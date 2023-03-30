 شباب المخدرات في المكسيك - فقر وعنف وانعدام أفق | تقارير جديدة | DW | 30.03.2023

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تقارير جديدة

شباب المخدرات في المكسيك - فقر وعنف وانعدام أفق

كيف يعيش الشباب اليافعون الذين ولدوا في عالم تسيطر عليه عصابات المخدرات المكسيكية؟ هذا الفيلم الوثائقي يستعرض الحياة اليومية لمجموعة من المراهقين المجرمين.

Mexiko Drogenkartell

Millennials in Mexiko - Perspektivlos zwischen Armut und Gewalt

يتسكع الشباب في ولاية سينالوا المكسيكية محاولين التوفيق ما بين عملية تطورهم ونموهم من ناحية وعملهم لصالح عصابات المخدرات وتطلعاتهم للمستقبل من ناحية أخرى.  

مصطلح"لوس بليبيس"، يعني "الدهماء" و يُطلق على الشباب في شمال المكسيك. هذا الفيلم يتيح النظر عن كثب إلى حياة شباب يعيشون في ظل قيود اجتماعية صعبة، حياة تبدو مرسومة المعالم سلفا بسبب البيئة المحيطة. ولا مخرج لأعضاء عصابات المخدرات الشباب من دوامة العنف.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
السبت  15 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 19:15 UTC
الأحد 16 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الأحد 16 أبريل/نيسان 2023– 22:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023– 11:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  19 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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