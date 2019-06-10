 شباب ألمانيا يفرضون أجندتهم ويغيرون ملامح المشهد السياسي! | سياسة واقتصاد | DW | 10.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

شباب ألمانيا يفرضون أجندتهم ويغيرون ملامح المشهد السياسي!

بعد الانتخابات الأوروبية يمكن توقع الكثير: يوتيوب يصنع السياسة، وحزب الخضر يتقدم على جميع الأحزاب بين الشباب في ألمانيا. وكل ذلك بسبب الشباب الذين أصبحوا فجأة سياسيين وقادرين على فرض أجندتهم وتغيير الخارطة السياسية.

Deutschland Fridays for Future - Munich (picture-alliance/NurPhoto/A. Pohl)

أثبتت ليلة 26 أيار/مايو أن الناخبين الشباب يمتلكون صوتا عاليا ومهتمون بما يجري من حولهم. حيث زاد الإقبال على التصويت في الانتخابات الأوربية الأخيرة، وراقبت الأحزاب الجماهيرية التقليدية (المحافظون والاشتراكيون) في ألمانيا نتائجها بخوف وقلق وهي ترى كيف تنحسر شعبيتها وتخسر أصوات الناخبين لصالح حزب الخضر الذي احتفل بفوزه التاريخي، وتقدمه على كل الأحزاب لدى الشباب دون سن الـ 30.

هذه النتائج المفاجئة تشير إلى جيل جديد مهتم بالفعل بالسياسة في ألمانيا، ويمكن مقارنتها بجيل عام 1968 الذي ثار على القيم الاجتماعية والثقافية ما بعد الحرب العالمية في ألمانيا. وكما كان الحال قبل 50 عاما، يمكن لهذا الجيل "المناخي" أيضا تغيير السياسة القديمة وترسيخ قيم جديدة ووضع جدول أعمال خاص به.

مختارات

أحزاب الوسط تنهار واليمينيون الشعبيون يفوزون في بعض البلدان، لكن ليس على المستوى الأوروبي، والموضوع الفائز في الانتخابات هو حماية البيئة. هذه هي الحصيلة الأولية لردود الفعل على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. (27.05.2019)

على الرغم من فوز مارين لوبن في فرنسا وماتيو سالفيني في إيطاليا ونايجل فاراج في بريطانيا، تم احتواء التقدم الذي حققه المشككون في أوروبا في الانتخابات الأوروبية التي أجريت الأحد وسجل فيها دعاة حماية البيئة نتائج تاريخية. (27.05.2019)

التغير المناخي غير السياسة

يتجاوز عدد الشباب دون سن الـ 25 في ألمانيا الـ 19 مليون. ويشكل هؤلاء 24 بالمئة من السكان في غربي ألمانيا، مقابل 19 في المئة في شرقي البلاد. لكن حركة "جمعة - المستقبل" البيئية تمكنت من حشد الكثيرين، حيث شارك في أحد الاحتجاجت التي دعت إليها أكثر من 300 ألف شخص، معظمهم من التلاميذ والطلاب. وهي حركة دولية لطلاب المدارس الذين يقررون عدم الذهاب إلى المدرسة يوم الجمعة والمشاركة بدلاً من ذلك في المظاهرات للمطالبة باتخاذ إجراءات تحد من الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وكشفت دراسة استقصائية حول أول مظاهرة احتجاجية في ألمانيا تدعو لحماية المناخ، في منتصف مارس/ آذار، أجراها معهد أبحاث الاحتجاج والحركة، أن حوالي 31 في المائة من الطلاب والتلاميذ لم الذين شاركوا فيها لم يكونوا قد شاركون في مظاهرة من قبل.

وتعتبر الشابة غريتا ثونبرغ (16 عاما) مؤسسة حركة المناخ في السويد، والتي أصبحت مثالا ومصدر إلهام للعديد من نشطاء حماية البيئة الشباب. وتعليقا على ذلك يقول سيمون شنيتسر، الباحث الشاب وصاحب دراسة "الشباب الألمان" إن غريتا ثونبرغ "ستدخل التاريخ بصفتها الفتاة التي غيرت الخطاب السائد. ومع حركة جمعة - المستقبل، شعر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، لأول مرة كيف يمكمنهم أن يساهموا في تشكيل السياسة العالمية".

Anna Nell (privat)

آنا نيل تنتقد الأحزاب التقليدية

شابات بعيدا عن الأحزاب

تتفاعل ألمانيا مع الموضوع في الوقت الحالي وكأنها اكتشفت فجأة مواطنيها الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. حيث يتم دعوة الطلاب الشباب بكثافة إلى أهم البرامج الحوارية السياسية على القنوات التلفزيونية، ويتصدرون غلاف مجلة شبيغل الشهيرة. وفي هذا السياق ذكرت "دراسة شباب شيل"، وهي دراسة لمواقف الشباب وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم الاجتماعي، أن 41 بالمئة من الشباب أعلنوا في عام 2015 اهتمامهم بالسياسة مقارنة بـ 30 عام 2002.

كما أظهر بحث أجرته جامعة كمنيتس التقنية أن 70 بالمئة من احتجاجات حركة "جمعة - المستقبل" في أمستردام وفلورنسا ووارسو وفيينا قادتها فتيات شابات. كما أن هناك أمرا يوحد الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، وهو ابتعدادها عن المؤسسات. وفي دراسة أخرى أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية المقربة من الحزب الاشتراكي، تبين أن 16 بالمئة فقط من المشاركين في الحياة السياسية يشكل نشط، كانوا أعضاء في أحد الأحزاب أو إحدى النقابات.

مشاهدة الفيديو 02:09

من هو "ريزو"؟ اليوتيوبر الذي قد يسقط حكومة ميركل!

آنا نيل (19 عاما) شابة تعيش في فرايبورغ جنوبي ألمانيا، تؤيد هذا النوع من المشاركة السياسية غير الحزبية. وهي تنشط في مجموعة "شباب فرايبورغ Young Freiburg"، وهي مجموعة من الشباب غير الحزبيين قدموا طلبا للعمل في مجلس المدينة، حيث تقول نيل: "لقد أظهرت الانتخابات الأوروبية الموجة الضخمة التي أطلقها الشباب، عليهم أن يأخذونا على محمل الجد الآن". نيل تتجنب الأحزاب الكبيرة، التي يحتاج المرء وقتا طويلا حتى يتم سماع صوته.

لدى الشباب حليف قوي يتمثل بشبكات التواصل الاجتماعي. قبل فترة قصيرة من الانتخابات الأوربية أحدث فيديو يوتيوبر الشاب ريتسو والذي نشره تحت عنوان "تدمير حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" ضجة كبيرة. والذي انتقد فيه بشدة الحزب وسياساتها وخاصة المناخية. ويقول مراقبون إنه أثر على نتائج انتخابات الحزب ولاسيما بين فئة الشباب دون الثلاثين.

تعبر ديانا تسور لوفين، صاحبة قناة يوتيوب مع أكثر من 600 ألف متابع، عن حماسها أيضا للقضايا السياسية الجديدة. حيث سبق لها وقدمت فيديو حول الإجهاض وعملت مع البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية. وتقول في حوار مع DW "أدركت أنني لم أكن أعرف حتى ما كان يحدث من حولي". وهي تريد مشاركة اهتمامها السياسي الجديد مع جمهورها.

Screenshot Youtuberin Diana zur Löwen (Youtube)

اليوتيوبر ديانيا تسور لوفين تريد أن تشارك اهتماماتها السياسية مع متابعيها

الأحزاب لا تعكس روح الشباب

لايزال صوت الشباب ضعيفا سياسيا. فنسبة الأعضاء الشباب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) قليلة. كما ان أسلوب تعامل الأحزاب مع قوى جديدة مثل المؤثرين على يوتيوب غير مرن. حيث رد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي على فيديو ريتسو خطيا من خلال ملف يحتوي 11 صفحة. تقول آنا نيل من فرايبورغ: "أي شخص يتفاعل بهذه الطريقة لم يفهم الشباب أساسا. لا أحد يقرأ ذلك".

من جهتها تقول ديانا كينيرت، سياسية شابة في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في لقاء مع DW: "إن مفهوم الحزب غير جذاب بالنسبة للشاب لأسباب مختلفة كثيرة، فالشباب لم يصبحوا غير سياسيين وإنما يشاركون بشكل مختلف فقط".

أما ديانا فتنتقد قبل كل شيء الموقف الدفاعي للأحزاب، بقولها "أعتقد أن الكثيرين سئموا من سياسيين بلا قلب وروح. نحن نريد أن نرى الشغف من جديد، وسياسيين يأخذوننا في رحلة على موقع إنستغرام لرؤية حياتهم اليومية".

إعادة التفكير في السياسة

لا تزال حركة "جمعة - المستقبل" مدعومة من قبل الشباب المتعلم من الطبقة الوسطى، والحركة ليست محايدة كما يبدو. فبعض ممثليها الأكثر شهرة في ألمانيا هم أعضاء في حزبي الخضر و"اليسار".

لكن الانتخابات الأوروبية أظهرت بالفعل أن الشباب قادرون على تحديد الأجندة السياسية. "أعتقد أننا بدأنا للتو في رؤية العملية السياسية تختلط، لأن الشباب ليسوا فقط مرتبطين بآرائهم، ولكنهم أيضا قادرون على الوصول إلى عدد لا يصدق من الناس"، كما يرى الباحث الشاب سيمون شنيتسر.

ليزا هينل/ا.د.و

  • BG Ungewöhnliche Orte in Deutschland für EU-Briefwahl (Alexandre Simoes)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    غرفة ملابس نادي بوروسيا دورتموند

    غرفة تبديل ملابس نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم أصبحت جاهزة للناخبين للإدلاء بأصواتهم. وذلك أيضا في إطار حملة أماكن غير اعتيادية للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

  • Wahlplakate zur Europawahl 2019 (picture-alliance/dpa/R. Keuenhof)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    دعاية اليمين الشعبوي

    من خلال يافطة مثيرة للجدل شارك حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي المعادي للمهاجرين بحملته الانتخابية. حيث كتب الحزب اليميني المتطرف "النقاب؟ نحن نؤيد البكيني". ويعرف عن هذا الحزب معاداته للاجئين والإسلام والوحدة الأوروبية.

  • Frankreich | Hagar Akhrouf und Marie Pouliquen | Europawahlen (P. Sentenac)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    شباب أوروبي في قلب الحملة الإنتخابية

    تشجع هاتان الفتاتان، من منظمة المجتمع المدني (الشباب الأوروبي)، في فرنسا على المشاركة بالانتخابات من خلال توزيع المناشير وتنظيم حملات للناس للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

  • BG Ungewöhnliche Orte in Deutschland für EU-Briefwahl (picture-alliance/dpa/A. Heimken )

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    "هنا تنتخب أوروبا"

    كتب على هذه الصورة "هنا تنتخب أوروبا". ضمن محاولة لجعل الإقبال على الانتخابات أكبر، انطلقت مبادرات مثل #SayYesToEurope للتشجيع على الانتخابات، من خلال ملئ أوراق الاقتراع في مواقع غير اعتيادية.

  • Deutschland | Europawahlen 2019 | Hamburg (picture-alliance/dpa/Bildfunk/A. Heimken)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    حلبة التصويت

    كما يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في حلبة المصارعة. حيث تم بناء كابينة التصويت السرية في هذه الحلبة في مدينة هامبورغ. وذلك للتشجيع فئة الشباب على التصويت أيضا.

  • Wahlkabine für Europawahl im Studio von Wer wird Millionär? (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    "من سيربح المليون"

    استوديوهات برنامج "من سيربح المليون"، في ولاية شمالي الراين وستفاليا، بنسخته الألمانية فتحت أبوابها للناخبين أيضا. وذلك في إيطار حملات تشجيعية للناخبين الأورببين للإدلاء بأصواتهم.

  • London Anti-Brexit Protest (Reuters/T. Melville)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    حمى البريكسيت تصيب الانتخابات الأوروبية

    يشارك البريطانيون بالانتخابات الأوربية وسط أزمة البريكسيت والجدل الصاخب حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوربي. وتبدو الأجواء أشبه ما يكون بفوضى إنتخابية بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، وتوقعات بفوز أشد لدعاة البريكسيت.

  • Wahlplakate zur Europawahl 2019 (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    عصفور بحاجة إلى الحماية!

    لم يخرج حزب الخضر عن تقاليده في الدفاع عن البيئة، واختار شعار "أوربا بحاجة للتضامن و حماية البيئة ولصوتك"، وفي هذه اللافتة يبرز عصفور يغرد من أجل حماية الطبيعة.

  • Symbolbild Europa & Fake News (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    هل تؤثر الأخبار الكاذبة على الانتخابات الأوربية؟

    كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بمثابة دعوة للاستيقاظ بسبب حملة التضليل على فيسبووك. ليكثف بعدها الموقع الأزرق من جهوده لمكافحة المعلومات الكاذبة على موقعه والتي يمكن لها التأثير على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

  • Belgien Brüssel Statue Europa vor Europaparlament (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    انتخابات مصيرية!

    كل خمس سنوات، يتوجه مواطنو الاتحاد الأوروبي المكوّن من 28 دولة (أو 27 بدون المملكة المتحدة) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. وفي هذه الانتخابات أطلق الاتحاد الأوربي حملة "هذه المرة سأصوّت" للتشجيع على المشاركة في الإقتراع وذلك بعد صعود اليمين الشعبوي وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي وعزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.


مختارات

رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

يتجه الأوروبيون هذه الأيام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. حيث انطلقت العديد من المبادرات للتشجيع على المشاركة بالتصويت. فما هي أغرب تلك الأماكن وأطرف اللافتات؟ (24.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

من هو "ريزو"؟ اليوتيوبر الذي قد يسقط حكومة ميركل!  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  