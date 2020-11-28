شالكه يؤكد رسميا تعيين السويسري غروس مديرا فنيا جديدا

عين نادي شالكه المهدد بالهبوط من الدوري الألماني المدرب السويسري كريستيان غروس مدربا للفريق حتى نهاية الموسم. ويتذيل شالكه ترتيب البوندسليغا بأربع نقاط من 13 مباراة ولم يفز في آخر 29 مباراة في دوري الأضواء.

وكان الأهلي السعودي هو آخر فريق عمل فيه غروس حتى فبراير/ شباط الماضي كما سبق له تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وشتوتغارت الألماني والزمالك المصري، الذي فاز معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونال غروس لقب الدوري السويسري أربع مرات مع غراسهوبر ومرتين مع بازل. وقال غروس في بيان "يجب أن نحدد هدفنا ونعمل على تحقيق النتائج. أريد رؤية حماس اللاعبين طيلة الوقت. نحن بحاجة إلى أجواء جيدة والالتفاف حول الفريق من أجل استعادة النجاح. سأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا سويا".

وأصبح غروس هو المدرب الرابع لشالكه هذا الموسم ويتولى المسؤولية بدلا من هوب ستيفنز الذي عمل لفترة مؤقتة بعد رحيل مانويل باوم في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان شالكه أقال ديفيد فاغنر في سبتمبر/ أيلول وتعاقد مع باوم. وستكون أول مباراة لغروس مع فريقه الجديد في مواجهة هيرتا برلين في الدوري يوم السبت الثاني من يناير/ كانون الثاني.

وقال يوخن شنايدر المدير الرياضي لشالكه "بالنسبة لنا، فإن الأشهر الخمسة المقبلة ستكون كلها حول التمكن من البقاء في الدوري الألماني. لقد أظهر كريستيان غروس في كل من ألمانيا وإنجلترا أنه قادر على مواجهة تحديات مثل هذه بنجاح".

وأكد شنايدر "كريستيان غروس سيقدم للفريق تعليمات واضحة وسيضعنا على الطريق الصحيح بتوقعاته التي لا تتزعزع. نحن واثقون من ذلك".

ويمتد عقد غروس مع شالكه حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو/ حزيران 2021.

م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ، رويترز )