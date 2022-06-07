 شاكر بارحمة: أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منصب حكومي في اليمن | DW الأخبار | DW | 07.06.2022

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شاكر بارحمة: أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منصب حكومي في اليمن

يجسد الكفيف شاكر بارحمة بارقة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة اليمنيين في بلد أنهكته الحرب منذ ثمانية أعوام. فشاكر أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتولى منصباً حكومياً على مستوى اليمن.

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