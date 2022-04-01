 شبح الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار يخيم على مظاهرات عيد العمال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.05.2022

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أخبار

شبح الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار يخيم على مظاهرات عيد العمال

في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.

وقعت صدامات بين الشرطة ومجموعات شبان متنقلة باللباس الأسود على هامش تظاهرة عيد العمال في باريس (1/5/2022)

مظاهرات حاشدة لم يخل بعضها من أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في مظاهرات يوم عيد العمال.

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لصد الفوضويين الذين نهبوا مؤسسات تجارية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد (الأول من مايو/ أيار 2022) خلال احتجاجات عيد العمال ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لفترة جديدة في الآونة الأخيرة.

وشارك الآلاف في مسيرات عيد العمال في أنحاء فرنسا طالبوا فيها بزيادة الرواتب وبأن يتخلى ماكرون عن خطته لرفع سن التقاعد. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إن المسيرات كانت سلمية في معظمها لكن أعمال عنف اندلعت في باريس حيث ألقت الشرطة القبض على 29 شخصا حتى الآن.

نحو 250 مسيرة في باريس

واندلعت الاشتباكات مع الشرطة في بداية المسيرة بالقرب من ساحة الجمهورية وعندما وصلت إلى ساحة الأمة في شرق العاصمة الفرنسية. ونهب فوضويون من حركة "الكتلة السوداء" أحد مطاعم ماكدونالدز في ساحة ليون بلوم وهاجموا العديد من وكالات العقارات وحطموا نوافذها وأضرموا النيران في صناديق القمامة.

Frankreich 1. Mai-Proteste in Paris

وقالت الشرطة إن حتى رجال الإطفاء الذين حاولوا إخماد الحرائق لم يسلموا من هجوم الفوضويين. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ونُظم نحو 250 مسيرة في باريس ومدن أخرى منها ليل ونانت وتولوز ومرسيليا. وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية الرئاسية ومن المتوقع أن تكون على نفس القدر من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو حزيران التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه كي يتمكنوا من تنفيذ سياساته المؤيدة للأعمال ومنها رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 65.

الاعتداء على عمدة برلين

وفي ألمانيا تعرضت عمدة برلين اليوم الأحد للسب وللقذف بالبيض خلال تجمع لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة عيد العمال في برلين. وقالت متحدثة باسم مجلس الشيوخ في برلين ومتحدثة أخرى باسم اتحاد النقابات الألمانية إن البيض الذي تم إلقاؤه على عمدة برلين فرانسيسكا غيفاي لم يصبها.

من مظاهرة يوم عيد العمال في برلين

من مظاهرة يوم عيد العمال في برلين

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) كان موجودا لتغطية الحدث إن غيفاي اضطرت لقطع خطابها لبعض الوقت بسبب ذلك. 

وكانت وزيرة داخلية ولاية برلين، ايريس شبرانغر، قدأعلنت أمس السبت  أن الشرطة ستتدخل بقوة حال حدوث عنف في مظاهرات عيد العمال، وقالت في تصريحات لمحطة "آر بي بي 24" " بالطبع لدينا أيضا استراتيجية اليد الممدودة، لكننا سنتدخل طبعا؛ والشرطة ستتدخل بقوة بالطبع في حال حدوث أعمال شغب". وأعلنت شبرانغر نشر 6000 فرد شرطة في الشوارع.

وفي مدينة لايبزيغ في شرقي ألمانيا أشعل متظاهرون عنيفون النار في حاجز أقاموه، وقالت الشرطة إنه تم إرسال خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء إلى منطقة كونفيتز في لايبزيغ وتم إخماد النيران مساء السبت. وقال متحدث باسم الشرطة أن 3 مركبات للشرطة تضررت. واستقر الوضع لاحقا.
وقال شاهد عيان إن المتورطين في الأحداث ألقوا حجارة رصف الطرق وزجاجات مملوءة بالقطران على مبان جديدة.

يشار إلى أنه في العام الماضي، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومشاركين في  مسيرات احتفالا بعيد العمال في عدة مدن ألمانية، في يوم جمع أعضاء من تياري اليسار واليمين الحشود للاحتجاج على كل شيء بداية من الظروف المجتمعية إلى القيود التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا. 

مسيرة ضخمة في وسط أثينا

وفي إثينا توقفت قطارات المترو على القضبان ورست السفن في الموانئ بعد انضمام آلاف العمال إلى مظاهرات عيد العمال في العاصمة اليونانية للاحتجاج على أسعار الطاقة والأغذية الآخذة في الارتفاع. وقفزت قيم فواتير الغاز والكهرباء بعد أن تسببت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط في تفاقم زيادات الأسعار الأمر الذي جعل التضخم يقفز إلى أعلى المستويات منذ سنوات.

وقالت الشرطة إن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في مسيرة في وسط أثينا ثم تجمعوا خارج البرلمان للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة إلى درجة يقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تحملها. وقالت كاتيرينا ديكاريستو التي تعمل مدرسة وهي واقفة أمام البرلمان "الأسعار مرتفعة بدرجة تجعل تدبير شؤون الحياة يزداد صعوبة كل يوم على العمال. سنقاومها لأن الطبقة العاملة لم يعد بإمكانها العيش".

وفي عام 2018 خرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عقدا ثم حدثت الجائحة التي أوقفت السياحة العالمية، التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، لمدة عامين.

مصادمات واعتقال العشرات في إسطنبول

مصادمات واعتقالات في إسطنبول خلال مظاهرات بعيد العمال (1/5/2022)

مصادمات واعتقالات في إسطنبول خلال مظاهرات بعيد العمال

وفي تركيا  عتُقل أكثر من 160 شخصا خلال صدامات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين  نظّموا تحرّكا احتجاجيا بمناسبة عيد العمال في اسطنبول.وبحسب بيان لمكتب محافظ المدينة، اعتُقل 164 شخصا "بسبب تجمع غير مرخص ورفض التفرق" بعد محاولتهم الوصول إلى ساحة تقسيم الشهيرة، مركز الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة عام 2013 والمغلقة أمام حركة المرور والتظاهرات

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Frauen als Mitarbeiter einer Druckerei in Geislingen - Reproduktion einer historischen Aufnahme(Bild: Copyright: imago/Horst Rudel)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    لعنة وبركة الثورة الصناعية

    مما لا شك فيه أن الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة أحدث تطورا حضاريا هائلا، ولكن في ذات الوقت تسببت في أزمات اجتماعية: العمال، الدعامة الأساسية للإنتاج، حاربوا أساليب أصحاب المصانع الاستغلالية. بداية القلاقل العمالية كانت في إنجلترا حيث حطم عمالٌ الماكينات التي تتسبب دائما في إصابات العمل.

  • Der deutsche Philosoph und Politiker Karl Marx (Bild: picture-alliance /dpa)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    البيان الشيوعي

    أوضاع عمال المصانع كانت مزرية: كان عليهم العمل لساعات طويلة، وكان دخلهم محدودا ولم يكن لديهم أية حقوق. وكانت هذخ الأوضاع سببا في تضامنهم مع بعضهم. كارل ماركس (في الصورة) وفريدريك إنجلز وضعا برنامجا للطبقة العاملة: البيان الشيوعي، ودعوا إلى "حرب الطبقات" بهدف انتصار الطبقة العاملة على البرجوازية.

  • Von links nach rechts: Adolf Hepner, Wilhelm Liebknecht, August Bebel beim 6. Vereinstag des Verbandes der deutschen Arbeitervereine in Eisenach (Foto: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    الحركة العمالية تأخذ منحى سياسيا

    في عام 1864 كانت بداية انضمام منظمات عمالية إلى بعضها البعض على المستوى الدولي. وكانت هذه بداية تكوين النقابات والأحزاب مثل حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي SDAP وكانت هذه بداية تكوّن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الـ SPD .

  • Der russische Revolutionär Lenin (1870 - 1924) in seinem Büro (Foto: Topical Press Agency/Getty Images)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    الاشتراكيون مقابل الشيوعيين

    الديموقراطية الاشتراكية في ألمانيا كانت مثالا يحتذى به في الدول الأوربية الأخرى. وكان هدفها الأساسي الدفاع عن حقوق العمال. وبنهاية الحرب العالمية الأولى انقسمت الحركة العمالية في العديد من الدول الأوربية إلى اشتراكيين وشيوعيين. الشيوعي لينين (في الصورة) أسس الاتحاد السوفيتي الذي صمد لمدة سبعين عاما تقريبا.

  • Mitglieder der SA besetzen ein Gewerkschaftshaus in Berlin am 2. Mai 1933 (Bild: picture-alliance/dpa)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    النازيون يغلقون النقابات

    وبالرغم من الانقسام، شهدت النقابات عصرا ذهبيا في العشرينات من القرن الماضي، حيث شهدت إقبالا جماهريا للاشتراك فيها لم يسبق له مثيل. ولكن بتقلد النازيين للسلطة انتهى هذا العصر الذهبي، حيث أغلق النازيون النقابات الحرة. بل ووصل الأمر إلى تعقب القيادات النقابية وإعدامهم. صورة لاحتلال النازيين لإحدى مقرات النقابات.

  • Angehörige des Aktionsrates zur Emanzipation der Frau des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) im Oktober 1968 (Foto: dpa)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    حركات عمالية بلا عمال

    بعد عام 1945 تلاشت أهمية الحركة العمالية في الدول الديموقراطية وقل اهتمام حتى العمال بالحركة ذاتها. وفي الستينات والسبعينات من القرن الماضي ظهرت حركات جديدة مثل الحركات المعنية بالمرأة أو البيئة.

  • Lech Walesa, der ehemalige Präsident Polens (Foto: dpa)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    من قيادي عمالي إلى رئيس

    إحدى أهم وأشهر النقابات العمالية هي نقابة Solidarność البولندية. وتم تأسيسها عام 1980 وفي خلال شهور قليلة أصبحت حركة واسعة الانتشار كان لها دور فعال في التطور السياسي بعد عشر سنوات. أول رئيس لهذه النقابة Lech Wałęsa (في الصورة) اصبح رئيسا لبولندا عام 1990.

  • Gewerkschaften demonstrieren für gerechte Löhne am 1. Mai 2013 (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

    عيد العمال - لعنة وبركة الثورة الصناعية

    الحركة العمالية اليوم

    وفي يومنا هذا، تكافح النقابات والأحزاب اليسارية لتحسين أوضاع العمال ودخلهم ونبذ التعسف في أماكن العمل وتأمين معاشات كافية للعاملين. رابطة النقابات الألمانية (DGB) شعارها في الأول من مايو: "العمل الجيد. أوروبا اشتراكية".

    الكاتب: جنفير فراتشك/ هبة الله إسماعيل


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