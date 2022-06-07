شاكر بارحمة: أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنصب حكومي في اليمن

منظمة دولية: زيادة هائلة لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة باليمن

أعربت "المنظّمة الدوليّة للمعوّقين" في تقرير عن قلقها من "الزيادة الهائلة" في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن وهشاشة وضعهم، في البلد الذي دمّرته سبع سنوات من الحرب. وتعتبر هذه الفئة هي "الأكثر تضرّراً من الصراع".