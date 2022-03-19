 شاكيرا تعتبر زوجها بيكيه ″أفضل قلب في العالم″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.03.2022

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منوعات

شاكيرا تعتبر زوجها بيكيه "أفضل قلب في العالم"

صنّفت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا زوجها جيرارد بيكيه بأنه "أفضل قلب دفاع في العالم"، بعد مشاركته الأحد في الفوز الكبير لفريقه برشلونة على مضيفه ريال مدريد 4-صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا مع زوجها اللاعب غيرارد بيكيه (30/3/2015)

المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا مع زوجها اللاعب غيرارد بيكيه

 

بعد  اكتساح فريق برشلونة للنادي الملكي  المتصدر أمس الأحد (20 مارس/آذار 2022) في منافسات الدوري الإسباني كتبت  شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تمدح  زوجها  لاعب الفريق الكتالوني، قائلة "جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علناً. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائماً".

وتابعت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل البالغة 45 عاماً والتي يتبعها على موقع تويتر 52 مليون شخص و71 مليون على إنستغرام، قائلة "ليس لأنه زوجي لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".

وأردفت شاكيرا منشورها بصورة لها تظهر فيها بأصابعها إشارة إلى الرقم 4، عدد الأهداف الذي سجله البلاوغرانا في شباك ريال مدريد.

ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان  برشلونة  منذ  2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات. يُذكر أن بيكيه شارك مع برشلونة هذا الموسم في 36 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في إحراز 3 أهداف.

ع.ج.م/ع.غ  (أ ف ب)

  • Shakira (Ethan Miller/Getty Images)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.

  • Shakira at the MTV Latino America 2006 (Getty Images/S. Gries)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".

  • Shakira at the MTV Europe Awards in 2009 in Berlin (Getty Images)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".

  • Shakira at the 2010 World Cup in South Africa (picture-alliance/dpa/G.C.v. der Laage)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.

  • Shakira and Antonio de la Rua in Las Vegas 2007 (Getty Images for CineVegas)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.

  • Gerard Piqué and his two sons with Shakira, Milan and Sasha (picture alliance/epa/A. Dalmau)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا".

  • Shakira at the Hollywood Walk of Fame, 2011 (Getty Images/AFP/F.-J. Brown)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.

  • Shakira in Cartagena de Indias (Getty Images/Afp)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".

  • Shakira on The Voice (picture-alliance/Geisler-Fotopress/D. Bedrosian)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.

  • Shakira (picture alliance/ZUMA Press/A. Gallo)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".

  • Shakira at the 2017 World Economic Forum in Davos (WEF/Jakob Polacsek)

    الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية

    شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني


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