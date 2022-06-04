شاكيرا وبيكيه – عندما تكون أغنية "أفضل من جلسة مع طبيب نفسي"

بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً أنجبا خلالها ولدين، وقع منتصف العام الماضي الانفصال بين المغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب الكرة الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه.

وبعدها بدأت شاكيرا في إطلاق أغان تتناول فيها موضوع انفصالها عن بيكيه، فبدأت بأغنية "تيه فيليسيتو" ثم "مونوتونيا" وفي العام الجديد زادت من لجهتها ضد شريك حياتها السابق من خلال أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" التي صدرت في يناير/ كانون الثاني وحققت أرقاما قياسية في المشاهدات.

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة) في الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية، ومن كلماتها: "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً. استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بـكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

بدأت قصة الحب بين شاكيرا وبيكيه سنة 2011، لكنهما انفصل الصيف الماضي لتبدأ شاكيرا في نشر أغاني تتحدث عن موضوعهما وزادت من حدة لهجتها في أغنيتها الأخيرة في يناير/ كانون الثاني 2023

"الأغنية ساعدتني في التعافي"

وفي مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" ("BZRP Music Session # 53") اعتبرت النجمة الكولومبية، من أصول لبنانية، أن أغنياتها هي "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".

وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي إن تسجيل أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" في يناير/ كانون الثاني كان بمثابة "متنفس" لها.

وأضافت "دخلت الأستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى (...) لقد كان (التسجيل) متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ". وتابعت شاكيرا قائلةً "أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية، ولولا تمكُني من التعبير عن نفسي والتفكير في الألم".

وروت شاكيرا أن نجلها ميلان البالغ عشر سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية. وأضافت "قال لي عليكِ أن تفعلي شيئاً مع بيزاراب، إنه الإله الأرجنتيني".

شاكيرا وبيكيه مع ولديهما، صورة من الأرشيف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)

وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت سنة 2011، بعد تسجيل أغنية "واكا واكا" لمونديال جنوب أفريقيا في صيف عام 2010، والذي فاز به منتخب إسبانيا.

وأثمرت علاقتهما عن ولادة طفلين هما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات). وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو/ حزيران 2022. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنا توصلهما إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما.

ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.

ص.ش/إ.ف (أ ف ب)