شاكر بارحمة: أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منصب حكومي في اليمن

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يجسد الكفيف شاكر بارحمة بارقة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة اليمنيين في بلد أنهكته الحرب منذ ثمانية أعوام. فشاكر أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتولى منصباً حكومياً على مستوى اليمن.
أعربت "المنظّمة الدوليّة للمعوّقين" في تقرير عن قلقها من "الزيادة الهائلة" في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن وهشاشة وضعهم، في البلد الذي دمّرته سبع سنوات من الحرب. وتعتبر هذه الفئة هي "الأكثر تضرّراً من الصراع".
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