شاكيرا تعتبر زوجها بيكيه "أفضل قلب في العالم"

بعد اكتساح فريق برشلونة للنادي الملكي المتصدر أمس الأحد (20 مارس/آذار 2022) في منافسات الدوري الإسباني كتبت شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تمدح زوجها لاعب الفريق الكتالوني، قائلة "جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علناً. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائماً".

وتابعت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل البالغة 45 عاماً والتي يتبعها على موقع تويتر 52 مليون شخص و71 مليون على إنستغرام، قائلة "ليس لأنه زوجي لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".

وأردفت شاكيرا منشورها بصورة لها تظهر فيها بأصابعها إشارة إلى الرقم 4، عدد الأهداف الذي سجله البلاوغرانا في شباك ريال مدريد.

ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات. يُذكر أن بيكيه شارك مع برشلونة هذا الموسم في 36 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في إحراز 3 أهداف.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب)