شبان يحذر من إهمال تدابير الوقاية مع زيادة الإصابات بكورونا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من إهمال تدابير الحماية في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء (21 تموز/يوليو 2021) إنه إذا تضاعف معدل الإصابة الأسبوعي كل 12 يوماً، فإنه سيصل في أيلول/سبتمبر المقبل إلى أكثر من 400. وطالب شبان الجميع بأن يوجهوا لأنفسهم السؤال:" هل نحن نريد لهذا الأمر أن يحدث؟".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قررت تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إلى ألمانيا حتى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشار شبان إلى مدى أهمية فتح المدارس والحضانات في الأماكن التي تتدنى فيها أعداد الإصابة ودعا إلى الالتزام بالتدابير المعروفة "والتي تتعلق بارتداء الكمامة في القاعات المغلقة وإجراء اختبار بشكل منتظم، وأخذ التطعيم لمن لم يأخذه بعد".

وتابع شبان: "وسنحدد الآن في هذه الأيام من تموز/يوليو الجاري كيف سيكون الحال في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر".

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات صباح اليوم الأربعاء أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام وصل إلى 4,11 مقابل 9,10 أمس الثلاثاء، فيما كانت آخر مرة وصل فيها هذا المعدل إلى أدنى مستوياته (9,4) في السادس من الشهر الجاري.

وسجلت مكاتب الصحة مؤخراً 2203 حالة إصابة جديدة في يوم واحد مقابل 1548 حالة قبل أسبوع.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)