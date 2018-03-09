شالكه يقهر لوكوموتيف ونيمار يسحق النجم الأحمر

ارتقى شالكه لصدارة المجموعة الرابعة مؤقتاً بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمتأخر بهدف على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الأربعاء (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) في الجولة الثانية بالمجموعة.

وارتفع رصيد شالكه إلى 4 نقاط، ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جالطة سراي التركي، الذي يحل ضيفاً على بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، ظل لوكوموتيف متذيلاً الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي. يدين الفريق الألماني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ويستون مكيني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى أعاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا التوازن قارياً لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي عندما قاده إلى فوز ساحق على ضيفه النجم الأحمر لبلغراد الصربي 6-1 على ملعب بارك دي برانس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض نيمار نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 20 و22 و81، وتناوب الأوروغوياني إدينسون كافاني (37) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (41) وكيليان مبابي (70) على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى. وسجل الألماني ماركو مارين الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 74.

ع.غ/ ي.ب (آ ف ب، د ب أ)