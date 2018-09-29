شالكه ينهي مسلسل هزائمه ويحقق فوزه الأول في البوندسليغا

حقق فريق شالكه فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وتغلب على ضيفه ماينز 1 / صفر اليوم السبت (29 أيلول/ سبتمبر 2019) في الجولة السادسة للبوندسليغا. كما حقق شتوتغارت فوزاً مهما على بريمن وليحرمه من الصعود لصدارة الدوري الألماني.

ففي غيلسنكيرشن نجح شالكه في تحقيق أول فوز بعد خمس هزائم متتالية في واحدة من أسوأ بدايات الفريق في الدوري الألماني. ويدين شالكه بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه النمساوي أليساندرو شوبف

الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 11. وحصد شالكه أول ثلاث نقاط في رصيده محتلا المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما تجمد رصيد ماينز عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

وفي باقي المباريات حقق لايبزيغ فوزاً صعباً على ملعب هوفنهايم بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد هوفنهايم عند سبع نقاط في المركز العاشر. وسجل يوسف بولسن هدفي الفوز للايبزيغ في الدقيقتين 53 و73 وتكفل اندري كراميتش بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة الأخيرة.

كما تغلب نورنبرغ على دوسلدورف بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى ثمان نقاط في المركز التاسع وتجمد رصيد دوسلدورف عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر. وتقدم هاننو بيهرينز بهدف لنورنبرغ من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم أضاف ميكائيل إسحاق الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يختتم فيديريكو بالاسيوس التسجيل في الدقيقة 78.

وتغلب شتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر وتجمد رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الخامس. وحقق شتوتغارت فوزه الأول هذا الموسم في الوقت الذي مني فيه بريمن بالهزيمة الأولى حتى الآن ليهدر بذلك فرصة الصعود إلى صدارة.

لاعبو شتوتغارت يحتفلون بعد تسجيل الهدف الأول في مرمى فيردر بريمن

وسيتصدر بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث، والذي يملك 11 نقطة أيضا، جدول الترتيب إذا ما فاز على باير ليفركوزن في مباراتهما مساء السبت أيضا، عقب تلقي بايرن ميونيخ المتصدر أول هزيمة له هذا الموسم أمس الجمعة بخسارته أمام هيرتا برلين 2-صفر ليتجمد رصيده عند 13 نقطة.

ص.ش/أ.ح ( أ ف ب، رويترز)