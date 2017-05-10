شالكه في مرمى نيران زوجة نالدو!

في صفقة تم الإعداد لها بعيداً عن أعين الإعلام، انتقل أمس الخميس (الثالث من يناير/كانون الثاني 2019) مدافع شالكه 04 الألماني نالدو إلى الفريق الفرنسي العملاق موناكو، الذي يصارع هذا الموسم للهروب من قاع ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويبدو أن رحيل المدافع البرازيلي نالدو ( 36 عاماً) عن شالكه لم يعجب زوجته كارلا، التي وجهت انتقادات لاذعة إلى الفريق الألماني، بسبب تخليه عن اللاعب. فقد ذكر موقع " fussballtransfer" أن زوجة نالدو كارلا بالودو روريغيز، كتبت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلة "في الموسم الماضي كان أفضل لاعب، وبعد أربع مباريات أصبح عمر نالدو كبيراً، وبطيئاً وغير مهم". وأضافت: "لا أستطيع أن أفهم العالم بعد الآن".

في المقابل، قال المدير الرياضي لفريق شالكه كريستيان هيديل إنه لا يقرأ ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء ما يكتبه أي لاعب يحمل قميص النادي الألماني أو زوجته. وأردف "المهم بالنسبة لي ما يقوله نالدو. وهناك كل شيء على ما يرام".

هذا، وكان نالدو من بين الأعمدة الأساسية في فريق شالكه في الموسم الماضي، إذ ساهم في تأهل شالكه إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بيد أن المدافع البرازيلي تراجع مستواه في هذا الموسم، وشارك هذا الموسم في سبع مباريات فقط مع الفريق.

وبانتقال نالدو إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، يكون المدافع البرازيلي قد وضع حداً لمسيرته في الملاعب الألمانية، حيث قضى 13 سنة في "البوندسليغا"، وحمل قميص عدة أندية على غرار فولفسبورغ وفيردر بريمن.

ويعول موناكو بقيادة مدربه الفرنسي تيري هنري على الاستفادة من خدمات نالدو، وتقوية خط الفريق الدفاعي، الذي استقبل عدة أهداف في هذا الموسم.