شارع مرسيدس في الخرطوم

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يتميز سكان الخرطوم بحبهم الشديد للسيارات الألمانية، وبخاصة ومرسيدس حتى إنهم أنهم أطلقوا اسم مريسيدس على أحد الشوارع وأسسوا نادي لسيارات بيتل.
أكدت لجنة الأطباء المركزية السودانية سقوط الضحية رقم 90 برصاص القوات السودانية خلال تظاهرات نظمت اليوم اعتراضاً على الانقلاب العسكري في البلاد وعلى تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار.
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
قتل اثنان من المتظاخرين بالرصاص في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل سبعة أشخاص في تظاهرات ما أطلق عليه مليونية 17 كانون الثاني/يناير، التي خرجت في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 71 شخصا.
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