 شالكه يقلب تأخره إلى فوز ساحق على بادربورن بخماسية | عالم الرياضة | DW | 15.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

شالكه يقلب تأخره إلى فوز ساحق على بادربورن بخماسية

نهاية المرحلة الرابعة للدوري الألماني "بوندسليغا" كانت مليئة بالإثارة والمفاجآت، فقد قلب شالكه تأخره أمام بادربون الصاعد إلى فوز ساحق بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما سحق فرايبورغ مضيفه هوفنهايم بثلاثية نظيفة.

Fußball Bundesliga SC Paderborn - FC Schalke 04 (Getty Images/Bongarts/T. F. Starke)

قلب شالكه تأخره بهدف أمام مضيفه بادربورن إلى فوز ساحق بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد. وتقدم بادربورن بهدف سجله كاولي أوليفيرا سوزا في الدقيقة الثامنة وتعادل ساليف ساني لشالكه في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد.

وفي الشوط الثاني سجل شالكه أربعة أهداف عن طريق سوات سيردار في الدقيقة 49 وأمين حارث (هدفين) في الدقيقتين 71 و85 وأحمد كوتوكو في الدقيقة 83. ورفع شالكه رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

Fußball Bundesliga SC Paderborn - FC Schalke 04 (Getty Images/Bongarts/T. F. Starke)

فرحة عارمة بعد فوز ساحق على بادربورن، شالكه في السماء السابعة

وفي مباراة أولى جرت ظهر اليوم الأحد (15 أيلول/سبتمبر 2019) صعد فرايبورغ إلى المركز الثالث بتحقيقه فوزه الثالث في أربع مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه هوفنهايم 3-صفر الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

واستفاد فرايبورغ على أكمل وجه من تعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه لايبزيغ المتصدر السبت (1-1)، لكي يتقدم على النادي البافاري، ويصبح ثالثا بفارق نقطة، وهو الفارق ذاته الذي يفصله عن لايبزيغ الأول، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الأهداف عنه.

Fußball Bundesliga TSG Hoffenheim - SC Freiburg (Imago Images/foto2press/O. Zimmermann)

فرايبورغ الأحمر يسحق هوفنهايم الأزرق بثلاثية نظيفة

وجاءت الانتصارات الثلاثة التي حققها فرايبورغ هذا الموسم بثلاثة أهداف ضد ماينز (3-صفر) وبادربون (3-1)، ثم الأحد على هوفنهايم بفضل كريستيان غونتر (11) ويانيك هابيرر (38) ونيلز بترسن (59). وهي المرة الأولى في تاريخه يسجل فرايبورغ 10 أهداف في المراحل الأربعة الأولى، علما بأنه خسر في المرحلة الماضية أمام كولن (كولونيا) 1-2.

أما هوفنهايم، فمني بهزيمته الثانية بعد خسارته في المرحلة الافتتاحية ضد اينتراخت فرانكفورت (صفر-1)، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)

  • FIFA World Cup - Portugal v Marokko - Achraf Hakimi (picture-alliance/NurPhoto/A. Surma)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أشرف حكيمي (المغرب)

    حكيمي يبلغ من العمر 20 عاما ويُعتبر منذ الآن لاعبا رئيسيا في صفوف بوروسيا دورتموند واللاعب الناشئ في افريقيا لهذا العام. أصيب حكيمي بكسر في رجله بداية أبريل/ نيسان الأمر الذي يضع علامة استفهام على مشاركة المغربي في كأس أمم افريقيا. وقبيل انطلاق المنافسة أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للاستعارة ليعلن حكيمي أنه في وضع صحي جيد وسيشارك مع منتخب المغرب في مصر.

  • FIFA World Cup 2014 Brasilien v Kamerun - Joel Matip (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جويل ماتيب (كاميرون)

    أخيرا مع جويل ماتيب كان لاعب ألماني يهلل في فريق ليفربول. اللاعب المولود في مدينة بوخوم يحمل الجنسية الألمانية، ويلعب منذ 2010 لصالح منتخب الكاميرون الذي يريد الفوز معه باللقب المقبل لكأس الأمم الأفريقية.

  • WM Qualifikation | Senegal vs Elfenbeinkueste - But Salomon Kalou (picture-alliance/CITYPRESS24/ICS)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سالومون كالو (ساحل العاج)

    في اليوم قبل نهائي الدوري الألماني في منتصف مايو/ أيار برهن كالو مرة أخرى للجميع عن قدراته. "الجد أحرز الأهداف"، كما كان يمزح اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد هدفيه في الفوز بـ 4 مقابل 3 أمام أوغسبورغ. وكأس أمم افريقيا ستكون بالنسبة إلى هذا اللاعب من ساحل العاج أكبر منافسة أخيرة في مشواره حيث يريد مرة أخرى البرهنة على خطورته في إحراز الأهداف.

  • 1. Bundesliga - Ibrahima Ibo Traoré Traore BMG Borussia Mönchengladbach Moenchengladbach Gladbach - 1. FSV Mainz 05 (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El-Saqqa)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    ابراهيم تراوري (غينيا)

    بسبب خضوعه لعملية جراحية لم يشارك المهاجم في الموسم المنتهي إلا في احدى عشرة مرة باللعب لبوروسيا مونشنغلادباخ. وبالرغم من ذلك يسافر تراوري للمشاركة في كأس أمم افريقيا ـ وهو في النهاية قائد منتخب غينيا. ويقول اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه يريد أن يكون في لياقة بدنية جيدة قدر الإمكان ليتمكن من قيادة فريقه على الأقل إلى ثمن نهائي المنافسة الإفريقية.

  • FIFA World Cup 2018 - Marokko - Iran 0:1 - Armine Harit (picture-alliance/SvenSimon/E. Kremser)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    أمين حارث (المغرب)

    قبل عامين كان أمين حارث يُعد نجم السنة في الدوري الألماني ـ وفي الأثناء على مقعد البدائل لدى شالكه. وبما أن الآمال تُعلق على حارث في بلده المغرب، فإنه يسافر للمشاركة في المنافسة الإفريقية. وهنا لا تلعب المشاكل الشخصية الكثيرة التي تسبب فيها حارث أي دور.

  • Borussia Dortmund - FC Schalke 04 - Salif Sane (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سليف ساني (السنغال)

    سليف ساني هو إلى جانب أرمين حارث لاعب شالكه الثاني الذي يلعب لبلده السنغال في مصر. هذا المدافع بذل جهدا كبيرا في الموسم المنتهي في صفوف شالكه الذي لعب معه جميع المباريات تقريبا. وفي كأس أمم افريقيا يعتزم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التهليل للسنغال أكثر مما كان ممكنا مع شالكه. ومن أجل ذلك وجب عليه تحصين خط الدفاع بشكل أفضل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | SC Freiburg vs. Mainz 05 (Imago/J. Huebner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    جان فليب غبامين (ساحل العاج)

    بالنسبة إلى لاعب وسط فريق ماينتس ستكون كأس أمم افريقيا أفضل مناسبة للترويج لنفسه، لأنه ومنذ مدة لم يعد سرا أن غبامين يريد مغادرة ماينتس. وهو يتطلع للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنه يمكن له، حسب تصريحه تخيل انتقال داخل الدوري الألماني. " ربما دورتموند أو ليفركوزن ـ هذه الأندية أحبها"، قال غبامين.

  • FIFA World Cup 2014 Kamerun v Brasilien - Eric Choupo Moting (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ (الكاميرون)

    في صفوف باريس سان جرمان فقط لاعب تابع، أما في الكاميرون نجم ساطع: إريك ماكسيم شوبوـ موتينغ قطع بعض المراحل في ألمانيا في حياته الرياضية، وكان مؤخرا يلعب لصالح شالكه. واللاعب المولود في هامبورغ لعب في مختلف الفرق الوطنية الألمانية الشابة قبل أن يقرر في 2010 اللعب لصالح الكاميرون.

  • UEFA Europa League Halbfinale: FC Chelsea - Eintracht Frankfurt - Simon Falette (picture-alliance/GES/M. Ibo)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيمون فاليت (غينيا)

    فاليت وُلد في فرنسا ويحمل الى جانب الجنسية الفرنسية جنسية غينيا التي سيلعب لصالحها. وفي الدوري الألماني هو يلعب منذ 2017 ضمن فريق أينتراخت فرانكفورت حيث كان ينتمي في الموسم قبل الأخير إلى بوتقة اللاعبين الرئيسية.

  • 3. Liga - 18/19 - Hansa Rostock vs. SF Lotte - Cebio Soukou (picture-alliance/Fotostand/Voelker)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    سيبيو سوكو (أرمينيا بيلفيلد)

    من الدوري الألماني الدرجة الثالثة إلى كأس أمم افريقيا ـ فحتى هذا ممكن. سيبيو سوكو كان يلعب في الموسم المنتهي لصالح هانزا روستوك واحتفل قبل أشهو قليلة ببدايته في صفوف منتخب بنين. وفي الأثناء وقع عقدا مع أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني من الدرجة الثانية ـ ويعتزم أن يلمع نجمه في وطن والده في مصر.

  • Bundesliga | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

    مارسيل تيسيران (الكونغو)

    على غرار الكثير من اللاعبين الأفارقة ترعرع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في فرنسا، وقرر في 2013 اللعب لصالح بلد والدته الكونغولية. ومنذ 2016 يلعب لاعب خط الوسط في ألمانيا، وبعد سنة لدى فريق إنغولشتات انتقل إلى فولفسبورغ الذي سيخوض معه الموسم المقبل غمار البطولة الأوروبية.


مختارات

بوندسليغا: دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة  

الادعاء الألماني يتهم بواتنغ بالاعتداء على شريكة حياته السابقة

وجهت السلطات الألمانية الاتهام الى جيروم بواتنغ، مدافع فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، بالاعتداء على شريكته السابقة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي في مدينة ميونيخ. (03.09.2019)  

فضيحة عنصرية جديدة تهز نادي كيمنتس الألماني لكرة القدم

خلال مباراة ضمن الدرجة الثالثة للدوري الألماني لكرة القدم لنادي كيمنتس في مباراة الذهاب ضد فريق "بايرن ميونيخ الثاني"، رفعت جماهير الفريق الأول شعارات صادمة، عنصرية ومعادية للسامية ضد لاعبي ناديها. (25.08.2019)  

نجوم من الدوري الألماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية

في مصر تتقابل أفضل منتخبات القارة لخوض منافسة كأس الأمم الإفريقية الـ 32 التي يشارك فيها بعض اللاعبين الذين نعرفهم من الدوري الألماني لكرة القدم. (14.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundesliga Bayern München gegen Mainz 05 |

بايرن يلتهم ماينز بسداسية ودرتموند يتراجع للمركز الخامس 31.08.2019

المرحلة الثالثة من بوندسليغا تميزت بفوز ساحق لبايرن على ماينز بسداسية وبنهوض فرق الذيل، حيث وقف بادربورن انطلاقة فولفسبورغ، فيما تراجع دورتموند للمركز الخامس إثر خسارته المذلة أمام يونيون برلين.

Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04

بوندسليغا: ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لفوزه الأول 24.08.2019

المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم أظهرت تنافسا حادا مبكرا على الصدارة، حيث يزاحم كل من ليفركوزن وفرايبورغ دورتموند على المركز الأول. فيما احتل بايرن المركز الرابع بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على شالكه.

Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München

بوندسليغا: لايبزيغ يفرض التعادل على بايرن ويحتفظ بالصدارة 14.09.2019

احتفظ فريق لايبزيغ بصدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" في جولته الرابعة بعد أن فرض تعادلا ثمينا على بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى فاز دورتموند على باير ليفركوزن برباعية نظيفة ليعود للمركز الثاني.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

شالكه يقلب تأخره إلى فوز ساحق على بادربورن بخماسية

بوندسليغا: لايبزيغ يفرض التعادل على بايرن ويحتفظ بالصدارة

بوندسليغا: دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة

ماتيوس: نصحت هذا النادي بضم نجم بايرن ميونيخ

نجم أرسنال السابق ميرتساكر يكشف "خبايا" شخصية زميله مسعود أوزيل

كيف أصبحت الإشاعات عنوانا لـ"ميركاتو الانتقالات"؟