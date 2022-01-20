 شارع مرسيدس في الخرطوم | عالم السرعة | DW | 25.03.2022

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عالم السرعة

شارع مرسيدس في الخرطوم

يتميز سكان الخرطوم بحبهم الشديد للسيارات الألمانية، وبخاصة ومرسيدس حتى إنهم أنهم أطلقوا اسم مريسيدس على أحد الشوارع وأسسوا نادي لسيارات بيتل.

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