شاهد كيف أنتقم إخطبوط من فتاة صينية أرادت أكله حياً
كانت مدونة صينية شابة تحاول تناوله على الهواء مباشرة، إلا أنها لم تعلم أنه سينتقم منها بقوة على محاولتها تلك. لكن هجوم الإخطوط المؤلم عاد بالنفع عليها، إذ حققت ما كانت تتوق إليه طويلاً.
أصاب الرعب مدونة صينية أثناء نقلها على الهواء لمحاولتها تناول إخطبوط حي، حيث حاول الكائن الدفاع عن نفسه منها مستخدماًأذرعه الثمانية. وحاول الإخطبوط صد محاولة تناوله حياً عبر الالتصاق بوجه الفتاة بواسطة الماصات الموجودة بأذرعه، لتصرخ الفتاة من الألم حين سعيها إزالة مجسات الكائن البحري الملتصقة بجلدها.
في بداية الفيديو يظهر الإخطبوط مُلتصقاً بالفعل على وجه المدونة الصينية "سي سايد جيرل ليتل سيفين" المعروفة بحبها لتناول المأكولات البحرية، دون أن تبدي أي خوف من الكائن المتعدد الأذرع. لكن عندما حاولت نزعه من عليها، أدركت مدى التصاقه بجلدها مما أصابها بالرعب لتغط في نوبة من البكاء.
فاضطرت الفتاة إلى استخدام كامل قوتها لنزع الإخطبوط من خدها، وراحت تصرخ قائلة: "هذا مؤلم لا استطيع إزالته".
في نهاية المطاف استسلم الإخطبوط المنتقم بعد أن تسبب بالتصاقه على وجهها في جرحه، ونجحت المدونة في نزعه لتقول "سأقوم بأكله في الفيديو القادم".
ويمتلك الإخطبوط الناضج بالمحيط الهادي في كل ذراع له حوالي 280 من الماصات، ويوجد بكل واحدة منهم آلاف المستقبلات العصبية. ويستخدم الإخطبوط عادة المجسات الموجودة على أذرعه سواء لمحاولة الإمساك بفرائسه أو الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم، كما يقوم بمحاصرة الكائن الآخر بأذرعه ثم تثبيت الماصات الموجودة عليها على جلد الضحية.
ورب ضرة نافعة، فالمدونة الصينية التي طالما اشتكت من عدم وصول أي من أعمالها لقائمة الأكثر تداولاً، تسبب هجوم الإخطبوط عليها في تحقيق الفيديو الخاص بها النجاح الذي تاقت إليه طويلاً. إذ دخل الفيديو ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، وفقاً لصحية "دايلي ميل" البريطانية.
د.ب/ ع.غ
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
روابط خاصة؟
الاعتقاد بوجود علاقات خاصة بين الدلافين والبشر تأتي من الصفات المميزة لهذا المخلوق المائي، ابتداءً من مستوى الذكاء العالي الذي يملكه وصولا إلى المعتقد الراسخ كونه يهتم بالبشر. ولكن هل يستأثر البشر باهتمام الدلفين بنفس القدر الذي نعتقده؟ وهل يعتبر الدلفين صديقا للإنسان؟
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
رؤية الأشعة السينية
قد يكون أكثر ما يجلب اهتمام الدلافين بالبشر هو وجه الشبه الكبير بينهما، وهو ما يحفز غريزتهم لإنقاذ البشر في الحالات الطارئة. تستخدم الدلافين الموجات الصوتية للكشف عن فريستها. وتعتقد هذه الكائنات أننا مشابهين لها، خاصة أننا ننتمي إلى نفس فصيلتهم، وهي الثديات. ترى الدلافين النساء الحوامل جذابات بشكل خاص، كما تملك الدلافين القدرة على الاستماع إلى نبض قلب الجنين.
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
عقل "جميل"
تأتي الدلافين في المرتبة الثانية بعد البشر من حيث معدل كتلة الدماغ مقارنة مع حجم الجسم. وهناك عوامل أخرى تشهد على ذكاء الدلافين: فقد تمكنت الدلافين من استيعاب اللغة الخاصة التي اخترعها الإنسان للتواصل معها وتجيد هذه الكائنات مواجهة الصعوبات. وقد نجح اثنين من الدلافين في اختبار لفتح أنبوب مملوء بالأسماك اضطرهما للتعاون مع بعضهما البعض. كما يمكن للدلافين التعرف على نفسها من خلال المرآة.
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
في محاولة لفهم "الدلفين"
تملك الدلافين وسائل معقدة للتواصل. لكن هل لدى الدلافين لغة خاصة؟ هل بإمكان البشر والدلافين التحدث في يوم ما مع بعضهم البعض؟ سؤال يشغل بال العلماء لعقود، وفي ستينيات القرن الماضي، قامت الباحثة جون ليلي بحقن الدلافين بمادة مخدرة (LSD) بغية معرفة لغة الدلافين وإمكانية التواصل معها. غير أن تجاربها باءت بالفشل ولم تتمكن من العثور على طريقة سهلة يتواصل من خلالها البشر مع هذه الكائنات.
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
"الدلافين الوحيدة"
الدلافين كائنات اجتماعية للغاية ونادرا ما تكون لوحدها. لكن هناك العديد من حالات "الدلفين الوحيد"، وتدفعها وحدتها للتواصل مع البشر كطريقة خاصة لتعويض النقص الاجتماعي الذي تعاني منه.
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
عدوانية الدلافين تجاه البشر
تعامل الدلافين مع البشر ليس وديا دائما، حيث يوجد العديد من الحالات التي تكون فيها الدلافين عدوانية تجاه البشر، كأن تجر شخصا ما أثناء سباحته إلى وسط البحر أو حتى إلى قاعه، ما قد يتسبب له بإصابات وكسور. ويصعب على العلماء تفسير تصرفات الدلافين العدوانية، وتحديد إن كانت مقصودة أو ربما تكون لعبة خشنة من قبل هذا الكائن البحري.
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
الدلافين - سياحة غير ودية
تعتبر السباحة مع الدلافين هدفاً لكثير من السياح في كثير من مناطق العالم، ولكن بعض الدول تحاول وضع حد لهذه الظاهرة حتى لا تتعرض الدلافين للمضايقة. فمثلا منعت سلطات هاواي السياح من الاقتراب من الدلافين إلى مسافة لا تقل عن 45 مترا.
ما حقيقة علاقة الصداقة بين الدلفين والإنسان؟
التهديد من "الأصدقاء" البشر
تواجه الدلافين تهديدات من البشر على عدة جبهات، فقد كشف تقرير عام 2017 أن 15 من الدلافين قُتلت خلال فترة 2015 - 2016 بعد أن علقت في الشباك، التي نصبتها السلطات الأسترالية لإبقاء أسماك القرش بعيدة عن شواطئها. كما تواجه الدلافين تهديدات أخرى مثل التلوث البيئي وتغير المناخ، حيث أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات تؤثر عليها.