 شبح القتل يطارد نساء العراق.. متى ينتهى مسلسل سفك الدماء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 02.10.2018

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سياسة واقتصاد

شبح القتل يطارد نساء العراق.. متى ينتهى مسلسل سفك الدماء؟

توالت حوادث مقتل ناشطات عراقيات وموت أخريات في ظروف غامضة كانت آخرهن عارضة الأزياء تارة فارس، ما يثير مخاوف واسعة في ظل عدم استقرار أمني كبير. فمن يحمي نساء العراق من المسدسات الكاتمة؟

Irak Basra - irakische Frau mit verdecktem Gesicht (picture-alliance/AP Photo/N. Al-Jurani)

أربع نساء لا تجمعهم صلة أو معرفة مقربة، لا ينتمين لأحزاب سياسية ولا حتى جماعات متمردة ولا مسؤولين سياسيين، لكن ما يجمعهن هو أنهن شخصيات بارزة ومعروفة في العراق، آخرهن عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس. وكانت فارس قد توفيت عقب استهدافها بثلاث طلقات نارية، أثناء تواجدها بسيارتها وسط العاصمة بغداد. وقد أثار اغتيال فارس جدلاً فاق الجدل الذي كانت تثيره صورها الجريئة.

جاء مقتل الفارس، 22 عاماً، بعد مقتل سعاد العلي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة في مدينة البصرة الجنوبية. كما توفيت رشا الحسن وراففي الياسري في ظروف غامضة، واللاتي يعملن في مراكز للتجميل. ويفصل بين ارتكاب تلك الجرائم الوحشية فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسابيع، وأحيانا أياماً معدودة. ونتيجة لعدم تقديم الجهات المسؤولة أي توضيح بشأن تلك الجرائم أو إلقاء القبض على المتهمين، ازدادت المخاوف بين العراقيات خشية التعرض للمصير نفسه، خاصة بين الناشطات والشخصيات العامة البارزة.

وكان لهؤلاء الأربعة حضور عام وصوت كان يقابله أصوات أخرى رافضة في المجتمع العراقي، والتي ظلت مصرة على آرائها المتحفظة حول كيفية تصرف النساء، حتى مع تسلل الحريات النسبية إلى ثقافة لا تزال محافظة.

وبالنسبة للعديد من العراقيات، فإن إظهار السيدات لنشاطاتهن وصورهن في عراق ما بعد الحرب يعتبر تصرفاً جريئاً وربما متهوراً في بعض الأحيان. وكانت فارس أماً مطلقة تزوجت في السادسة عشرة من عمرها. وقد عرفت بصورها التي انشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها بالتنانير القصيرة والمكياج الصارخ.

وحظيت فارس بشعبية كبيرة ومتابعين على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ووصل عددهم إلى 2.7 مليون متابع على انستغرام. وفي المقابل تعرضت أيضاً للكثير من السباب والهجوم من متابعين آخرين.

ووسط الجدل الواسع الذي خلفه مقتل فارس، علق كثير من رواد صفحات التواصل الاجتماعي مقتل النساء ووفاتهن في ظروف غامضة، معتبرين أنها استهدافاً سياسياً منهجياً لبنية المجتمع. بينما يرى آخرون أنها قمع لحرية المرأة، وقتلها بذريعة الدفاع عن الشرف، كما يحدث في بعض الدول العربية ومحاولة الحفاظ على الأعراف والتقاليد.

وفي نفس السياق، تلقت ملكة جمال العراق للعام 2015، شيماء قاسم رسائل تهديد بالقتل جاءت فيها عبارة "جاي لك الدور". وذلك حسب فيديو مصور تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي الفيديو بعد أيام فقط من اغتيال فارس والتي كانت وصيفة قاسم في مسابقة ملكة جمال العراق قبل ثلاثة أعوام.

وفي مقطع مصور، قالت شيماء وهي تبكي زميلتها، إنها تلقت رسائل تهديد بالقتل، متسائلة "هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج"؟

كما استهجنت شيماء من يصفها أو يصف النساء المشهورات إعلامياً في العراق بأنهن "عاهرات". واعتبرت أن العارضة تارة فارس وخبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن بأنهن شهيدات "غصباً عمّن يرضى ومن لا يرضى".

وتعليقاً على تلك الواقعة، أكدت أليسون بارجتير، خبيرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حوار مع DW عربية: "إن وجهة النظر تجاه قتل هؤلاء النساء مختلطة. في حين أن العديد من العراقيين يشعرون بالفزع والرعب من الهجمات، لا يشعر البعض الآخر بالقلق الشديد، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النساء يستحققن ما حدث لهن بشكل أو بأخر وذلك لتجاوزهن المعايير الإجتماعية".

ومن غير المحتمل أن يكون لهذه الوفيات أي تأثير حقيقي على الطريقة التي تعامل بها النساء أو يُنظر إليهن في العراق، كما ترى بارجتير. وعن اهتمام الحكومة الجديدة بتلك القضية، توضح بارجتير بالقول إن "الحكومة الجديدة التي ستُشكل حتمًا من أفراد هم جزء من الأحزاب الإسلامية المحافظة أو مرتبطة بها، فلن تجعل من هذه القضية أولوية". وتضيف بارجتير أنه حتى داخل الطبقة السياسية "فهناك عناصر قد لا تشيد بعمليات القتل، لكن ما زالوا يعتبرون النساء مسؤولات عن موتهن بتحديهن للأعراف والتقاليد المجتمعية" وخلصت بارجتير إلى أنه على الرغم من الضجة الحالية، "فمن المرجح أن يتم تجاهل عمليات القتل هذه من قبل الدولة، ومن غير المحتمل تقديم القتلة إلى العدالة".

 قمع أصوات الحقوقيين

من جانبه يقول الطبيب العراقي جمال عبد الله صالح الحيالي إن الأوضاع اختلفت في العراق خاصة بعد أحداث البصرة التي طالب فيها العراقيون بتحسين الخدمات العامة في البلاد. وأوضح الحيالي في حوار مع DW عربية أنه لهذا السبب: "ارتفعت الأصوات وخاصة أصوات المدافعين عن الحقوق"، موضحاً أن "تلك الأصوات لاقت العديد من محاولات التصدي والقمع بكافة الوسائل من قبل الميليشيات الموالية للأحزاب الدينية الإسلامية.. وبلغت ذروتها بعد حرق قنصلية إيران في البصرة".

واستطرد الحيالي قائلاً: "من الأصوات التي كانت تخيف تلك الميليشيات هو صوت الناشطة سعاد العلي، والتي تم اغتياليها في وضح النهار. واستمر مسلسل الاغتيالات للعنصر النسوي في بغداد والتركيز على الناشطات والمتميزات في المجتمع المدني بحجة امتلاكهن لصالونات التجميل والمساج".

"ضعف أمنى وغياب للعدالة"

وعن أوضاع النساء في العراق، أكدت هناء إدوار، رئيسة منظمة "الأمل" العراقية غير الحكومية للدفاع عن حقوق النساء، أن هذا الوضع لا يعني "سوى ضعف الأجهزة الأمنية وغياب العدالة". وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الجماعات المسلحة والعشائر وعصابات الجريمة المنظمة، تسيطر على الكثير من المواقع" حتى في داخل السلطة والقوات الأمنية، موضحة أن ما يجري هو "رسالة تهديد ككل، للناشطات، والمجتمع بصورة عامة".

وأجبر هذا الوضع المستجد بعض النساء على التخفيف من أنشتطهن، على غرار صفاء ناصر، وهو اسم مستعار لمصممة أزياء عراقية. وقالت ناصر في تصريح لوكالة فرانس برس "هذه الأيام ابتعدت عن الوسط، لدي عائلة وبنات، أخاف على نفسي وعليهن، لذا قللت نشاطي". ودعت ناصر القوات الأمنية إلى "كشف ما يجري"، معتبرة "أنها شبكة منظمة وعملية كبيرة، جميع الفتيات اللواتي أعرفهن خائفات أن يأتيهن الدور".

سارة إبراهيم

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

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  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

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    حطام بملايين الأطنان

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  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

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  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

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    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


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