شاهدة على تحولات تاريخية ـ عواصم الثقافة الأوروبية عام 2025

ما الذي يفعل تمثال كارل ماركس في كيمنتس على الرغم من أنه لم يكن هناك أبدًا؟ ولماذا تعتبر نوفا غوريكا/غوريزيا آخر مدينة مقسمة في أوروبا؟ حقائق مثيرة للاهتمام حول عواصم الثقافة لعام 2025.

إنه واحد من أكبر التماثيل النصفية في العالم وربما يكون أشهر معلم في مدينة كيمنتس: نصب كارل ماركس التذكاري. يزين رأس عملاق للفيلسوف والمنظر الاجتماعي وسط المدينة منذ عام 1971. في الأصل كان من المخطط في البداية بناء تمثال بارتفاع أحد عشر متراً لكامل الجسم، ولكن سرعان ما تم التخلي عن الفكرة. ويُقال إن النحات السوفيتي ليف كيربل قال: "لا يحتاج كارل ماركس إلى أرجل أو أيادٍ، فرأسه يقول كل شيء"، وصب جمجمة تزن 40 طناً. وهكذا ومنذ ذلك الحين، أشار سكان كيمنتس بالعامية إلى المكان المحيط برأس ماركس العملاق باسم "موقع الجمجمة".

ولكن ما علاقة كارل ماركس بكيمنتس؟ حسنًا، ليس كثيرًا على المستوى الشخصي. ولد في ترير وتوفي في لندن. لذا فهو بعيد جدًا إلى المنطقة. لم يزر قط مدينة كيمنتس التي كانت تقع في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في ألمانيا المقسمة. ولكن بالنسبة لحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لم تكن صلة السيرة الذاتية للمفكر العظيم بالمدينة شرطًا أساسيًا ذا صلة للتسمية - ولذلك أعادت القيادة الشيوعية تسمية مدينة كيمنتس باسم كارل ماركس "كارل ماركس شتات" (Karl-Marx-Stadt). وبرر أوتو غروتفول، رئيس وزراء جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذلك بالتقاليد القوية للحركة العمالية. وكانت المدينة في نظر النظام في ذلك الوقت نموذجًا للاشتراكية.

نصب كارل ماركس التذكاري في كيمنتس - أحد معالم المدينة صورة من: Monika Skolimowska/picture alliance/dpa

وفي الواقع كانت كيمنتس التي تقع في شرق ألمانيا على الحدود مع جمهورية التشيك، مدينة صناعية وعمالية رائدة قبل تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية بفترة طويلة. فقد كانت صناعات النسيج والهندسة الميكانيكية والسكك الحديدية والسيارات فروعاً صناعية قوية بالفعل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كما جعل التعدين في جبال الركاز من المنطقة معقلاً اقتصادياً. ولم يكن من دون سبب أن تُعرف كيمنتس أيضًا باسم "مانشستر السكسونية" نسبة إلى المدينة الصناعية الإنجليزية.

ومع انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، لم تشهد "كارل ماركس شتات" تغييرًا هيكليًا فحسب، بل تغير اسمها أيضًا. في تصويت، قرر 76% من السكان في تصويت لصالح الاسم القديم. يأتي اسم كيمنتس من اللغة الصوربية ويعني "حجر" - في إشارة إلى منطقة التعدين حول كيمنتس.

وعلى عكس لايبتسيغ ودريسدن وبرلين (الشرقية)، عاشت كيمنتس حياة غامضة إلى حد ما من حيث الشهرة والشعبية منذ إعادة توحيد ألمانيا. ولكن في عام 2018، تصدرت المدينة الصحافة الوطنية. ففي أعقاب مقتل مواطن ألماني-كوبي عن طريق العنف، ظهرت احتجاجات المواطنين العفوية ضد العنصرية والعنف من ناحية، ومسيرات معادية للأجانب من قبل حركة بيغيدا وغيرها من الحركات اليمينية المتطرفة من ناحية أخرى.

من 1953 إلى 990، عُرفت كيمنتس باسم "كارل ماركس شتات" صورة من: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

ويتسم تاريخ المدينة بالعديد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية والبدايات الجديدة - وهذا بالضبط ما يجعلها تستحق الزيارة.

اكتشف تنوع كيمنتس

في عام 2025، ستصبح كيمنتس عاصمة الثقافة الأوروبية مع البلديات المحيطة بها ومنطقة إرتسغيبيرغ ومنطقة تسفيكاور لاند. "ما لم يكن مرئيًا" هو شعار المنظمين: جعل ما لم يكن مرئيًا وغير مكتشف من قبل مرئيًا. يتضمن البرنامج عددًا من النقاط المحورية، بما في ذلك "طريقة التفكير الأوروبية الشرقية" و"الجوار والاحترام والتسامح" و"الديمقراطية والمشاركة والتماسك الاجتماعي".

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع 3000 جراج: في ألمانيا الديمقراطية، تم بناء جراجات في جميع أنحاء المدينة. كانت أماكن لركن السيارات، ولكنها كانت أيضًا أماكن للقاءات الاجتماعية أو الخلوات الخاصة. تحكي قصص أصحاب المرائب الفردية، التي يمكن رؤيتها في معرض الصور رقم 3000 جراج، عن الحياة في ألمانيا الديمقراطية الألمانية السابقة في عهد كارل ماركس شتات والاضطرابات التي حدثت بعد عام 1989.

نوفا غوريكا، غوريزيا، غورز - ثلاثة أسماء لمكان واحد

إنه أمر جديد في التقليد العريق لعواصم الثقافة الأوروبية: مكانان يظهران معًا كعاصمة للثقافة - ومع ذلك كل منهما مدينة منفصلة. يكمن وراء ذلك تاريخ آخر مدينة مقسمة في أوروبا، وهي نوفا جوريكا في سلوفينيا وغوريزيا في إيطاليا.

سلوفينيا غورتس/نوفا غوريتسا ـ علامة الحدود في ميدان ترانسالبينا بين المدينتين صورة من: Leopold Brix/Zoonar.com/IMAGO

ولكن دعونا نبدأ من البداية: تأسست المدينة حوالي عام 1000 وكانت موطنًا لكونتات غوريزيا، وهي سلالة حاكمة كانت من أهم البيوت النبيلة في منطقة جبال الألب الجنوبية. وفي وقت لاحق، حكم آل هابسبورغ المدينة التي كانت لا تزال تسمى غورز في ذلك الوقت. وكانت مدينة نابضة بالحياة وعالمية - حيث كان يتم التحدث بالسلوفينية والإيطالية والألمانية في الشوارع. بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط نظام هابسبورغ الملكي، أصبحت غوريزيا إيطالية وأطلق عليها اسم جديد: غوريزيا. تم استيعاب السكان السلوفينيين، وأصبح التنوع الثقافي للمدينة تاريخياً.

وبعد الحرب العالمية الثانية، تم إعادة خلط الأوراق: على الرغم من أن غالبية المدينة ظلت إيطالية، إلا أن جوزيف يب بروز تيتو، رئيس دولة يوغوسلافيا التي كانت سلوفينيا اليوم تنتمي إليها في ذلك الوقت، لم يرغب في التخلي عن المدينة وبنى مدينة نوفا غوريتسا على الموقع الأخضر المجاور. ولقد كانت مدينة مخططة حديثة وعملية.

وهكذا تم ترسيخ الحدود بين نوفا غوريكا السلوفينية وغوريزيا الإيطالية - فتم فصل العائلات وأعيد توزيع الأراضي، وتزايد انعدام الثقة على كلا الجانبين. الحرب الباردة بين الشرق والغرب في بلدة صغيرة - بين الفاشيين المفترضين والشيوعيين المفترضين.

سلوفينيا سولكان ـ جسر سولكان التاريخي مع إطلالة على وادي فيبافا ونوفا غوريتسا

وحتى بعد سقوط الستار الحديدي، ظلت الحدود قائمة لمدة 16 عامًا أخرى. ولم تتمكّن المدينتان من العمل على بناء تاريخ مشترك بين المدينتين إلا عندما أصبحت سلوفينيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 وانضمت إلى منطقة اتفاقية شنغن في عام 2007، وسيبلغ هذا التاريخ المشترك ذروة جديدة في عام 2025. سيتم تكريم آخر مدينة مقسمة في أوروبا بلقب عاصمة الثقافة العام المقبل.

"بلا حدود" بين الشرق والغرب

على الرغم من أن الحدود قد تم عبورها بالفعل، إلا أن الهندسة المعمارية لا تزال تكشف الكثير عن تاريخ هذا المكان المثير: المدينة الإيطالية القديمة ذات الواجهات المزخرفة بالجص من جانب والمباني الجاهزة من الحقبة الاشتراكية من الجانب الآخر. من ناحية أخرى، لم تتأثر الطبيعة الخلابة بالتقسيم في الماضي - فهي فريدة من نوعها في كل من نوفا غوريكا وغوريزيا. يدعوك نهر سوتشا ذو اللون الأزرق الفيروزي، ووادي فيبافا الأخضر وجسر سولكان - أكبر جسر من الطوب للسكك الحديدية في العالم - إلى التأمل والتنزه.

وفي هذه الأثناء أصبحت الساحة التي كانت في يوم من الأيام ترمز إلى التقسيم ترمز إلى الرابطة بين المدينتين التوأم. ولذلك فإن شعار البرنامج الثقافي لعام 2025 "بلا حدود" هو أكثر من مجرد شعار ولا يحتاج إلى شرح: فالمدينة متحدة بشكل رمزي. تقدم كل من نوفا غوريكا وغوريزيا معًا بوصفهما "عاصمة الثقافة الأوروبية بلا حدود لعام 2025". هذه هي المرة الأولى في تاريخ عواصم الثقافة.

سلوفينيا سولكان ـ قطار بخاري تاريخي على أطول جسر مقوس حجري في العالم صورة من: Depositphotos/IMAGO

اكتشف أوروبا

2025 سيكون عام موقعين شهدا العديد من الاضطرابات وتغلبا عليها عبر التاريخ. إنهما فريدان ومبتكران ومتنوعان ويستحقان المشاهدة. وهذا هو بالضبط هدف برنامج عواصم الثقافة الأوروبية: تعزيز التنوع الثقافي في أوروبا وفي الوقت نفسه تعزيز القواسم المشتركة بين الثقافات الأوروبية والشعور بالانتماء الأوروبي. تم إطلاق البرنامج في عام 1985 بمبادرة من وزيرة الثقافة اليونانية ميلينا ميركوري.

كيمنتس هي رابع مدينة في ألمانيا يتم تكريمها بلقب عاصمة الثقافة الأوروبية. ومن المقرر أن يتم الافتتاح في 18 يناير. يتألف كتاب البرنامج الذي تم تقديمه في أكتوبر من أكثر من 400 صفحة ويحتوي على حوالي 150 مشروعًا و1000 فعالية.

من المقرر الافتتاح في نوفا غوريزا/ غوريزيا في 8 فبراير 2025. سيبدأ البرنامج بمسيرة ملونة من محطة القطار في غوريزيا إلى محطة نوفا غوريزيا.

أعده للعربية: م.أ.م