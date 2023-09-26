شاكيرا تواجه تهمة جديدة بالتهرب الضريبي بنحو سبعة ملايين يورو

تهمة جديدة وُجهت إلى النجمة الكولومبية شاكيرامن قبل النيابة العامة في إسبانيا بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو، بحسب وثائق قضائية نُشرت الثلاثاء (26 سبتمبر/ أيلول 2023).
وقال متحدث قضائي الثلاثاء، إن مكتب المدعي العام قدم شكوى جنائية ضد المغنية الكولومبية (46 عاما) أمام محكمة تقع بالقرب من برشلونة. وسوف تقرر المحكمة الآن ما إذا كانت المغنية يجب أن تخضع للمحاكمة.
وكان هنالك تحقيق أولي أطلقه قاض في محكمة بضواحي برشلونة، في 20 تموز/يوليو من دون الكشف عن تفاصيل الاتهام، ولا سيما حجم الاحتيال. ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي، بعد ورود تقرير صادر عن مكتب الضرائب بشأن جريمتين محتملتين بخصوص ضريبة الدخل والممتلكات في العام المذكور.
ويقدّر الادعاء، الذي يتهم صاحبة أغنية "واكا واكا" باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام، حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 مليون يورو (حوالي 7 ملايين دولار) بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.
التهمة الأصلية عقوبتها قاصمة
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية "لم تتلق أي إخطار في ميامي"، حيث "عنوانها الرسمي".
ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر في برشلونة لمحاكمة المغنية بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014. وفي هذا الإجراء، يتهم الادعاء النجمة الكولومبية المتحدرة من أصل لبناني بعدم التصريح عن جزء من دخلها من جولاتها في الخارج خلال هذه الفترة، بينما كانت تعيش في إسبانيا لفترة تزيد عن 183 يوماً في السنة، وهو الحد الأدنى الذي يُفترض عند بلوغه التصريح عن محل الإقامة الضريبي في البلاد.
ويطالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وغرامة بنحو 24 مليون يورو في هذه القضية.
وأضاف ممثلو النجمة أن "الفريق القانوني لشاكيرا يركز على التحضير (لهذه) المحاكمة".
واختارت شاكيرا، المعروفة باسم ملكة البوب اللاتينية، نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق هذه المحاكمة في برشلونة. وتنفي أنها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو.
ولطالما أصرت شاكيرا على براءتها في هذه القضية وأشارت إلى أنها كانت ملزمة بسداد الضرائب في جزر البهاما في 2012 و2013 و2014 وليس في إسبانيا. ورغم ذلك أوضحت أنها سددت جميع الضرائب بالإضافة إلى الفوائد في الوقت الحالي.
وفي تموز/ يوليو الماضي، رفضت تسوية خارج المحكمة في إسبانيا، حيث عاشت فترات متقطعة مع جيرار بيكيه لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق.
وقد عادت الحياة الخاصة للكولومبية إلى الواجهة في حزيران/ يونيو 2022 إثر انفصالهاعن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرار بيكيه الذي ارتبطت به لأكثر من عشر سنوات وأنجبت منه طفلين. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما، انتقلت شاكيرا معهما إلى ميامي.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا". لكنهما انفصلا في حزيران/يونيو 2022. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما، انتقلت شاكيرا معهما إلى ميامي.
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".
-
الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني