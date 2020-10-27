 شبان يحذر من إهمال تدابير الوقاية مع زيادة الإصابات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2021

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أخبار

شبان يحذر من إهمال تدابير الوقاية مع زيادة الإصابات بكورونا

في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا مجدداً، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وحذر من إهمالها. يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إلى ألمانيا.

وزير الصحة الألماني ينس شبان

شبان حذر من إهمال تدابير الحماية مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من إهمال تدابير الحماية في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء (21 تموز/يوليو 2021) إنه إذا تضاعف معدل الإصابة الأسبوعي كل 12 يوماً، فإنه سيصل في أيلول/سبتمبر المقبل إلى أكثر من 400. وطالب شبان الجميع بأن يوجهوا لأنفسهم السؤال:" هل نحن نريد لهذا الأمر أن يحدث؟".

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يشار إلى أن الحكومة الألمانية قررت تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إلى ألمانيا حتى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشار شبان إلى مدى أهمية فتح المدارس والحضانات في الأماكن التي تتدنى فيها أعداد الإصابة ودعا إلى الالتزام بالتدابير المعروفة "والتي تتعلق بارتداء الكمامة في القاعات المغلقة وإجراء اختبار بشكل منتظم، وأخذ التطعيم لمن لم يأخذه بعد".

وتابع شبان: "وسنحدد الآن في هذه الأيام من تموز/يوليو الجاري كيف سيكون الحال في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر".

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات صباح اليوم الأربعاء أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام وصل إلى 4,11 مقابل 9,10 أمس الثلاثاء، فيما كانت آخر مرة وصل فيها هذا المعدل إلى أدنى مستوياته (9,4) في السادس من الشهر الجاري.

وسجلت مكاتب الصحة مؤخراً 2203 حالة إصابة جديدة في يوم واحد مقابل 1548  حالة قبل أسبوع.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

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  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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