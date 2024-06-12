شبح ترامب يخيّم على قمة مجموعة السبع في إيطاليا

يشارك الرئيس الأمريكي بايدن في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، وسط قلق الحلفاء من احتمال عودة ترامب للساحة السياسية. وتثير الانتخابات الرئاسية المقبلة تساؤلات حول استقرار الديمقراطية الأمريكية والتزامها بالتحالفات الدولية.

عندما يشارك جو بايدن في قمة مجموعة السبع التي ستُعقد في إيطاليا هذا الأسبوع، سيخيّم شبح سلفه دونالد ترامب على لقاءاته مع القادة الحلفاء الذين لا تحتفظ غالبيتهم بذكريات جميلة عن الرئيس الجمهوري.

وتشكّل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة مصدرًا لشكوك كبيرة بين حلفاء الولايات المتحدة واختبارًا لمدى صلابة الديمقراطية في القوة الرائدة في العالم. في هذا الإطار، يثير احتمال انتصار دونالد ترامب وعودة شعاره "أمريكا أولاً" فضلاً عن ازدرائه للمنظمات الدولية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، قلق معظم القادة الحاضرين في إيطاليا هذا الأسبوع.

يدرك جو بايدن ذلك جيداً ولا يتردّد في تكراره. ففي حديثه لمجلة "تايم"، قال: "في كلّ اجتماع دولي أحضره، يأخذني أحد القادة جانباً ويقول لي: لا يمكن أن يفوز، لا يمكنك أن تدعه يفوز".

مجموعة السبع تريد حماية نفسها من احتمال عودة ترامب إلى السلطة. ويثير احتمال عودته قلقا لها. صورة من: Alessandro Garofalo/REUTERS

تنفّس الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون الصعداء بعد فوز بايدن في العام 2020، خصوصاً أنّه يعدّ مدافعاً متحمّساً عن دور الولايات المتحدة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وتتناقض هذه الرؤية مع رؤية ترامب ونهجه المتقلب تجاه مجموعة السبع.

في كندا عام 2018، انتقد رئيس الحكومة جاستن ترودو الرئيس ترامبووصفه بأنه "غير أمين وضعيف"، وغيّرترامبرأيه وقرّر عدم الانضمام إلى البيان المشترك الذي يختتم تقليدياً هذه القمم. وانتشرت صورة شهيرة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهي تتحدى ترامب الجالس بذراعين متقاطعتين ونظرة ساخرة.

روى بايدن في مقابلته مع "تايم" كواليس أول مشاركة له كرئيس في قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة عام 2021. وقال "قلت: أميركا عادت"، قبل أن يردّ عليه الرئيس إيمانويل ماكرون متسائلاً "لكم من الوقت؟". ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعود هذا السؤال بقوة إلى الساحة.

في كندا عام 2018، انتقد رئيس الحكومة جاستن ترودو الرئيس ترامبووصفه بأنه "غير أمين وضعيف"، صورة من: Jesco Denzel/Bundesregierung/dpa/picture alliance

من جهة، يبرز بايدن الذي تعهّد بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا والحفاظ على صلابة التحالفات الدولية في مواجهة طموحات بكين وموسكو. ومن جهة أخرى، يظهر ترامب الذي صرّح أنّه "سيشجّع" روسيا على التصرف بحرية ضد دول الناتو التي لا تدفع حصّتها من تكاليف الدفاع، وهو غالباً ما يمتدح الطغاة والمستبدّين.

يبدو أنّ مجموعة السبع تريد حماية نفسها من احتمال عودة ترامبإلى السلطة. تضغط إدارة بايدن على الدول الأعضاء للموافقة على مشروع أمريكي يهدف إلى الحفاظ على المساعدات لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المصادرة.

يقضي مشروع القانون بأن تقدّم الولايات المتحدة مبلغاً قدره 50 مليار دولار على شكل قروض تُسدد من خلال الفوائد على تلك الأصول، بهدف تجنّب دفعات أصغر قد يلغيها ترامب عند عودته إلى البيت الأبيض.

وقال مصدر مطّلع على المناقشات إنّ دول مجموعة السبع تأمل في تفادي تراجع المساعدات المقدّمة لكييف. ووعد البيت الأبيض بإصدار "إعلانات" بهذا الشأن خلال القمة.

جو بايدن (81 عاماً) هو الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتحدة، ويواصل جدول أعماله المزدحم بين بلاده وأوروبا منذ الأسبوع الماضي. قبل توجّهه إلى برينديزي، حضر بايدن احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي بفرنسا.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب)