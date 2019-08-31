شاهد: البشير كان يحمل مفتاح غرفة بالقصر الرئاسي فيها الملايين

منح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أكثر من خمسة ملايين دولار لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، طبقا لأقوال احد شهود الدفاع السبت (السابع من سبتمبر/أيلول) في ما يبدو تأكيدا لما أعلنه البشير في جلسة سابقة.

وشهد ياسر بشير آخر مدراء مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة اليوم السبت (7 سبتمبر أيلول) بأن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليورو.

وفي شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، قال ياسر بشير إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار) نقدا في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.

وقال المدير السابق الذي عمل مع البشير من سبتمبر / أيلول 2018 وكان يتحدث كشاهد دفاع، إن الرئيس السابق منحه ذات مرة خمسة ملايين يورو لتسليمها لعبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع.

وقال ياسر بشير إن من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال وزارة الدفاع علاوة على عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي مضيفا أنه لم يكن يعلم بمصدر الأموال وانه كان ينفذ الأوامر فقط.

وشهد أيضا خلال الجلسة ضمن الدفاع عبد المنعم محمد المحاسب بجامعة أفريقيا العالمية، وهي مؤسسة خاصة لها صلات بالإسلاميين. وقال محمد إن مدير الجامعة ونائبه حصلا على أربعة ملايين يورو نقدا من البشير.

وجلس البشير داخل قفص معدني بقاعة المحكمة مرتديا الجلباب والعمامة البيضاء التقليدية. ورغم أنه لم يتحدث خلال جلسة المحكمة اليوم السبت إلا أنه أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع.

وفي أول حديث علني له منذ الإطاحة به، قال البشير في الأسبوع الماضي إنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى لكنه لم يحصل على أموال أو يستخدمها لمصلحته الشخصية.

وقال مصدر قضائي إنه جرى العثور على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في إبريل/ نيسان.

وتصل العقوبة القصوى للاتهامات إلى السجن نحو عشر سنوات. وتعقد الجلسة القادمة للمحاكمة في الرابع عشر من سبتمبر أيلول.

وشرعت السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه في 17 آب/اغسطس بين قادة الاحتجاج والجنرالات الذين استولى على السلطة بعد إطاحة البشير.

ويدير مجلس عسكري مدني مشترك شؤون البلاد في مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

م.م/ (د ب ا، رويترز ، أ ف ب)