ديرولو، على "التحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان أو عدم المشاركة عندما يكون تلميع السمعة هو الهدف الأساسي".

كما ظهرت مجموعات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى جعل قضايا حقوق الإنسان في المقدمة حينما يتعلق الأمر بالتعامل مع السعودية ومن بينها منظمة "معا من أجل العدالة".

هاميلتون وفيتيل: حقوق الإنسان يجب أن تظل في مركز الاهتمام

يسعى لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل إلى طرح مشاكل حقوق الإنسان على طاولة النقاش. وبهذا الصدد قال فيتيل "إنه ليس سؤالًا بالنسبة لي، إنه سؤال لنا جميعًا". وأكد أنه لا يريد إقصاء أي شخص من المسؤولية: "قد تكون مسؤولية يواجهها كل حدث كبير وكل رياضة كبيرة".

لويس هاميلتون حذر بدوره في قطر بشكل واضح من أن "مجرد السباق ليس كافياً" في إشارة إلى أهمية حقوق الإنسان. وأضاف "لقد زرت العديد من هذه البلدان وكنت جاهلاً وغير مدرك للمشاكل الموجودة في هذه الأماكن (..) لذا فإن الأمر متروك لك إذا قررت توسيع معارفك والوعي بأن الرياضة لها وظائف أخرى حقًا عندما تذهب إلى هذه الأماكن."

يقول هاميلتون: "هذا هو سبب محاولتي الحديث عن الموضوع بشكل أو بآخر". "هناك الكثير من الأشخاص الأكثر كفاءة في الكواليس ممن يعرفون المزيد عن هذه القضايا ويكافحون من أجلها حقًا. ولكن مع ذلك، ما زلت أعتقد أنه يمكننا تسليط الضوء عليها وخلق الانتباه والضغط الذي نأمل أن يُحدث تغييرات"، وفق ما أورده موقع "موتور شبورت" الألماني (18 نوفمبر).

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع وضع اللمسات الأخيرة على مضمار كورنيش جدة استعدادا لسباق الجائزة الكبرى السعودي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1. مضمار يعد أسرع وأطول مضمار في العالم لسباقات فورمولا1.

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الرياضة سلاح دول الخليج لبناء قوتها الناعمة

قطر استضافت هي الأخرى أول سباق لجائزة كبرى ضمن سباقات فورمولا-1 في هذا الموسم بعد توقيعها لاتفاق يمتد على مدى عشرة أعوام لاستضافة فورمولا-1 من 2023، لكنها لن تستضيف السباق في 2022 نظرا لتزامنه مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل. وقطر هي ثالث دولة في الشرق الأوسط تستضيف سباقات فورمولا-1 بعد سباق جائزة السعودية الكبرى وجائزة أبو ظبي الكبرى الذي يُختتم به الموسم في 12 من ديسمبر/ كانون الأول 2021.

المنظمات الحقوقية الدولية انتبهت لأهمية رعاية الأحداث الرياضية العالمية لتلميع صور الأنظمة السياسية. والكل يتذكر الحملات التي قادتها تلك المنظمات خلال بناء المنشئات الرياضية التي ستستقبل نهائيات المونديال في قطر العام المقبل، وإثارتها الانتباه لأوضاع العمالة الأجنبية. فشراء الأندية الكروية الكبرى وتنظيم التظاهرات الرياضية العالمية جزء من بناء القوة الناعمة لتلك الدول، فذلك يمكن من ربط علاقات مع مشاهير عالم الرياضة، وبالتالي توظيف شعبيتهم لتسويق صورة البلد وتلميعها.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام محمد بن سلمان هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام عادل الجبير اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام بلاط بن سلمان رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام الإعلام السعودي أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام عبد الرحمن السديس يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام دونالد ترامب فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام جاريد كوشنر صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام محمد بن زايد راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام عبد الفتاح السيسي منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام إيمانويل ماكرون كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام تيريزا ماي قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام بنيامين نتنياهو انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.



إدارة الفورمولا 1 في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية

في مقابلة مع "بي بي سي" وفق ما نقلته صحيفة "زوديتشه تسايتونغ" (19 نوفمبر)، حاول ستيفانو دومينيكالي، رئيس الفورمولا 1، أن يخفف من الحدة التي اتخذها الجدل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الخليج. وقال دومينيكالي "إن عقود الفورمولا 1 مع قطر والسعودية تحتوي على ضمانات بضرورة احترام الدول المعنية لحقوق الإنسان في جميع جوانب ارتباطها بالرياضة".

واستطرد وفق المصدر أنه إذا لم تلتزم هذه الدول بالشروط، يحق للفورمولا 1 فسخ العقود معها. غير أن الصحيفة علقت على هذه التصريحات بقولها "بدا هذا رائعًا! السؤال الوحيد الذي بقي هو ما مدى قوة إرادة واستعداد إدارة الفورمولا 1 لإنهاء عقد مع السعودية بقيمة تفوق 40 مليون دولار سنويًا".

دومينيكالي ذهب أيضا إلى القول بأن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى يمكن أن تساهم في إحداث تغيير نحو الأفضل في الدول المعنية. وقال "أعتقد أن الأضواء التي نحملها معنا ستكون مفيدة للإرادة والرغبة في التغيير التي تظهرها هذه البلدان بالفعل. لا أعتقد أن إقصاء الدول والقول بأنه لا يحق الذهاب إلى هناك سيحسن الوضع".

حسن زنيند